Samsung Monitor: le nuove soluzioni curve da introdursi al CES 2017

Al Consumer Electronic Show 2017, in programma a Las Vegas nelle prossime giornate del 5-8 Gennaio 2017, Samsung Electronics presenterà la sua nuova proposta Quantum Dot Curved Monitor siglata CH711, dimostrando la continua leadership del mercato dei display da destinare all’intrattenimento.

Seoggi Kim, Senior Vice President di Samsung Electronics Visual Display Affairs ha detto che:

I consumatori multimediali di oggi, giustamente, hanno grandi aspettative e richiedono sistemi veramente all’avanguardia, coinvolgenti e che realizzino un’esperienza che garantisca il pieno potenziale in relazione ai giochi ed ai video. La line-up di quest’anno, prevista con i monitor a schermo curvo Quantum Dot, offre un design brillante, colori più ricchi e un contrasto più profondo rispetto alle soluzioni del passato. Non vediamo l’ora di condividere l’esperienza avuta con i nostri ultimi ritrovati al CES 2017 di Las Vegas.

Samsung Monitor: curvo, colorato, bellissimo

Il nuovo monitor CH711 Quantum Dot Curved di Samsung è stato progettato traslando l’esperienza sul modello dei videogamers. Disponibile nei tagli da 27 e 31.5 pollici, offre un colore vivido ed un impatto visivo sulla qualità delle immagini di livello Premium, indipendentemente dal contenuto che andiamo a visualizzare.

Caratterizzato da un raggio di curvatura 1.800R, rappresenta un ultra-wide sceeen monitor che offre visione fino ad un angolo di 178 gradi, il che consente di vedere chiaramente gli elementi a schermo da qualsiasi posizione. Il tutto grazie ad un design di pregio e ad una totale ergonomia, che si traduce nella possibilità di intervenire a favore di una regolazione orizzontale e verticale del monitor Samsung, che garantisce così un comfort ottimale in ogni situazione.

Le immagini sono dettagliate ed il colore ben visibile da qualsiasi distanza, grazie all’utilizzo di una gamma sRGB che copra il 125% dello spazio colore ed una risoluzione 4K @2560×1440 pixel.

L’elegante ed il sofisticato design a 360 gradi si adatta a qualsiasi scrivania o arredamento, grazie ad un telaio bianco dotato di un sistema per nascondere i cavi HDMI e di alimentazione in ingresso.

Samsung Monitor: l’evoluzione del Quantum Dot

Rilasciato in commercio negli Stati Uniti nel Dicembre 2016, le nuove soluzioni Samsung CFG70 e CFG791 potrebbero fare la loro comparsa sul palcoscenico del CES 2017.

Progettato specificamente per i giocatori professionisti, il monitor CFG70 curvo da 24 e da 27 pollici combina a raffinatezza visiva della tecnologia dell’immagine Quantum Dot di Samsung con il comodo sistema ultra-wide, creato appositamente per migliorare l’esperienza di gioco.

La serie CFG70 offre, di fatto, una serie di caratteristiche gamer-friendly, coma Game UX UI, opzioni di calibrazione avanzate per ottimizzare la presentazione immagine per gli FPS, RTS, RPG e altre tipologie di gioco.

Vi sono poi i monitor Samsung CFG791, ritagliati su un raggio di curvatura 1.500R in formato 21:9 Ultra-Wide curvo che offre al consumatore una chiarezza d’immagine senza precedenti ed un dettaglio incredibile. Utilizzando la tecnologia Picture-by-Picture (PBP), i clienti possono caricare i contenuti da qualsiasi fonte d’ingresso collegata tramite HDMI o DisplayPort,

e posizionarla in qualsiasi punto dello schermo. Una funzione complementare Picture-in-Picture (PIP) permette anche ai consumatori di restringere i contenuti ponendoli in qualsiasi punto dello schermo senza perdere la risoluzione o la qualità visiva. Uno stand regolabile in altezza integrato offre anche comfort ergonomico e rende il CF791 ideale per qualsiasi ambiente workstation o ufficio.

Samsung Quantum Dot Monitor: che la sfida abbia inizio

Per celebrare il lancio dei suoi nuovi monitor, Samsung offrirà ai partecipanti al CES di Las Vegas la possibilità di realizzare alcune competizioni in apposita zona di gioco interattiva creata dalla società. I visitatori potranno giocare agli ultimi titoli attraverso il monitor da gioco CFG70, mentre un sistema LED in livestream offrirà una visione panoramica dell’eccellente qualità dei nuovi display.

I partecipanti alla manifestazione avranno anche un primo assaggio di quelli che saranno i prossimi monitor Samsung ad alta risoluzione, la cui uscita si prevede per i primi mesi del nuovo anno. Avremo, nello specifico:

Il 28 pollici UH750: Monitor che combina le caratteristiche gamer-friendly delle soluzioni Samsung con un tempo di risposta ultraveloce da 1 m/s, il sistema di visualizzazione Quantum Dot delle immagini e la risoluzione UHD di alta qualità, il tutto ospitato all’interno di un design sottile e moderno.

I 23,8 e 27 pollici SH850: Modelli offrono risoluzione WQHD e connettività DP, attraverso un design piatto con una base quadrata ed un esterno elegante che ben si adatta a qualsiasi ambiente domestico o ufficio. I monitor SH850 dispongono anche di un supporto di rotazione regolabile in altezza, con funzionalità di inclinazione e rotazione per un comfort di visione ottimale.

I CH711 monitor saranno esposti presso lo stand Samsung Electronics nella Hall Centrale del Convention Center di Las Vegas unitamente ai monitor Quantum Dot della serie CFG70 e CG971. Per tutte le informazioni utili rivolgersi al sito ufficiale. Nel frattempo, lasciaci pure tutte le tue personali opinioni al riguardo.

