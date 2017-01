Samsung Galaxy X in arrivo, si parla del Q3-Q4 2017

Nel corso degli ultimi mesi, da quando si è appreso che Samsung smartphone ha deliberatamente manifestato l’intenzione di voler procedere al rilascio di cinque soluzioni da destinare al settore della telefonia mobile di ultima generazione, si è fatto un gran parlare di un ipotetico Samsung Galaxy X, inizialmente al centro dell’attenzione ed ultimamente caduto in una sorta di silenzio stampa.

Oggi, ad ogni modo, interessanti novità si sono portate alla nostra attenzione, in merito a quella che dovrebbe essere la presunta data di uscita stabilita dal colosso dell’elettronica sudcoreano per i nuovi prodotti. Prodotti che, nello specifico, rappresenterebbero l’apertura di un mercato che vede display Samsung flessibili padroneggiare sulle attuali soluzioni Flat e Dual/Quad-Edge.

L’indiscrezione arriva, come quasi sempre accade, dalla lontana Cina, dove si indica il Q3-Q4 2017 come potenziale periodo di lancio per i nuovi ritrovati dell’alta tecnologia Samsung Electronics. Al di la di queste, e di poche altre informazioni fondamentalmente frutto di improbabili render image e speculazioni in merito al nuovo Galaxy X, non sappiamo molto altro.

Si ipotizza che il nuovo dispositivo sia essenzialmente votato alla realizzazione di un sistema integrato che consenta di estendere le potenzialità ben oltre l’attuale paradigma del settore smartphone e con una dotazione di sicurezza che coniughi l’azione di sistemi di autenticazione biometrici multifattoriali, e cioè non soltanto le impronte digitali ma anche fattori di analisi antropometrica come la forma delle dita, il viso ed il palmo della mano.



In vista del lancio del nuovo dispositivo, come di consueto accade, ci aspettiamo un esponenziale aumento delle notizie. Pertanto, seguiteci e non perdetevi tutte quelle che saranno le ultime anticipazioni su quello che promette di essere un telefono Samsung davvero rivoluzionario. E voi che ne pensate dei telefoni con schermi flessibili?

