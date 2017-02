Samsung Galaxy Tab S3 riceve la certificazione FCC, presentazione al MWC 2017

Torna a far parlare di sé il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, il futuro tablet Android di fascia alta che Samsung porterà sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Il dispositivo ha ricevuto in queste ore la certificazione FCC, segno inequivocabile di una presentazione imminente, sia negli USA che in Europa. Ricordiamo che il tablet ha ricevuto pochi giorni fa anche le certificazioni Bluetooth e Wi-Fi. Il dispositivo dovrebbe debuttare al Mobile World Congress 2017 per poi arrivare sul mercato con un prezzo di listino di circa 600 Euro.

Nonostante i numerosi rumors di queste settimane, la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Tab S3 è ancora parzialmente avvolta dal mistero. In particolare non è ancora chiaro quale sarà il modello di SoC utilizzato con alcuni benchmark che indicano la presenza dell’Exynos 7420, il SoC con CPU Octa-Core presente su tutta la gamma Galaxy S6 del 2015. In altri test, i prototipi del Samsung Galaxy Tab S3 integrano, invece lo Snapdragon 820, il top di gamma di Qualcomm della prima metà del 2016. Al momento, l’ipotesi più realistica prevede la presenza del SoC di Qualcomm.

In ogni caso, il nuovo tablet di casa Samsung potrà contare su di un hardware di tutto rispetto con almeno 4 GB di memoria RAM e 32 GB di storage (comunque espandibile tramite microSD) a completare la scheda tecnica insieme ad una porta USB-C ed ad un sensore per le impronte digitali integrato nel tasto Home. Il display avrà una diagonale di 9,7 pollici con un formato di 4:3 e risoluzione pari a 2048×1536 pixel. Per il momento non possiamo escludere la realizzazione di una variante più compatta (da 8 pollici) che potrebbe andare ad ampliare la famiglia di tablet Samsung.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 arriverà sul mercato con Android Nougat personalizzato dalla UI proprietaria di Samsung. Il tablet sarà disponibile sia in versione Wi-Fi che con connettività Wi-Fi e LTE.

Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo Samsung Galaxy Tab S3 ed alle novità che debutteranno nel corso del Mobile World Congress 2017 in programma nel corso del prossimo mese di febbraio a Barcellona.