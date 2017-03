Samsung Galaxy Xcover 4 svelato ufficialmente: specifiche tecniche, prezzo e uscita

Dopo le tante novità per il mondo della telefonia mobile in arrivo dal Mobile World Congress 2017 di Barcellona, registriamo oggi l’annuncio ufficiale da parte di Samsung del nuovo rugged-phone Samsung Galaxy Xcover 4 che arriverà sul mercato europeo a partire dal prossimo mese di aprile. Il prezzo di vendita per il nuovo smartphone della casa coreana è fissato in 259 Euro. La commercializzazione inizierà dalla Germania ma, a poco a poco, raggiungerà tutti i principali mercati internazionali.

Vediamo, di seguito, le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone coreano:

Samsung Galaxy Xcover 4: le specifiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy Xcover 4 potrà contare su di un display HD realizzato con tecnologia TFT da 5 pollici di diagonale (il dato ufficiale è di 4,99 pollici) affiancato dal SoC Exynos 7570 dotato di CPU Quad-Core da 1.4 GHz in grado di offrire prestazioni di buon livello per le attività quotidiane. Lo smartphone presenta un touchscreen in grado di rilevare i tocchi anche indossando i guanti ed i tre tasti funzione fisici.

A completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Xcover 4 troviamo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 14 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Lo smartphone supporta le connessioni LTE Cat4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5,0 GHz), NFC, Bluetooth 4.2. E’ presente anche la certificazione IP68 che garantisce impermeabilità ad acqua e polvere e il supporto allo standard MIL-STD 810G, garanzia di funzionamento a temperature estreme, sia molto basse che molto elevate, la resistenza ashock meccanici e forti vibrazioni. Completa la dotazione hardware una batteria da 2.800 mAh in grado di offrire un’autonomia decisamente al di sopra della media.

Il nuovo smartphone di casa Samsung presenta dimensioni pari a 146,2 x 73,3 x 9,7 mm ed un peso di 172 grammi. Il sistema operativo è Android Nougat in versione 7.0. Ulteriori dettagli sulla disponibilità in Italia del nuovo Samsung Galaxy Xcover 4 emergeranno, senza dubbio nel corso dei prossimi giorni.