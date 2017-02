Samsung Galaxy Tab S3 si mostra nelle prime immagini reali

Il mercato dei tablet Android si appresta a registrare l’importante debutto del nuovo Samsung Galaxy Tab S3 che l’azienda coreana presenterà in via ufficiale in occasione della prossima edizione del Mobile World Congress di Barcellona, al via la prossima settimana.

In attesa del suo effettivo debutto in pubblico, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 appare in rete con una serie di prime immagini reali che ci mostrano il design definitivo del tablet che, riproponendo soluzioni già viste su molti smartphone Galaxy, si caratterizzerà per una scocca realizzata in vetro e metallo.

Queste immagini confermano, inoltre, la presenza del tasto Home con sensore di impronte integrato (non ci sarà su Galaxy S8 invece) e di una fotocamera posteriore affiancata da un piccolo flash. Da notare, inoltre, che il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 si presenterà con un display da 9.7 pollici di diagonale caratterizzato da una risoluzione di 2048 x 1536 pixel.

La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Tab S3 si completerà con la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 820, il chipset top di gamma di Qualcomm della prima parte dello scorso anno che Samsung ha già utilizzato per le varianti destinate al mercato statunitense e cinese di Galaxy S7, S7 Edge e Note 7.

Tra le specifiche ci sarà spazio anche per 4 GB di memoria RAM, almeno 64 GB di storage interno (potrebbero comunque essere di più), una fotocamera posteriore da 12 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Sarà interessante verificare il dato sulla batteria che dovrebbe garantire un’autonomia di funzionamento notevole per il tablet. Ricordiamo che il device sarà commercializzato con la S-Pen come accessorio e, quindi, punterà moltissimo sulla produttività.

Leggi anche: Samsung potrebbe presentare un rivale del Surface Book

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 dovrebbe, inoltre, essere il primo dispositivo di Samsung ad arrivare sul mercato con Android Nougat che sarà personalizzato da una nuova evoluzione della Grace UX con tante funzioni già viste sul Note 7 e diverse novità completamente inedite che renderanno il tablet davvero molto interessante.

L’appuntamento con il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 è, quindi, fissato per la prossima edizione del Mobile World Congress al via la prossima settimana.