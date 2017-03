Samsung Gear S3 Classic e Frontier: nuove watchface della seconda settimana di Marzo 2017

Dopo aver visto, in questi giorni, la selezione dei migliori temi 2016 rilasciata da Samsung software per i device del settore smartphone, proponiamo oggi una selezione aggiornata di watchfaces che puntano al miglioramento dell’esperienza utente nel segmento degli indossabili, capeggiati dalle nuove proposte Gear S3. Per voi, abbiamo 6 soluzioni per questa seconda settimana di Marzo 2017.

Samsung Gear S3 Classic Watchfaces

Come ormai noto, Samsung Gear S3 Classic è un iWatch pensato per tutti coloro che puntano alla ricerca del lusso e dell’eleganza, ed in quanto tale l’orologio intelligente si accompagna a proposte di personalizzazione grafica create ad hoc per portare in evidenza questo carattere distintivo. Le watchface proposte per questa settimana sono essenziali, belle ed eleganti. Abbiamo:

Samsung A-Class Pro Blue

Un tema decisamente inconsueto per la versione Classic. Di fatto, il layout riporta a linee decisamente troppo moderne. Il quadrante è stato concepito secondo un modello misto analogico-digitale. L’indicazione dell’orario e del riferimento alla data è in digitale, così come il giorno ed il numero di step residui. Sul fronte degli indicatori analogici, invece, troviamo i quadranti più piccoli che offrono, in primo piano, i dati sul livello di carica della batteria ed altre informazioni. Un tema decisamente moderno.

Samsung Digital Design Blue

Anche in questo caso si parla di un tema ultra-moderno, stavolta ritagliato su un layout completamente digitale. Il quadrante offre accesso a tutte le informazioni e le funzioni di cui abbiamo bisogno su un wearable. L’orario ed il riferimento alla data occupa lo spazio centrale, con tanto di indicatore del fuso orario. Completano il quadrante, le informazioni sul numero di passi compiuti durante il giorno e l’indicazione del battito cardiaco rilevato dal sensore. Non mancano nemmeno le info sula percentuale di carica residua della batteria e l’accesso rapido alle funzioni vocali.

Samsung DQS004 JustWatch

La skin in oggetto offre l’essenziale, come peraltro specificato dal suo stesso nome. L’orario è proposto in formato digitale con caratteri ben in evidenza. Non manca nemmeno il riferimento alla data. Come unico surplus si offre l’indicatore dello stato della batteria, sia in formato icona che tramite apposito riferimento percentuale in chiaro.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Concepito stavolta per un pubblico sportivo, il Samsung Gear S3 Frontier riporta caratteri diametralmente opposti alla controparte. In tal caso si osserva una maggior completezza sulle informazioni visualizzate ed un layout adeguato a questa categoria di prodotto. Abbiamo:

Samsung Elements

Un quadrante decisamente ricco di informazioni, forse troppo completo. Offre un layout decisamente accattivante per l’immagine in sfondo ed una serie di informazioni complete sull’orario (indicato con sistema analogico a lancetta), il fuso orario, la pressione dell’aria, la temperatura, il battito cardiaco, il numero di passi ed il livello di batteria.

Samsung SamWatch AD B

Un quadrante decisamente minimal, ma che non si fa mancare assolutamente nulla. Offre l’indicazione in formato digitale dell’orario e la possibilità di visualizzarlo nel formato classico 24h o con indicatori AM/PM. L’indicatore dei secondi dispone di uno spazio a parte ritagliato su un frame circolare e, contestualmente, è possibile contare anche sul sistema analogico a lancetta. Non manca nemmeno l’indicatore della data e tutte le info essenziali per gli sportivi, come il numero di passi compiuti durante il giorno, il numero di calorie bruciate nel corso delle nostre attività ed il battito cardiaco. Manca, in questo caso, l’indicatore della batteria.

Samsung X-Throne Basic

Tema decisamente sportivo. Offre un quadrante circolare di indubbia efficacia. Offre la visualizzazione temporale in formato analogico e le informazioni digitali sul livello di carica, la valutazione del battito cardiaco ed il riferimento alla data. Il layout non consente, però, una visualizzazione chiara degli elementi, pur essendo davvero molto accattivante.

Queste le proposte di personalizzazione proposte dalla società per la seconda settimana di Marzo 2017. Puoi trovare questi ed altri prodotti all’interno dello store ufficiale, all’apposita sezione di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con l’appuntamento con la personalizzazione su smartphone e smartwatch, e non perderti il recap di domani con tutte le notizie della settimana.

