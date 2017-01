Samsung Galaxy X, ecco come si chiameranno i due modelli e altri rumor

In attesa del Top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S8, che, dopo una serie di conferme e di smentite, sarà “accennato” al Mobile World Congress a fine febbraio e presentato a tutti gli effetti il 18 aprile a New York, un altro dispositivo della multinazionale coreana sta attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Parliamo del misterioso Galaxy X, i cui rumor stanno trapelando col contagocce. Di questo dispositivo sappiamo soprattutto che dovrebbe essere il primo smartphone pieghevole della storia. Ma finalmente stanno emergendo altre indiscrezioni. In primis i nomi dei due modelli.

Galaxy X ha finalmente un nome e un periodo di uscita

In un precedente articolo, vi abbiamo detto che il Galaxy X uscirà tra il Q3 e il Q4 del 2017. Il che significa nel terzo o quarto trimestre di quest’anno. Ovvero, la seconda parte del 2017. A riferirlo una fonte cinese. Come riporta GsmArena, invece, un post su Weibo – che spesso “ci azzecca” – si va anche oltre, dicendoci che il Galaxy X avrà due modelli che si chiameranno Galaxy X1 e Galaxy X1 Plus. Il loro codice di registrazione è infatti SM-X9000 e SM-X9050.

Galaxy X, le specifiche tecniche

Come dicevamo, possiamo dirvi poco altro su questo misterioso smartphone. Anche le immagini trapelate sono soprattutto di fantasia e poco attendibili. Si sa comunque che dovrebbe essere pieghevole, dovrebbe utilizzare sensori biometrici del palmo della mano, della forma del volto e e dell’iride. Dovrebbe avere un display 4K, tecnologia che ormai sta diventando standard. Come dimostrano i rumor relativi a tutti gli smartphone in uscita quest’anno. Anche per integrare al meglio i dispositivi alla Realtaà virtuale.

Cosa ne pensate da queste poche informazioni? Vi terremo comunque aggiornati su questi misteriosi dispositivi pieghevoli di casa Samsung.

Leggi anche: Samsung lancia 4 nuove app per fitness grazie a collaborazione con Under Armour: i particolari