Samsung Galaxy TabPro S2 riceve la certificazione Wi-Fi, debutto al MWC 2017

Dopo il primo esperimento positivo dello scorso anno con il Galaxy TabPro, primo 2 in 1 con sistema operativo Windows 10 dell’azienda, Samsung ci riprova con il nuovo Samsung Galaxy TabPro S2 che, in queste ore, ha fatto la sua comparsa in rete, con numero di serie SM-W727V, ricevendo la certificazione Bluetooth, uno dei passi necessari prima del debutto sul mercato.

Il nuovo 2 in 1 di casa Samsung dovrebbe fare il suo debutto in pubblico nel corso delle prossime settimane. La casa coreana potrebbe, infatti, svelare ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy TabPro S2 a fine febbraio, in occasione del Mobile World Congress 2017.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Samsung Galaxy TabPro S2 dovrebbe rappresentare un’evoluzione diretta del suo predecessore. La scheda tecnica comprenderà, infatti, un display da 12 pollici di diagonale con risoluzione QHD e tecnologia Super AMOLED che, a conti fatti, rappresenterà il vero punto di forza del dispositivo.

A gestire il funzionamento del nuovo ci sarà il nuovo Intel Core m3-7Y30, il nuovo processore della famiglia Kaby Lake di Intel (la settima generazione di Intel Core) che è già disponibile su numerosi ultrabook e 2 in 1 Windows 10 presentati tra fine 2016 ed inizio 2017. Questo processore ha una CPU Dual Core con supporto all’hyper threading (quindi 4 core logici) e frequenza base di 1 GHz e frequenza turbo di 2.6 GHz.

A completare le specifiche tecniche dovrebbero esserci 4 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di storage di tipo SSD. A conti fatti, il nuovo Samsung Galaxy TabPro S2 potrebbe arrivare sul mercato in almeno 2 o 3 varianti e con un listino prezzi di partenza che potrebbe partire da circa 1000 Euro con tastiera e penna inclusi nel prezzo. E’ importante sottolineare che il nuovo TabPro 2 verrà realizzato sia in una versione Wi-Fi only che in una variante con supporto alle reti 4G LTE che potrebbe rivelarsi molto interessante per chi cerca un dispositivo Windows 10 per connettersi in mobilità.

Ulteriori dettagli sul progetto emergeranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che in occasione del Mobile World Congress 2017, Samsung dovrebbe presentare anche i nuovi tablet Android Galaxy Tab S3 mentre per il debutto del top di gamma Galaxy S8 sarà necessario attendere, con ogni probabilità, il mese di marzo. Continuate a seguirci per saperne di più.