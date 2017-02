Samsung Gear S3 Classic e Frontier: Watchfaces della seconda settimana di Febbraio 2017

Torna il nostro consueto appuntamento con la personalizzazione Samsung per gli smartwatch della serie Gear S3. Questa settimana le proposte sono davvero interessanti e disponibili direttamente attraverso lo store di Samsung Galaxy App. Ecco che cosa propone lo sviluppatore per le watchfaces smartwatch Samsung.

Samsung Gear S3 Classic Watchfaces

Come noto il Gear S3 Classic ricalca appieno le forme dei grandi classici della meccanica degli orologi e pertanto lo stile delle skin rispecchia forme decisamente in linea con questa specifica costruttiva, sebbene non manchino le personalizzazioni digitali volute per questa specifica categoria di prodotti. Ecco che cosa abbiamo per questa settimana.

Samsung Modern Classic 24Hr D/A

Si tratta di una skin che offre tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno attraverso un layout semplice ed al contempo molto efficace. Il sistema di riferimento dell’orario è un classico 24h digitale affiancato ad un riferimento con lancette analogiche su quadrante numerato e sfondo all black. Nella parte interna sulla sinistra del quadrante principale trova posto il riferimento ad icona ed indicativo dello stato di carica della batteria mentre sulla destra abbiamo il count dei passi compiuti durante il giorno. In alto, sempre all’interno della skin, troviamo l’indicazione del giorno della settimana ed il numero del mese.

Samsung Modern Utility

Un tema davvero bello che mette fortemente in risalto i dati dei sensori di movimento e della batteria che vengono indicati con due quadranti in evidenza in stile tachimetro digitale. L’orario in questo caso assume una forma analogica e non mancano anche le indicazioni numeriche relativo a quest’ultimo.

Samsung SJ Minimal

Un tema piuttosto minimalista che riporta soltanto l’indicazione dell’orario in formato analogico classico ed il mese affiancato all’indicazione numerica del giorno. VI sembrerà di indossare un classico orologio da polso.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Per volontà stessa di Samsung il Gear S3 Frontier riporta aspetti decisamente contrapposti allo stile classico del modello Classic. Il Frontier è per veri avventurieri, sportivi e per tutti coloro che non amano le linee estetiche minimalistiche ed analogiche. Questa settimana le proposte sono davvero interessanti. Abbiamo:

Samsung Basic

Uno smartwatch sportivo non deve essere necessariamente estremo, così è anche per questa watchface che riporta un design davvero minimale. Si tratta di un tema con quadrante analogico privo di alcun riferimento numerico ed informazione aggiuntiva. Il colore verde del quadrante circolare in evidenza fornisce un’indicazione visiva sull’orario. Nessuna informazione sui passi o lo stato della batteria, ma solo l’ora.

Samsung Silly Walks Clock

Si rimane sempre nel contesto dei quadranti analogici ma stavolta arricchiti dalla presenza dei numeri per l’indicazione posizionale dell’orario e dall’aggiunta di un’immagine di sfondo che potete vedere qui sopra.

Samsung UniKado – SPRT X4

Con questa skinface si passa dal puto layout analogico ad un mix digitale che offre una panoramica essenziale sui dati dello smartwatch in merito ai passi compiuti, ali livello di batteria ed al numero di battiti cardiaci al minuto, oltre che l’orario ed il riferimento temporale giorno/mese. Un tema senz’altro interessante.

Sono queste le proposte di personalizzazione presentate dallo store di Samsung per questa seconda settimana di Febbraio 2017. Torna a trovarci ogni settimana e seguici ogni giorno all’interno del nostro portale per scoprire tutte le novità sugli smartwatch, gli smartphone e le tecnologia d’innovazione. Ti aspettiamo, non mancare.

