Samsung: lavatrice rivoluzionaria 4-in1 al CES 2017

Samsung Electronics ha presentato oggi la sua nuova lavatrice FlexWash + FlexDry 4-in-1 dalle doti rivoluzionarie. Destinata a trovare posto presso l’ala dedicata del Las Vegas Convention Enter, la nuova lavatrice si forma di una coppia versatile di soluzioni di lavaggio progettate per offrire due lavatrici e due asciugatrici in un unico sistema, offrendo ai consumatori una scelta più ampia per fare il bucato.

Una soluzione di lavaggio che ben si adatta ad ogni tipo di situazione e che incorpora una serie di tecnologie Samsung di base, a garanzia di un sistema di lavanderia flessibile e decisamente avanzato, in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie moderne.

All’interno delle due macchine, ogni vano lavanderia include caratteristiche uniche che consentono di colmare ogni esigenza. Il caricatore frontale FlexWash è dotato di una capacità di circa 142 litri, il più grande della sua categoria. Lo si utilizza per carichi normali o ingombranti e si completa con il sistema FlexWash che aggiunge ulteriore capacità e consente la gestione separata di carichi rispetto al vano principale.

Pertanto, per gestire più carichi di servizio, gli utenti possono operare simultaneamente anche con diverse impostazioni di lavaggio.

Per tessuti asciutti, FlexDry ha la capacità di affrontare grandi carichi di lavaggio con la flessibilità di consentire un processo di asciugatura allo stesso tempo.



Un flusso di aria calda controllata provvede all’asciugatura dei capi delicati. Una zona speciale, appositamente progettata, regola quindi il calore regolando in automatico la temperatura a seguito della rilevazione dei parametri ambientali e del tessuto specifico. Il vano asciugatrice principale, inoltre, si fregia della tecnologia MultiSteam di Samsung per rinfrescare e disinfettare abiti, riducendo gli odori.

Ognuno ha diversi vestiti e diversi modi di prendersene cura. Infine, FlexWash + FlexDry è un sistema di lavanderia che si adatta a qualsiasi esigenza, integrando l’azione di più sistemi all’interno di un unico dispositivo intelligente.. Ci stiamo sforzando di dare ai consumatori la libertà e la flessibilità di un processo di lavaggio che semplifichi ulteriormente il modo di vivere.

Ha riferito Seo Byung-Sam, Presidente di Home Appliances Samsung Electronics.

Secondo una ricerca condotta per mano di Samsung sulle abitudini dei consumatori americani, è emerso che l’87% di loro mischia diversi tipi di tessuto e non realizza, inoltre, un lavaggio accurato che consenta di eliminare lo sporco ed i cattivi odori. Inoltre, dallo stesso rapporto, è emerso come il 70% del campione realizzi due o più lavaggi.

Il nuovo FlexWash + FlexDry, invece, rappresenta un diverso approccio ai classici sistemi di lavanderia. Di fatto, è stato sviluppato per trasformare radicalmente il mercato, in virtà del fatto che ai consumatori viene concesso il privilegio di sperimentare un modo più efficiente e più efficace per affrontare il processo di bucato. La capacità di operare su quattro comparti separatamente e,volendo, anche contemporaneamente,consente di colmare la forte domanda dei consumatori in merito ad un lavaggio più veloce e selettivo dei capi.

La nuova lavatrice FlexWash utilizza tre principali tecnologie di lavanderia Samsung: SuperSpeed, PowerFoam e Vibration Reduction Technology (VRT) per la riduzione delle vibrazioni.

Samsung SuperSpeed riduce i cicli di lavaggio a soli 30 minuti rispetto ai tradizionali 60 minuti, mentre con PowerFoam si realizza una miscela innovativa di acqua, aria e detergente che garantisce una pulizia decisamente più profonda per capi ingombranti, grazie al potere della schiuma. VRT, infine, è stato progettato per ridurre al minimo le vibrazioni e mantenere basso il livello di rumore generato dal ciclo di lavaggio.

FlexWash, tra l’altro, offre grande flessibilità e facilità di utilizzo, grazie al fatto di non richiedere due linee d’acqua separate. In tal modo, si elimina la necessità di assumere un professionista per la fase di installazione. Inoltre, i consumatori possono caricare e scaricare il bucato molto velocemente, oltre che prendere visione di ciò che sta accadendo attraverso il vetro trasparente.

Come se non bastasse, le nuove soluzioni di lavaggio FlexWash + FlexDry permetto di realizzare sistemi IoT per il funzionamento intelligente, garantito da sistemi di controllo come smartphone che, attraverso l’app Samsung Smart Home, possono garantirsi un sistema che avvii, arresti o monitori ogni ciclo di lavaggio per entrambe le macchine.

FlexWash + FlexDry sono entrambi stati premiati dal CES Innovation Award nel 2017, portando avanti una serie di vittorie per le innovazioni introdotte, tra cui Activewash nel 2015 e AddWash nel 2016. Appuntamento, quindi, a quello che sarà un Consumer Electronic Show che avrà molto da offrire sul piano delle innovazioni di settore.

A voi che cosa vene pare di questi nuovi sistemi di lavaggio? In attesa di un riscontro ufficiale su tutte le caratteristiche di queste macchina, vi invitiamo a dire la vostra sull’argomento. Lasciateci pure un commento.

