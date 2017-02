Samsung Gear S3 Classic e Frontier: ecco 10 nuove imperdibili watchfaces

Ogni settimana vengono rilasciate all’interno del Samsung Galaxy App Store una serie di nuovi layout per personalizzare il proprio smartwatch della linea Gear S3. Questa settimana sono ben 10 le proposte messe in atto dalla software house sudcoreana e sono davvero belle. Ecco le migliori skinface per i wearable Samsung .

Samsung Gear S3 Classic Watchfaces

La variante Classic, come si può evincere dal riferimento stesso alla serie, si pone con soluzioni visuali che ricalcano un layout classico dalle forme e dalle funzioni ricercate. Da indirizzarsi agli amanti dello stile e della raffinatezza vi sono 5 watchfaces. Eccole.

SamWatch Basic 2

Un tema smartwatch Samsung decisamente sobrio e classico, Offre un quadrante semplice e senza fronzoli. Racchiude in se il sistema di visualizzazione dell”orario così come la data in formato numerico e lo stato della batteria e dei passi tramite un sistema analogico su quadrante più piccolo posto sulla sinistra. In puro stile orologio meccanico, non c’è che dire.

SamWatch Classic Blue

Si tratta sostanzialmente di una variante del precedente ed offre in questo caso una visualizzazione pulita dell’orario (mancano i riferimenti numerici)in formato analogico ed anche il livello di carica della batteria ed il riferimento a mese e giorno su quadranti separati più piccoli.

Skul

Una watchfaces che siamo abituati a vedere nei tradizionali orologi da polso. Offre una visione grafica digitale del sistema di ingranaggi di cui si compone un classico orologio. Sul bordo vengono rappresentati i secondi attraverso una lancetta la cui estremità in rosso punta direttamente al quadrante. Internamente invece troviamo le classiche lancette per le ore ed i minuti che potrebbero non essere sempre perfettamente visibili da lontano a causa del tema volutamente dark.

Titanium Gear S3

Decisamente più colorato ed in vista è invece questo tema Titanium che riporta tutte le informazioni essenziali di cui abbiamo bisogno. Troviamo l’orario in formato misto analogico/digitale, il livello della batteria con indicatore percentuale e relativa icona e sistema count per i passi concepito allo stesso modo ed evidenziato stavolta in rosso sul quadrante. Si riportano inoltre le calorie bruciate ed i dati del sensore per il ritmo cardiaco. Non manca inoltre l’indicazione del mese e del giorno posta al di sotto dei numeri in posizione sopraelevata.

Vatka Ferris Wheel

Una watchfaces davvero bella e stavolta moderna. Rispecchia di fatto un layout assimilabile ad alcune proposte recenti ed offre semplicità allo stato puro. Infatti si può solo visualizzare l’orario tramite il minuscolo quadrante posto al centro del’orologio.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Si passa dal design classico per l’hardware ed il software ad un’accezione decisamente sportiva che offre una serie di layout interessanti per avere sempre tutto a portata di mano, letteralmente. Ecco le 5 proposte per Samsung Gear S3 Frontier.

Arik Levy Eclipse

Potrebbe sembrare in apparenza l’ultima watchfaces vista sopra per il modello Gear S3 Classic ma le caratteristiche sono stavolta ben diverse. La disposizione del quadrante, infatti, occupa ora una posizione decisamente più ampia, sebbene offra solo l’essenziale per visualizzare il riferimento orario. A bordo quadrante abbiamo i riferimenti numerici per i secondi e nulla più, a parte una spirale che occupa il centro dell’orologio.

Future Health

Un tema concepito per tutti coloro che amano avere a portata di mano i dati sul loro stato di forma, Oltre al riferimento orario digitale e la data in evidenza troviamo infatti anche gli steps, le calorie bruciate e la percentuale di completamento del nostro obiettivo di camminata stabilito. Non manca un sistema di consultazione per lo stato della batteria ed i dati del sensore per il monitoraggio del ritmo cardiaco.

Luminous Green

Come il nome stesso lascia ad intendere si tratta di un quadrante luminoso che utilizza il verde come colore principale. Non offre niente di più che l’orario. Semplice e ben fatto.

Night Run

Ami correre di notte? Allora non perderti questa watchfaces adatta per l’occasione. Offre data, orario e percentuale della batteria in un quadrante luminoso davvero ben fatto dal punto di vista degli accostamenti cromatici che possiamo vedere nelle immagini sopra.

Simple LED

Abbiamo aperto con la semplicità delle forme e chiudiamo allo stesso modo con questo Simple LED che offre l’essenziale per ottenere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno non solo per l’orario ma anche per il numero di passi compiuto durante l’arco della giornata, il dato sul bioritmo cardiaco e la percentuale della batteria. Semplice, ma efficace.

E tu hai scelto il tuo nuovo sistema di personalizzazione per smartwatch Samsung? Torna a trovarci ogni settimane con nuove proposte, Non perderti tutte le novità in arrivo. Trovi questi ed altri prodotti all’interno del Galaxy App Store.

