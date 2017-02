Samsung Gear S3 smartwatch: ecco le watchfaces della terza settimana di Febbraio 2017

Come ogni settimana torniamo con il consueto appuntamento con la personalizzazione Samsung Gear S3 che seguita quella avutasi nella giornata di ieri per gli smartphone della serie Samsung Galaxy ed i nuovi temi esclusivi che vi invitiamo a visionare dal nostro post.

Le proposte di questa settimana per gli indossabili della casa madre sudcoreana soon piuttosto interessanti e vertono sulle personalizzazioni da apporre alle skin per Gear S3 Classic e Gear S3 Frontier. Scopriamo insieme le nuove watchfaces.

Samsung Gear S3 Classic Watchfaces

Gear S3 Classic porta con se uno spirito elegante e ricercato con finiture e dettagli di alto pregio che incontrano soluzioni di personalizzazione adatte per tutte le occasioni. In questa nuova sezione prenderemo in esame le nuove soluzioni custom per i quadranti Classic.

English Text Face

Un quadrante decisamente semplicistico ma completo nella sui UI che riporta le indicazioni chiave per il riferimento al giorno ed all’ora in formato digitale nonché le shortcut rapide per l’accesso alle indicazioni dei sensori per la batteria, i passi ed il bioritmo cardiaco. Semplice ed efficace.

Golfwith – Metallic

Un tema decisamente esclusivo che porta con se il carattere dell’eleganza più assoluta. Il quadrante principale è realizzato con sistema virtuale analogico ed offre nella sua struttura software solo l’essenziale. I riferimento all’ora sono infatti essenziali e minimalisti senza la pretesa di una completezza sui dati dei sensori o su ulteriori indicazioni numeriche. Il layout è pulito ed elegante.

Special Edition Rose Gold

Un quadrante color oro rosa ove si riportano i riferimenti essenziali al tempo su sistema analogico privo di numeri nonché i riferimenti al pedometro su quadrante centrale separato e l’indicazione temporale mese e giorno sia in formato numerico che esteso.

Decisamente essenziale ed in puro stile Classic. Somiglia in tutto e per tutto ad un classico orologio meccanico da polso popolato soltanto del riferimento all’orario su lancette analogiche.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Il Gear S3 Frontier al contrario del fratello Classic dimostra invece un carattere sfacciatamente sportivo ed è pensato per gli utilizzatori più estremi. Di conseguenza i temi sono appositamente studiati per avere sempre un quadro completo della situazione ed un layout eccezionale e contemporaneo.

Timeless by Pluto

Una skinface senza tempo. Offre un sistema di visualizzazione analogico dell’orario in un layout essenziale e piacevole al tempo stesso. Offre i riferimenti diretti al numero di passi compiuti ed al livello di batteria su appositi quadranti separati.

Sistema con quadrate digitale semplice e dall’alto valore informativo. Offre la visualizzazione dell’orario così come del numero di step compiuti e del livello dell batteria nonché l’indicazione della data. Un semplice tap ed accedi alle funzioni, due tap e cambi colore alla schermata. Semplicemente digitale.

Tronica by Pluto

Senz’altro uno dei temi per smartwatch Samsung più belli della settimana. Il layout è moderno, quasi futuristico e racchiude in se tutto lo spirito di uno sportivo. Tutte le indicazioni sono fornite tramite sistema digitale ed offrono non soltanto i riferimenti all’orario ed alla data ma anche dei superlativi quadranti aggiuntivi dedicati alle informazioni sulla batteria ed il numero di step compiuti durante il giorno. Davvero suggestivo il colore scelto dallo sviluppatore. Ben fatto.

X-Throne SE

Watchface minimale e decisamente futuristica In un quadrante quasi unibody è in grado di visualizzare data ed ora nonché battiti cardiaci al minuto e livello di batteria residuo rimanente. Un tema davvero ben fatto? Non credete?

Sono queste le proposte di personalizzazione per gli indossabili Samsung di questa settimana. Hai scelto il tema che fa al casa tuo? Puoi scaricarli o trovarne di nuovi direttamente dallo store Galaxy App. Torna a trovarci ogni settimana con nuove proposte e non perderti il recap settimanale di domani con tutte le notizie Samsung della settimana.

