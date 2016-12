Samsung Internet per Gear VR si aggiorna per un ‘esperienza più coinvolgente

Samsung ha rilasciato, in queste ore, una nuova versione del suo browser Internet ottimizzato per Gear VR. L’ultima versione, la 4.2, segue al lancio della versione Beta ravvisata nel corso di questo mese di Dicembre 2016 ed introduce alcune novità esclusive che offrono un maggior controllo ed un’esperienza di navigazione decisamente più coinvolgente.

Attraverso, ad esempio, la nuova funzione Change Background, gli utenti possono personalizzare lo sfondo del loro spazio web-VR attraverso immagini dal sistema grafico organizzato in cloud dalla società che, in questo contesto, consente di aggiungere profondità alla navigazione online dell’utente, portandoli in un’universo di contenuti vivace e realistico molto diverso dai normali paradigmi di navigazione online.

Questa, quindi, si aggiunge alla già vista funzione Samsung Skybox che permette ad ogni sito web di impostare il proprio sfondo con immagini a 360 gradi che forniscono una user-experience impareggiabile. Inoltre, il browser offre anche il supporto al WebVR 1.0, una API JavaScript sperimentale che fornisce al browser l’accesso alle funzioni VR del dispositivo così da consentire la visualizzazione di immagini 3D da varie angolazioni

Samsung Internet 4.2 for Gear VR permette agli utenti di navigare il web e godere di video e foto su un grande schermo virtuale in prima persona, come se ci si trovasse di fronte al grande schermo. Fornisce una perfetta integrazione con Samsung Internet per Android su smartphone Galaxy, verso cui è garantita la sincronizzazione dei contenuti come i segnalibri e le storyboard per i video. Una volta che, quindi, gli utenti Gear VR si connettono ad una pagina web da smartphone o ad un video, questi possono riprendere lo streaming utilizzando la versione VR a tutto schermo.

Inoltre, con la funzione File Explorer, gli utenti possono facilmente navigare e visualizzare immagini e video memorizzati sul proprio dispositivo mobile o su memoria USB tramite la funzione USB OTG (On-the-Go). Il tutto, da combinarsi con il supporto di riconoscimento vocale, una tastiera su schermo con 11 lingue, tra cui coreano, francese e inglese, e la capacità di integrare i dispositivi Bluetooth, quali tastiere, mouse e gamepad,

Samsung Internet Gear VR è disponibile nella sua nuova versione all’interno dello store di Oculus. Ulteriori informazioni in merito al nuovo browser possono essere visualizzate attraverso questa pagina ufficiale. Lo hai provato? Che cosa te ne pare? Lasciaci pure una tua dichiarazione al riguardo.

