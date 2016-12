Samsung arriva anche in cielo grazie ai suoi Gear S3 smartwatch

Samsung Electronics Singapore ha recentemente lavorato con SATS Ltd. (SATS), fornitore leader di servizi di gateway e soluzioni per l’alimentazione in Asia, al fine di fornire ai tecnici una fornitura di Gear S3 da utilizzarsi per le operazioni in-flight.

Forte di un personale formato da 130 membri, il servizio tecnico di SATS conta di ricevere una fornitura di smartwatch Samsung che punti ad un aumento della produttività e della sicurezza sul lavoro. Di fatto, l’integrazione dei nuovi device e del’IoT consente di semplificare i processi a terra e migliorare la comunicazione, grazie ad una riallocazione delle risorse che migliorano l’efficienza.

È incoraggiante vedere organizzazioni come SATS portarsi al miglioramento dell’efficienza sul funzionamento dei sistemi tramite nuove tecnologie. Samsung Gear S3 offre la connettività mobile con l’ulteriore vantaggio di facilitare le operazioni a mani libere. I nostri ingegneri hanno lavorato in stretta collaborazione con SATS per capire le loro esigenze, e siamo stati in grado di assicurare la distribuzione ottimale delle funzionalità e caratteristiche del Gear S3 per SATS.

Ha riferito Eugene Goh, Vice Presidente IT & Mobile per Samsung Electronics Singapore. La diretta associazione dei nuovi sistemi con le cuffie Bluetooth consentirà allo staff di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce utilizzando i propri S3 smartwatch. Attraverso questi sistemi audio, inoltre, permetto la comunicazione anche nel caso in cui si lavori in un ambiente particolarmente esposto al rumore.

Lo staff tecnico di SATS, pertanto, si potrà fregiare anche della possibilità di ricevere al programmazione oraria dei turni di lavoro e le istruzioni in real. time garantendo una comunicazione hands-free ed una maggiore sicurezza in volo. La produttività, in tal caso, assume un nuovo significato, amplificato dalla possibilità di gestire il tutto dalle proprie mani e non più attraverso mezzi cartacei stampati che implicano una perdita di efficienza, causa l’impossibilità di una comunicazione tempestiva.

E tu che cosa ne pensi dei nuovi smartwatch Samsung? Hai provato a dare un’occhiata alle nostre recensioni? Consulta pure i dati sul Gear S3 Classic e sul Gear S3 Frontier e rilasciaci una tua personale opinione sui nuovi prodotti.

