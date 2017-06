Samsung News: ecco cos’è successo nella seconda settimana di Giugno 2017

Anche per questa settimana, il focus mediatico sul mondo Samsung ha avuto come punto centrale di riferimento i futuri protagonisti della moderna tecnologia smartphone, ovvero sia i Galaxy Note 8.

Ad ogni modo, non sono mancate novità interessanti ad ampio raggio, che hanno abbracciato ogni comparto dei moderni sistemi digitali. Prendiamo in esame questo nuovo recap settimanale sulla tecnologia Samsung per la seconda settimana del mese di Giugno 2017. Cosa sarà successo?

Samsung Galaxy Note 8

Tutti i riflettori sono puntati verso quello che sarà il prossimo top-end phablet da indirizzare all’utenza business, ovvero sia il tanto discusso Galaxy Note 8. Un terminale decisamente fuori dagli schemi, per il quale si è addirittura stabilito un anticipo sulle tempistiche di presentazione al pubblico. Perché la società ha optato per un cambiamento simile? Prova a scoprirlo esaminando le motivazioni di fondo.

Ma che cosa ci si deve aspettare da un device che punta a rivoluzionare un mercato che con Galaxy S8 si è limitato ad introdurre solo marginali miglioramenti? In primo luogo si sta discutendo in merito alle implementazioni dei nuovi moduli Dual-Cam, mancati su Galaxy S8 ed S8+ Plus e destinati ad ospitare le nuove unità.

In secondo luogo, poi, vi è la necessità di un’implementazione che migliori la disposizione spaziale del sensore per le impronte digitali, malamente posizionato sul retro accanto alla fotocamera di sistema di S8. In merito allo scanner, si è inizialmente parlato di un inserimento on-screen sul frontale, ma nel corso di questi giorni alcune difficoltà hanno fatto desistere la società dal buon proposito di un sistema dal design lineare e moderno. Ecco dove e come sarà implementato.

Cos’altro potrebbe cambiare in vista dell’avvento di Note 8? Molti parlano di caratteristiche comuni rispetto all’attuale top di gamma Galaxy S8+ Plus, dal quale dovrebbe ereditare anche la dotazione SoC per lo Snapdragon 835 10nm americano. Ad ogni modo, c’è anche chi si sbilancia a favore di un ipotetico Qualcomm Snapdragon 836. Scopriamolo subito.

Samsung Smartphone

Come noto, il segmento mobile phone non conta esclusivamente sull’azione degli ultimi ritrovati top di gamma, ma si popola anche di proposte interessanti nel segmento della fascia media e bassa. In settimana, nello specifico, sono giunte nuove interessanti informazioni tecniche in merito ai tanto attesi device della gamma Samsung Galaxy J 2017, con particolare riferimento ai Galaxy J3, J5 e J7 per i quali ne sono stati annunciati listini, disponibilità e caratteristiche. Scopriamoli insieme esaminando il post di riferimento.

Samsung Notebook & Tablet

Sul finire della settimana, la software house sudcoreana ha dato anche il via alla commercializzazione degli esclusivi notebook Samsung Galaxy Book, concedendo in uso prodotti con configurazioni diversificate e listino prezzi davvero interessanti. Scopriamo insieme quanto costano, quando arrivano e cosa ci riservano i nuovi prodotti.

Samsung Software

La settimana si è aperta all’insegna delle novità nel comparto software, dopo che gli sviluppatori hanno deciso di concedere in uso la nuova applicazione per la navigazione online da browser Samsung Internet. Scopriamo insieme quali dispositivi Android sono compatibili con il nuovo applicativo software.

Sempre in ambito software, potresti trovare di tuo interesse i nuovi prodotti destinati a migliorare la tua esperienza utente nei comparti smartphone e smartwatch. Corri a scoprire subito i migliori temi della settimana per smartphone Galaxy e le più belle watchface per arricchire la tua esperienza utente su Samsung Gear S3 Classic e Frontier.

Samsung Business

In settimana, un meeting tra la dirigenza Samsung e gli esponenti del direttivo Apple di Cupertino ha stabilito nuove misure di cooperazione per la concessione di nuove unità di visualizzazione in tecnologia OLED per i futuri flagship killer della compagnia californiana. Ecco come stanno le cose.

Questo quanto successo in settimana. Una settimana che ha visto nuovamente i futuri Note 8 al centro della scena. Torna a trovarci ogni giorno con notizie nuove ed aggiornate, ed ogni settimana con la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.