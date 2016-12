Samsung potrebbe lanciare due tablet Windows 10 al CES 2017

Samsung Electronics pare stia preparando il terreno per il lancio di due nuove soluzioni per il mercato mobile dei tablet basati su OS Microsoft Windows 10, secondo quanto riferito in queste ore dalle indiscrezioni trapelate in rete.

Dal lancio dell’ultimo tablet basato sul sistema operativo di Redmond è passato, di fatto, diverso tempo, ed è forse per questo che l’opinione comune basa le ultime indiscrezioni proprio sul fatto di poter vedere nuove soluzioni nel contesto del prossimo Consumer Electronic Show di Las Vegas. in programma per le giornate del 5-8 Gennaio 2017.

Allo stato attuale non si sa molto in merito a questi tablet Samsung di prossima generazione, sebbene sia molto probabile che vi sia un successore dell’attuale Samsung Galxy S Tab Pro (SM-W700) avente come riferimento un modello SM-W720.

Il Galaxy S Tab Pro, al momento, rappresenta il top-ed del segmento alimentato con OS Windows 10 ed avente in specifica un processore Intel Core M con 8GB di RAM e 256 GB di storage SSD con batteria 5,200mAh e supporto di ricarica rapida. Si tratta di un 12 pollici oon risoluzione da 2160 × 1440 pixel in tecnologia Super AMOLED ed un comparto camera da 5 megapixel per il frontale ed il posteriore. Non manca, inoltre, anche una porta USB Type-C per la ricarica e molto altro.

Il secondo tablet dovrebbe essere presentato da Samsung al CES 2017 ed è altamente probabile che sia l’SM-W620. Molto probabilmente una versione più piccola dell’SM-W720. Si parlerebbe, in tal caso, non soltanto di un display avente diagonale minore ma, inoltre, anche di specifiche più modeste.

Come già accennato, al momento, non si sa molto in merito alle nuove soluzioni e, pertanto, ci riserviamo il diritto di considerare quanto sopra ascritto alla stregue di un mero rumor di corridoio, in attesa di un riscontro ufficiale da realizzarsi nel contesto della manifestazione in programma nei prossimi giorni. E voi che cosa ne pensate dei tablet Samsung basati su Windows 10? A voi la parola.