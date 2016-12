Samsung Gear VR: diventa Babbo Natale e guida la tua slitta

Il periodo natalizio, così come analoghe occasioni di festa, si propone quale via privilegiata per l’esaltazione delle caratteristiche di alcuni prodotti e annesse funzionalità, come per il nuovo visore per la realtà virtuale Samsung Gear VR che, in ultimo, consente agli utenti di vestire i panni di Babbo Natale in sella alla propria slitta trainata da possenti renne.

La nuova campagna di marketing, voluta grazie all’introduzione di un nuovo video che mette in risalto le straordinarie doti di un Gear VR sempre pronto ad offrire nuove emozioni, sfrutta le festività del periodo per portare all’attenzione degli interessati una nuova esperienza VR che permette di immedesimarsi in un Babbo Natale virtuale.

Con un video intitolato The Night Before, infatti, la software house sudcoreana esalta le proprietà di un visore dalle caratteristiche eccezionali. Con attorno un sacco di elfi ed una montagna di regali da consegnare, potremmo diventare Santa Claus per un giorno, portandoci alla consegna dei doni introno al mondo in sella alla nostra fedele slitta.

Allo stesso modo, nel caso in cui non si possegga uno degli ultimi visori Samsung, è possibile prendere visione del video a 360 gradi attraverso il contenuto Youtube sotto proposto. Attraverso il pad ed i controlli a video, infatti, saremo in grado di esplorare il mondo virtuale intorno a noi, benché davvero molto lontano da un’autentica esperienza in realtà virtuale. Ecco il video:

