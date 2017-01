Samsung Galaxy X1 flessibile, uscita nel 2017: smartphone “trasformabile” da fantascienza

Sono anni che lo aspettiamo, un vero smartphone flessibile. I vecchi report dicevano che Samsung sarebbe stata pronta a lanciare il cosiddetto Galaxy X1, il device flessibile e che ci fornisce un assaggio del futuro, già nel 2016. Ma il flop di Note 7 ha fatto cambiare totalmente i piani ai vertici della casa sud coreana, facendo spostare tutto più avanti. Qualche rumor, speranze varie ma con la consapevolezza che il progetto poteva essere stato addirittura cancellato.

Ma le ultime indiscrezioni dicono che il Galaxy X1 è vivo e vegeto e addirittura viene indicato il periodo di lancio: la seconda metà del 2017, almeno in Cina. Secondo un post su Weibo via Korea Herald, il device flessibile sarà svelato durante il terzo o quarto trimestre 2017, e ha un model number la sigla SM-X9000. Non si conoscono ancora le specifiche ma già si parla di due modelli: il primo più piccolo, il secondo più grande e schermo più ampio, chiamato Galaxy X1 Plus con model number SM-X9050. Sono comunque prime indiscrezioni quindi ci andiamo coi piedi di piombo.

Il progetto di smartphone flessibile era conosciuto fino a poco fa come “Project Valley” internamente da Samsung. I brevetti iniziali registrati alla USPTO hanno indicato anche una tecnologia del tutto nuova che arriverà insieme a questi smartphone, e cioè la possibilità di proiettare immagini olografiche, roba da fantascienza. Quanto ci metterà questa tecnologia per essere vista sul mercato consumer in realtà è un mistero, darebbe però una bella scossa a un mercato stagnante, soprattutto sull’innovazione.

Sammobile riporta che Samsung immetterà sul mercato almeno 100.000 esemplari di smartphone flessibili quest’anno, nel terzo trimestre. Ma anche un’altra ottima feature: la possibilità del pannello di essere “trasformato” in un tablet di 7 pollici una volta “aperto”. I rumor dicono quest’anno ma pare che Samsung non abbia ancora preso una decisione definitiva riguardo il rilascio dei Galaxy X1, dipenderà dalle previsioni di vendita. Voi li vorreste subito o aspettereste 1-2 anni in più per vedere una tecnologia più matura?