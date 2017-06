Samsung Internet Browser compatibile con tutti i device Android: la migliore alternativa a Google Chrome

L’esperienza Android nel contesto dei device Samsung Galaxy ha puntato, sino ad oggi, ad un utilizzo esclusivo di alcune applicazioni da affiancare direttamente a quelle volute dallo sviluppatore di Mountain View per il proprio ecosistema.

Sino ad oggi, di fatto, i device a marchio Galaxy hanno potuto beneficiare delle implementazioni software fornite dal sistema di navigazione online Samsung Internet Browser, giunto ora sul canale di distribuzione pubblico del Google PlayStore, dopo una serie di affinamenti al codice che dalla versione Beta hanno portato al roll-out della revisione stabile.

Google Chrome è, al momento, il browser più popolare e più utilizzato dell’intero ecosistema del robottino verde. Ad ogni modo, la distanza che separa gli utenti dall’integrazione del nuovo sistema software di navigazione sudcoreano è decisamente breve. Di fatto, le ultime ottimizzazioni ed i miglioramenti al codice hanno portato alla realizzazione di un browser scattante, sicuro e perfettamente integrato con il resto delle feature di sistema.

La nuova applicazione, al momento, funziona con i device Google della linea Nexus Phone equipaggiati con una versione minima dell’OS Google pari ad Android 5.0 Lollipop e versioni successive. In futuro, ovviamente, la società si farà carico di ampliare la rosa dei device e degli OS compatibili, garantendo l’accesso a nuove ed interessanti funzioni. Quali sono, al momento, le feature più rilevanti?

In primo luogo abbiamo DuckDuckGo, un motore di ricerca da utilizzare quale alternativa ai classici Search Engine di Google e delle altre multinazionali. Carattere distintivo di questo nuovo sistema è la sicurezza e la riservatezza dei dati, unitamente a funzioni che realizzano una ricerca rapida dei contenuti.

In aggiunta a questa prima feature, la società ha sviluppato anche un sistema per il filtraggio dei contenuti indesiderati provenienti dalle app di terze parti. Nessun contenuto indesiderato invaderà lo spazio di navigazione. Con Disconnect.me Content Blocker, ad esempio, è possibile bloccare i cookie di tracciamento e garantirsi il giusto livello di riservatezza.

Inoltre, il browser Samsung offre pieno supporto alle API Web Payments per la gestione in sicurezza delle transazioni finanziarie online, oltre che alle Progressive Web Apps, applicazioni da utilizzarsi quali estensioni del browser o app separate. In aggiunta, è possibile anche attivare i tools Amazon Shopping Assistant per confrontare i prezzi di prodotti trovati sul web con quelli che si trovano su Amazon.

Non mancano anche funzioni esplicitamente votate alle multimedialità, come Video Assistant, la quale consente di passare tra diverse modalità di visualizzazione video attivando player pop-up su finestra separata flottante. Sempre nel contesto dei video, sarà possibile beneficiare delle funzionalità per i video a 360 gradi, da visualizzare direttamente dallo schermo senza l’utilizzo di un apposito visore per la realtà virtuale. Il tutto senza la richiesta di applicazioni aggiuntive di terze parti.

Inoltre, il browser supporta pienamente il control gesture, cosicché sarà possibile fare swipe dx/sx per passare da un indirizzo all’altro sull’address bar o in basso per richiamare le schede aperte in background. L’applicazione, in aggiunta, dispone anche di un menu rapido nelle estensioni, che consente un accesso istantaneo alle funzioni più utili.

Samsung Internet Browser è pienamente compatibile con l’elaborazione Desktop dell’ambiente Android tramite Samsung DeX Station, il nuovo accessorio introdotto con Galaxy S8 ed S8+ Plus per trasformare lo smartphone in un PC tascabile.

Un browser decisamente evoluto e ricco di funzioni. Perfetto per concorrere con l’apprezzatissimo Google Chrome. Voi che cosa ne pensate? Lo avete già installato? Se non lo avete fatto, potete scaricare la nuova applicazione direttamente dal badge che trovate a fondo pagina. Spazio, infine, a tutti i vostri personali commenti al riguardo.

FONTE