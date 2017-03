Samsung Galaxy Tab S3, prime informazioni sul prezzo

Dopo la presentazione avvenuta al Mobile World Congress 2017 di fine febbraio, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 si appresta a fare il suo debutto sul mercato internazionale. La casa coreana non ha ancora fissato un’effettiva data di uscita del suo tablet di fascia alta, comunque in arrivo nei negozi nelle prossime settimane, così come non ha specificato, in via ufficiale, un prezzo di listino.

In ogni caso, già diversi rivenditori hanno aperto i preordini per il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 permettendoci di avere un’idea più chiara sul prezzo di vendita con cui il nuovo tablet Android arriverà nei negozi italiani. Al momento, il Samsung Galaxy Tab S3 è preordinabile negli USA a 599 dollari (più IVA che varia a seconda dello Stato americano in cui si effettua l’acquisto). Nel Regno Unito, invece, il tablet è disponibile, sempre in preorder, a 599 sterline, tasse incluse, che al cambio attuale, ammontano a quasi 700 Euro.

Considerazione le informazioni legate ad USA e Regno Unito, possiamo affermare che il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 arriverà in Italia con un prezzo di listino di circa 700 Euro. Considerando la tassazione del nostro Paese, il prezzo effettivo, almeno al lancio, potrebbe essere più alto di qualche decina di Euro. Per la fase di preorder, Samsung dovrebbe include in bundle con il tablet anche la Book Cover Keyboard, la tastiera-cover in grado di massimizzare la produttività del dispositivo.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Tab S3 si presenta con un display Super AMOLED da 9.6 pollici di diagonale con risoluzione 2048 x 1536 pixel affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 820, lo stesso che troviamo su molti top di gamma Android dello scorso anno, 4 GB di RAM, 32 GB di storage espandibile, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel. La batteria ha una capacità di 6.000 mAh. Il Samsung Galaxy Tab S3 supporta la S-Pen ed è il primo dispositivo della gamma Galaxy a poter contare sul sistema operativo Android Nougat nativo.

Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti sul prezzo di vendita in Italia del nuovo Samsung Galaxy Tab S3.