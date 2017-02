Samsung Galaxy Tab S3: tutte le funzioni inedite del nuovo tablet top di gamma

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, in occasione della conferenza d’apertura del Mobile World Congress 2017 ha fatto il suo debutto il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, il nuovo tablet Android di fascia alta con cui Samsung prova a rilanciare un intero settore che, negli ultimi mesi, sta facendo registrare numeri di vendita decisamente in calo.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 è un tablet di fascia alta dotato di specifiche tecniche davvero al top e di tante funzioni inedite che potrebbero garantirne un’ampia diffusione nel corso del prossimo futuro. Vediamo alcune delle caratteristiche inedite che rendono questo nuovo Samsung Galaxy Tab S3 una delle novità più interessanti del Mobile World Congress 2017

Display Super AMOLED con HDR

La tecnologia Super AMOLED di Samsung rappresenta, senza dubbio, uno dei punti di riferimento del settore della telefonia mobile. Con il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, la casa coreana ripropone una soluzione presentata con lo sfortunato Galaxy Note 7 con un display Super AMOLED con HDR attivo che rappresenta un punto di partenza eccellente per trasformare il tablet in un punto di riferimento per la visione di contenuti multimediali. Servizi come Netflix e Amazon Prime Video supportano l’HDR ed i contenuti video che sfrutteranno questa funzione sono destinati ad aumentare a tutto vantaggio dei futuri possessori del nuovo tablet di Samsung.

Audio AKG

Accanto ad un eccellente comparto video trova posto anche un comparto audio di assoluto livello firmato AKG. Il tablet integra 4 speakers che offrono ottime performance. Il flusso audio si adatterà automaticamente a seconda dell’orientamento del tablet (landscape o portrait). Questo comparto audio di alta qualità affiancato all’ottimo pannello Super AMOLED rendono il nuovo Tab S3 un tablet eccellente per la fruizione di contenuti multimediali in mobilità.

S Pen

Con il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, la casa coreana punta ad offrire un’esperienza completa ai suoi utenti garantendo un livello di produttività al top. Il pieno supporto alla S-Pen, anche grazie alle personalizzazioni software apportate ad Android Nougat (il nuovo tablet di Samsung è il primo dispositivo della gamma Galaxy a presentare nativamente Nougat), rappresenta un plus importantissimo per il Tab S3 che potrà contare su qualcosa in più rispetto a tutti gli altri tablet Android e sfidare ad armi pari gli iPad Pro di Apple.

La nuova S-Pen presenta una punta da 0.7 millimetri e, rispetto alla precedente generazione, garantisce una sensibilità alla pressione nettamente migliorata. A rendere ancora più “produttivo” il nuovo tablet di Samsung ci sarà anche la tastiera ad aggancio magnetico che sarà inclusa nella confezione di vendita del nuovo device.

Galaxy Tab S3: la scheda tecnica completa

Riepiloghiamo, in conclusione, la scheda tecnica completa del nuovo Samsung Galaxy Tab S3. Il tablet presenta un display Super AMOLED da 9.7 pollici di diagonale con risoluzione pari a 2048×1536 pixel. A gestire il completo funzionamento del tablet troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 820, il chipset che troviamo su diversi top di gamma dello scorso anno tra cui anche la versione USA del Galaxy S7.

Altre novità dal MWC 2017: LG G6, il nuovo top di gamma è arrivato: dimensioni contenute e Display Full Vision 18:9 confermato

A completare le specifiche troviamo, inoltre, 4 GB di memoria RAM, 32 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida, una porta USB-C ed il supporto alle reti 4G (sul mercato ci sarà anche una versione Wi-Fi). Le dimensioni sono pari a 237,3 x 169 con uno spessore di appena 6 mm per un peso complessivo di 429 grammi (434 grammi per il modello LTE).

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 sarà disponibile in Europa già dal prossimo mese di marzo con un prezzo di listino di 799 Euro per il modello LTE (la variante Wi-Fi costerà qualcosa intorno ai 600 Euro). Il tablet sarà venduto con penna e cover tastiera incluse nel prezzo.