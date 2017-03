Samsung Internet Beta è sul Play Store: ecco le novità

La divisione software di Samsung Electronics ha pubblicato la versione pubblica del suo sistema di navigazione online Android per Samsung Internet in versione Beta. Il browser proprietario include una serie di interessanti nuove funzionalità, che lo pongono ben al di sopra della concorrenza, Google Chrome in primis.

Rispetto alla versione stabile, questa nuova revisione opera una serie di cambiamenti che tengono conto delle nuove integrazioni al Search Engine in modalità privata, basato su DuckDuckGo (disattivabile in ogni momento a discrezione dell’utente, tramite le impostazioni), ed un nuovo sistema di filtri per il blocco dei contenuti, basato su app di terze parti.

In aggiunta, sono stati previsti anche gli indicatori per le Progressive Web Apps, un lettore di QR code ed il supporto ai beacon Physical Web (già visto su Chrome per iOS) con il servizio CloseBy. Inoltre, è interessante notare anche il nuovo livello di compatibilità conferito dalle’API Set Payment Request con i sistemi di pagamento card-less basati su piattaforma Samsung Pay.

Ulteriori novità includono il supporto alla visualizzazione dei video a 360 gradi senza visore Samsung Gear VR ed il supporto al comparatore prezzi di Amazon con Amazon Shopping Assistant. In aggiunta, è stata prevista una modalità pop-up per i video, cosicché è possibile continuare a navigare mentre si visualizza un clip su finestra.

Ampio spazio, inoltre, è stato dato all’integrazione tra i vari device. Se si sta navigando una pagina web da smartphone, infatti, è possibile visualizzare direttamente quest’ultima su visore VR, quando questo viene posizionato all’interno del visore. L’ultima versione di Samsung Internet Beta aggiorna anche il web engine, che si porta alla revisione 51.2704 di Chromium. La compatibilità dell’applicazione è garantita per i sistemi Android con una versione minima di Android 5.0 Lollipop ed è scaricabile gratuitamente attraverso il Play Store di Google tramite il badge a fondo pagina.

Che cosa ne pensate di queste nuove migliorie introdotte al sistema di navigazione? Lo avete già provato? A voi tutti i commenti.

