Samsung Galaxy Tab S3: rumor suggeriscono SoC Exynos 7420 e 4GB RAM

Nel corso di queste ultime settimane il Samsung Galaxy Tab S3 si è posto alla nostra attenzione per il fatto di aver ricevuto le certificazioni WiFi e Bluetooth che ne anticipano l’ormai imminente uscita.

Del nuovo tablet Samsung si hanno soltanto informazioni sommarie per lo più derivate dalle indiscrezioni ed il fatto che il prodotto approderà sul mercato nel corso di questo primo trimestre 2017. In merito alle specifiche il tablet rimane avvolto nel mistero, sebbene dall’estero giungano oggi nuove indiscrezioni che vogliono la presenza di un microprocessore Samsung targato Exynos 7420 e 4GB di memoria RAM di sistema.

A queste prime indiscrezioni, rinvenute attraverso il social cinese di Weibo, si sommano i riferimenti alla presenza dei supporti all’USB Type-C ed ai sistemi di memoria interna in standard UFS 2.0. Non mancherebbero inoltre anche i pulsanti fisici con tasto Home predisposto quale lettore per le impronte digitali.



Voci che si confermano sia per quanto riguarda la versione Samsung Galaxy Tab S3 WiFi con part number SM-T820 sia per la variante LTE SM-T825. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Vi terremo aggiornati al riguardo.

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy Tab S3: certificazione Bluetooth ne anticipa l’uscita