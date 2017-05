Samsung: il primo smartphone con Dual Camera non sarà il Galaxy Note 8

Samsung sta per entrare nel mercato degli smartphone con doppia fotocamera posteriore. Nonostante i tanti rumors delle ultime settimane, il primo dispositivo dotato di due sensori fotografici nella parte posteriore non sarà il nuovo Samsung Galaxy Note 8.

La casa coreana è, infatti, pronta a presentare il nuovo Galaxy C10, uno smartphone destinato al mercato cinese, come tutti i dispositivi della gamma Galaxy C, che potrà contare, come mostra questa prima immagine riportata qui di sotto, su due sensori posteriori con allineamento verticale.

La foto in questione non è ufficiale e non abbiamo ancora la certezza che il dispositivo ritratto sia effettivamente il nuovo Galaxy C10 che, in ogni caso, è già stato protagonista di diversi rumors legati proprio alla sua “dual camera”.

Ricordiamo che il nuovo Galaxy C10 dovrebbe poter contare su di un display Super AMOLED da 6 pollici di diagonale, sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 660, un quasi top di gamma per performance, 6 GB di RAM e sul supporto all’assistente virtuale Bixby, con tanto di tasto dedicato.

Il debutto del nuovo Galaxy C10 non esclude però la presenza di una doppia fotocamera posteriore sul prossimo Samsung Galaxy Note 8 che, ricordiamo, sarà presentato in via ufficiale sul finire dell’estate, probabilmente in occasione dell’IFA di Berlino di inizio settembre.

Il nuovo phablet, come evidenziano alcune indiscrezioni di ieri, potrà contare su di un sensore grandangolare da 12 Megapixel e su di un secondo sensore da 13 Megapixel con zoom ottico 3x.

In attesa di ulteriori dettagli sul comparto fotografico, le specifiche tecniche del nuovo Galaxy Note 8 sono già, in gran parte conosciute. Lo smartphone potrà contare su di un Infinity Display da 6.3 pollici affiancato dal SoC Exynos 8895 e da 6 GB di memoria RAM. Presente naturalmente il supporto alla S-Pen che potrà essere sfruttata al meglio grazie alla presenza di diverse funzioni che andranno ad arricchire la UI con cui Samsung personalizza Android Nougat.

Continuate a seguirci per tutti i dettagli sul nuovo Galaxy C10, il primo smartphone con dual camera di Samsung, e soprattutto sul futuro Galaxy Note 8.

Fonte