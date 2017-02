Samsung Gear S3 Classic e Frontier Watchfaces: le 6 proposte di fine Febbraio 2017

Dopo aver visto giusto ieri le nuove proposte di personalizzazione rilasciate da Samsung software per i device mobile del settore smartphone proponiamo una selezione interessante di watchfaces che puntano al miglioramento della user-experience anche in ambito mobile nel segmento degli smartwatch, capeggiati dalle nuove proposte Gear S3. Abbiamo 6 soluzioni per quest’ultima settimana di Febbraio 2017.

Samsung Gear S3 Classic Watchfaces

Gear S3 Classic si rivolge con focus particolareggiato a tutti coloro che in un orologio puntano alla ricerca del lusso e dell’eleganza ed in quanto tale il wearable si accompagna a proposte software create ad hoc per portare in evidenza questo carattere distintivo. Le skin proposte per questa settimana sono essenziali, belle ed assolutamente eleganti. Abbiamo:

Samsung Digital Tick

Se si dovesse descrivere questo tema con una sola parola il termine più appropriato sarebbe senz’altro: essenziale. Offre una panoramica sull’orario ed i riferimenti temporali giorno/mese con indicatore di batteria. Tutta la watchfaces si basa su una UI di tipo digitale che mantiene l’eleganza delle forme e degli accostamenti cromatici così come richiesto da questa categoria di prodotto.

Samsung Mr. Time

Una skin che riprende le orme dei grandi classici dell’orologeria meccanica con quadrante analogico numerico. Le informazioni offerte si limitano in questo caso all’essenziale. Abbiamo infatti soltanto l’indicazione dell’orario e della data, rigorosamente in formato analogico.

Samsung Slate and Blue Analog

Essenziale. Indicazione dell’ora su lancette analogiche ed indicazione contestuale del livello di batteria e dei passi compiuti durante il giorno. Oltre questo è disponibile soltanto l’indicazione della data.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Essendo concepito per una fascia di pubblico ben specifico, ovvero gli sportivi, lo smartwatch riporta caratteri diametralmente opposti alla controparte. In tal caso si ha la pretesa della completezza sulle informazioni ed un layout adeguato a questa categoria di prodotto. Abbiamo:

Samsung Drips Watchface V1

Un quadrante decisamente interessante che in un certo tal modo assume le forme di un orologio tattico analogico. Oltre questo aspetto puramente estetico, offre comunque soltanto un livello base di informazione che si riconduce alla sola visualizzazione a schermo dell’orario. Minimale, ma decisamente accattivante.

Samsung Lonely Planet Earth

Sicuramente una watchfaces decisamente inconsueta quella proposta con Lonely Planet Earth. Si tratta di un prodotto che offre una vista sul planisfero con indicazione visuale giorno/notte. Un’immagine, in tal caso, vale più di 1.000 parole. Giudicate voi stessi.

Samsung Vatka DFG All-in-One

Completo e davvero accattivante. Sono questi i termini che meglio identificano questo nuovo prodotto. L’indicazione analogica dell’orario si somma in questo caso ad una skin digitale per la visualizzazione rapida delle info sullo stato di carica della batteria, dei passi e del livello del battito cardiaco evidenziato su apposita scaletta progressiva. Non manca l’indicazione della data che ne completa il profilo. Davvero un ottimo quadrante. Non credete.

Queste le proposte di personalizzazione messe in atto dalla società nel periodo. Puoi trovare questi ed altri prodotti all’interno dello store ufficiale nell’apposita sezione di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con l’appuntamento con la personalizzazione su smartphone e smartwatch e non perderti il recap di domani con tutte le notizia della settimana.

