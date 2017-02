Samsung Galaxy Tab S3 con S-Pen appare in una nuova foto

by Domenico Pitasi

Nel corso di questi ultimi mesi sono emersi una serie di nuovi dettagli in relazione ai prodotti Samsung per il mercato tablet del nuovo anno e con particolare riferimento al Galaxy Tab S3 si è detto che si porrà all’attenzione del pubblico in due modelli, uno WiFi ed uno con sistema cellulare LTE.

A partire dal primo trimestre del 2017 il device è passato sotto le mani degli enti di certificazione WiFi e Bluetooth per il modello LTE, mentre la variante WiFI ha ricevuto le stesse certificazioni solo poche settimane fa. Nello stesso frangente ne sono stati rilevati specifiche e prezzi e nello specifico si era parlato di un tablet Samsung che contasse sull’azione di un display con diagonale da 9.7 pollici a risoluzione @2048x1536p con SoC made in Qualcomm modello Snapdragon 820, 4GB di memoria RAM ed una coppia di shooter posteriore/anteriore rispettivamente da 12 e 5 Megapixel.

Nel corso di queste ore un tweet di Roland Quandt ha riportato una nuova immagine del prodotto che si aggiunge ad ulteriori dettagli che parlano di un modello unico da 9.7 pollici senza la pretesa di un 8 pollici sulla scia del Samsung Galaxy Tab S2. Inoltre il device sarà provvisto di Samsung Pen, il che conferma un recente rapporto emerso al riguardo giusto qualche settimana fa.

Il nuovo tablet avrà tra l’altro una nuova variante colore argento che punta a sostituire la versione bianca affiancandola al nero ed offrendo uno spazio base di storage da 32GB. Il profilo del prodotto si completa con le previste dotazioni di connettività per il Bluetooth 4.2, l’interfaccia Gigabit WLAN e nel modello con connettività cellulare dell’aggiunta del profilo di rete LTE in Categoria 6.

Il prezzo per il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 dovrebbe aggirarsi intorno ai $600. Inoltre il nuovo prodotto riporterà in dote un nuovo sistema di accesso interattivo da fornirsi tramite lo scanner integrato per le impronte digitali on-board posizionato sul frontale sotto il pulsante Home.

Prima di poter mettere le mani sul nuovo prodotto occorrerà pazientare ancora un po. Intanto rilascia pure qui tutte le tue personali impressioni al riguardo. Aspettiamo un tuo commento.

