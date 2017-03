Samsung Gear S3 Classic e Frontier Watchfaces: personalizza il tuo iWatch con queste skin

Dopo aver discusso, giusto ieri, le nuove proposte di personalizzazione rilasciate da Samsung software per i device del settore smartphone, proponiamo una selezione aggiornata di watchfaces che puntano al miglioramento della user-experience anche nel segmento degli smartwatch, capeggiati dalle nuove proposte Gear S3. Abbiamo 6 soluzioni per questa prima settimana di Marzo 2017.

Samsung Gear S3 Classic Watchfaces

Come noto, Gear S3 Classic è un orologio intelligente pensato per tutti coloro che puntano alla ricerca del lusso e dell’eleganza, ed in quanto tale il wearable si accompagna a proposte custom create ad hoc per portare in evidenza questo carattere distintivo. Le skin proposte per questa settimana sono essenziali, belle ed assolutamente eleganti. Abbiamo:

Samsung Chronograph Classic Steel

Il più classico dei quadranti, ma con qualcosa in più. Accanto all’indicazione analogica dell’orario, infatti, abbiamo anche dei quadranti più piccoli, destinati alla visualizzazione (analogica e digitale) del numero di passi compiuti ed al livello di carica. Un ulteriore quadrante indica, inoltre, il giorno nel formato esteso, che si completa con la classica indicazione giorno/mese su un ulteriore indicatore .Essenziale, oseremo dire classico.

Samsung Mr. Time: Royal Blue

Molto simile a quanto visto la scorsa settimana, ma con qualche peculiarità di rilievo al layout. Cambiano, infatti, i font nonché la struttura dei quadranti che nell’indicatore della batteria abbandonano il frame esterno andando in trasparenza. Anche qui siamo in presenza di una soluzione analogica per la visualizzazione dell’orario. Non mancano anche gli indicatori del giorno e del mese. Rispetto al precedente non si ha, stavolta, il riferimento agli step.

Samsung Mr. Time: Sempre

Una skin che ricalca appieno le sembianze dei grandi classici dell’orologeria. Decisamente minimal. Offre soltanto la visualizzazione dell’orario (senza numeri) ed il riferimento temporale giorno (sia nel formato numerico che esteso). Si completa soltanto con l’aggiunta di un indicatore per il livello della batteria, sempre analogico.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Concepito per un pubblico sportivo, lo smartwatch riporta caratteri diametralmente opposti alla controparte. In tal caso si osserva una maggior completezza sulle informazioni visualizzate ed un layout adeguato a questa categoria di prodotto. Abbiamo:

Samsung K2 Digital Pro

Offre, in un solo quadrante, tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Il formato orario passa dall’analogico del Classic al digitale, ed offre anche un prospetto completo sullo stato di carica della batteria, il numero di passi fatti ed il ritmo cardiaco, oltre che l’indicazione completa Giorno/Mese/Anno. Una skin che non si fa mancare assolutamente nulla.

Samsung Mr. Time: Chrono Black

Un tema che, a dire il vero, non ci ha colpito molto, visto e considerato che sarebbe stato più efficace sulla variante Frontier. Ad ogni modo, lo sviluppatore offre le linee minimal della serie anche per quegli sportivi che puntano all’essenziale. Anche qui, quadrante numerico analogico su lancette ed indicatore analogico per lo stato di carica della batteria. Vi piace?

Samsung SMZ ‘Sea Slider’

Un remale del precedente K2 Digital Pro. Anche qui si passa nuovamente alla skin digitale, per la quale si offre una visualizzazione completa sulle info. Livello di batteria, Calorie bruciate, passi compiuti durante il giorno, ritmo cardiaco rilevato indicazione giorno/mese/anno ed anche accesso rapido alle funzioni chiamata e messaggi sono sempre a disposizione. Bella anche l’indicazione del periodo giornaliero che, nell’immagine, evidenzia “Evening” con una simpatica luna. Bello e sicuramente completo.

Queste le proposte di personalizzazione proposte dalla società nel periodo. Puoi trovare questi ed altri prodotti all’interno dello store ufficiale all’apposita sezione di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con l’appuntamento con la personalizzazione su smartphone e smartwatch e non perderti il recap di domani con tutte le notizia della settimana.

