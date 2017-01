Samsung Gear S3: come configurarlo per funzionare su iPhone

Nel corso della passata settimana, Samsung Electronics ha finalmente concesso in uso i dispositivi della gamma Gear S3 agli utenti Apple. Grazie all’applicazione Samsung Gear S su App Store, di fatto, si può procedere al pairing dello smartwatch con il nostro iPhone, allo stesso modo di altri device della linea come i Gear S2 di passata generazione ed i Gear Fit 2 per il fitness tracking.

Ma come facciamo a configurare il tutto? Per fortuna è davvero molto semplice, ti basta seguire alcune semplici indicazioni. Per prima cosa scarichiamo, ovviamente, la relativa applicazione dal market del nostro iPhone.

Una volta che abbiamo installato il prodotto, che ricordiamo essere compatibile con Gear S3 Classic/Gear S3 Frontier, Gear S2 e Gear Fit 2, andiamo ad accoppiare il nostro device. Lo facciamo andando in Impostazioni e scorrendo fino ad individuare la voce relativa a Connetti a Nuovo Dispositivo. A questo punto seguiamo i seguenti punti:

Attiviamo il Bluetooth Selezioniamo Connetti a Gear Accoppiamo i device dando conferma dalla nuova finestra in sovra impressione Inseriamo il codice numerico per il pairing visualizzato sul nostro indossabile all’intenro dell’apposito box indicativo sullo smartphone A questo punto concediamo i permessi di accesso alla posizione, ai contatti, al calendario di sistema ed alle foto. Facciamo tap su Abilita tramite l’apposito pulsante e ci siamo quasi Adesso basta semplicemente accettare le condizioni importa dal contratto di licenza. Accettiamo (dopo aver letto le condizioni) e facciamo tap su Fine Perfetto. Abbiamo accoppiato il nostro smartwatch Samsung Gear S3/Gear S2 o Gear Fit 2 al nostro telefono Apple

Avete incontrato qualche difficoltà nello svolgere la procedura o è filato tutto per il verso giusto? Fateci sapere com’è la vostra esperienza utente in ecosistema iOS tramite gli smartwatch intelligenti della software house sudcoreana. Godetevi pure tutte le app e le funzioni dei nuovi orologi Smart.

LEGGI ANCHE: Gear S3, S2 e Gear Fit 2 finalmente compatibili con iOS