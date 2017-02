Samsung Gear VR 2017: ecco il nuovo visore protagonista del MWC 2017

by Domenico Pitasi





Nel corso di questa prima giornata il grande assente sulla scena del Mobile World Congress 2017 è stato senz’altro il Galaxy S8 per il quale si è indicata la data del prossimo 29 Marzo quale evento di presentazione del nuovo dispositivo, ma ad ogni modo Samsung non ha deluso le attese di tutti i tecno-addicted che hanno potuto avere un assaggio dei nuovi Galaxy Tab S3 e dei tanto discussi Galaxy Book che in questi minuti hanno lasciato il posto anche ai Samsung Gear VR di terza generazione.

Annunciati proprio in questi minuti, i Samsung Gear VR 2017 sono frutto della stretta collaborazione della sudcoreana con la divisone Oculus che in tal senso ha concesso un ampliamento alle già ricche funzioni della generazione attuale.

Il nuovo visore per la realtà aumentata Samsung consente ora di interagire all’interno dell’ambiente virtuale attraverso un controller che aumenta il grado di coinvolgimento dell’utente nel contesto VR. Il design del nuovo sistema di controllo assume forme decisamente interessanti votate all’ergonomia e ad una curvatura che consente un perfetto adattamento all’utilizzatore che può utilizzarlo direttamente con una mano.

L’aggiunta del nuovo add-in estende quindi le potenzialità del prodotto e permette di ridurre significativamente i movimenti del capo e tutti quei problemi derivanti da un utilizzo prolungato dei nuovi sistemi. Il comfort è in tal caso assicurato. Nello specifico si evidenziano le seguenti caratteristiche distintive:

Nuovi input di movimento per una miglior esperienza VR : il controller touchpad offre una selezione e un’interazione più veloce, all’interno delle applicazioni VR, consentendo nuove forme di movimento, tra cui la possibilità di puntare, trascinare, inclinare e sparare, durante sessioni di gaming.

: il controller durante sessioni di gaming. Movimenti ridotti al minimo per periodi prolungati, grazie ai tasti Home, Volume e Indietro che possono essere controllati dal joypad.

Il cinturino da polso per il controller garantisce una presa sicura ed un comfort maggiore, anche durante i movimenti più bruschi.

Le lenti previste dal visore sono da 42mm ed offrono un campo visivo reale fino ad un angolo spaziale di 110° con supporto alle tecnologie di correzione visiva sulla distorsione, il che riduce nettamente il manifestarsi dell’effetto nausea. Su ambedue i device (quindi sia sul controllore che sul visore) è presenta una porta del tipo USB Type-C per il collegamento ed un laccetto da mettere al polso per evitare cadute accidentali in fase di utilizzo. Il tutto compreso nella confezione di vendita.

I dati per i nuovi sistemi riportano nello specifico quanto segue:

Samsung Gear VR con il controller:

Dimensioni: 207.8 x 122.5 x 98.6 mm

Peso: 345 grammi

Sensori: Accelerometro, giroscopio, prossimità

Controller:

Dimensioni: 108.1 x 48.1 x 38.2 mm

Peso: 64.3 grammi

Controlli e funzioni: Touchpad (cliccabile), trigger, tasto home, tasto indietro, tasti volume

Sensori: Accelerometro, giroscopio, magnetometro

La compatibilità dei nuovi sistemi è garantita per i dispositivi delle line-up Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy Note 5, S6 Edge+, Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge. Al momento restano solo da verificare i listini e la disponibilità che verrà fornita dall’azienda a cavallo dell’evento che si concluderà entro il prossimo 2 Marzo 2017.

