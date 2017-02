Samsung News: tutte le notizie della settimana in attesa del MWC 2017

Torna a grande richiesta il nostro consueto appuntamento settimanale con le novità che nel periodo hanno visto al centro della scena il nuovo Galaxy S8 ma anche i progressi compiuti a favore dell’implementazione dei network 5G, oltre che tutte le altre innovazioni di comparto che riproponiamo qui attraverso la nostra Rubrica Samsung.

Samsung Galaxy S8

Indiscusso protagonista della scena mobile pre-MWC 2017 è senz’altro il Galaxy S8 che quest’anno lascerà il posto ai rivali Nokia, Honor, Huawei, LG ed a tutti gli altri produttori che si daranno battaglia sul palcoscenico di Barcellona. Per quanto riguarda il futuro top di gamma si è parlato di una presentazione rinviata al prossimo 29 Marzo 2017 con commercializzazione in Aprile 2017 e nel periodo i rumor e le nuove conferme sono cadute a pioggia su un terminale dall’indubbia potenza e bellezza che al Mobile World Congress lascerà momentaneamente il posto ai ritrovati tecnologici del segmento Samsung C-Labs visti in anteprima nel nostro post di riferimento.

Si è discusso in particolare delle nuove dotazioni SoC che in settimana hanno manifestato l‘arrivo di presunti Samsung Exynos 9810 smentiti dalla comparsa delle nuove soluzioni Samsung Exynos 8895 di nona generazione posti in contrapposizione alle soluzioni Qualcomm per la serie Snapdragon 835 con le quali è stato fatto un primo confronto diretto.

Ad ogni modo le soluzioni alternative non mancheranno ed ecco perché potrebbe tornarti utile avere un prospetto sulle soluzioni adatte a rimpiazzare eventualmente la scelta del’S8 nella fascia dei top di gamma. Ecco le migliori alternative Android 2017 per Galaxy S8.

Un S8 che recentemente è stato svelato nella nuova app Secure Folder per S7. Scopri di che cosa stiamo parlando esaminando il posto di riferimento.

Un device che offrirà al suo pubblico una serie di alternative estetiche valide sul fronte della colorazione delle scocche. Quattro nuove immagini hanno dimostrato la presenza di ben 5 varianti colore che si completano con due nuove foto fronte-retro in primo piano del dispositivo.

Immagini che si possono facilmente affiancare ai riferimenti grafici per la mancanza del tasto Home, ora presumibilmente integrato a livello inferiore rispetto alla superficie touch. Ecco i tasti direttamente integrati nel display. Scoprili subito. Se vuoi scoprire come funziona non ti resta che accedere direttamente a questo post.

Cos’altro potrebbe contraddistinguere il nuovo smartphone dalle masse? Ad esempio la funzione DeX Station. Si tratta di una funzione che trasforma il tuo telefono in un PC Desktop. Esatto, proprio come Continuum, ma con delle particolarità. Scoprile ora.

Ed ecco invece che cosa potrebbe offrire lato specifiche la variante Samsung Galaxy S8+ Plus con il suo ampio display da 6.2 pollici di diagonale.

Samsung Galaxy Note 7

Ancora Note 7? Proprio così. Samsung smartphone pare non voglia demordere e si è portata addirittura alla valutazione sulla vendita dei Note 7 ricondizionati: Davvero clamoroso. Ecco cosa serve sapere.

Samsung smartphone

Il segmento di vendita smartphone ha un nuovo arrivato. Stiamo parlando di Samsung Galaxy XCover, potenzialmente concesso dalla compagnia ad un prezzo davvero concorrenziale. Ecco quanto costerà e quando uscirà.

Interessante sarà anche il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 che si è finalmente mostrato pubblicamente nella sua prima immagine.

Samsung Tablet & Notebook

La sfera tablet non riveste carattere centrale come quella smartphone ma offre comunque una interessante prospettiva di innovazione che in settimana ha visto una potenziale implementazione al mercato di un rivale diretto del Surface Book. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Parlando di tablet non potevano non menzionare il Samsung Galaxy Tab S3 con S-Pen, recentemente apparso in alcune immagini reali che ne evidenziano le particolarità estetiche e che si sono completate sempre in settimana con i riferimenti alla nuova tastiera integrata ed alle specifiche tecniche correlate alle immagini.

Samsung Galaxy Book è un nuovo device avente sistema operativo base Windows 10, S-Pen e supporto alle comunicazioni di rete in standard 4G LTE. Tutto qui? Niente affatto. Scoprilo subito attraverso il nostro post.

Samsung App & Update

In merito agli aggiornamenti Samsung si sta facendo un gran discutere del’ultimo Android Nougat per il mercato Italia. In questo articolo abbiamo scoperto come installarlo a bordo degli S7 e dei Samsung Galaxy S7 Edge. Scoprilo subito. Un update che porterà notevoli benefici sia sulle attuali proposte top che per gli S6, i quali beneficeranno di un notevole incremento nella durata della batteria.

Ad ogni modo gli S7 non saranno i soli a beneficiare delle migliorie indotte da Google con il suo nuovo sistema e dopo l’annunciato rinvio per l’Europa ecco una risorsa utile indicativa dei tempi di rilascio dei nuovi prodotti. Potrebbe infatti tornarti utile avere il calendario degli aggiornamenti per tutti i device Galaxy.

Una prospettiva di utilizzo interessante ci [ stato fornita in settimana con la notizia relativa a Samsung Flow, presto disponibile per tutti gli utenti Android su Windows 10. In che cosa consiste? Scopriamolo immediatamente.

A proposito di aggiornamenti, si segnalano i roll-out delle nuove patch del mese di Febbraio 2017 su Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2016 e Galaxy J1 Ace Neo. Scopri tutti i dettagli.

Il tuo smartphone è diventato piatto a monotono? Perché non provi a scoprire i nuovi temi Samsung di questa settimana? Come dici? Avresti bisogno di personalizzare anche il tuo Samsung Gear S3 Classic o Frontier? Non temere. Per te ci sono le nuove ed esclusive watchfaces.

Esclusiva! Per Samsung Galaxy S7 e Galaxy S6 è arrivata la nuova funzione Secure Folder. Corri a scoprirla e metti al sicuro i tuoi dati.

Samsung Technology

La tecnologia Samsung segna sempre un passo importante nel processo di evoluzione digitale. Un processo che al Mobile World Congress di Barcellona in programma d’apertura per oggi 26 Febbraio 2017 mostrerà pubblicamente tutte le innovazioni che ci accompagneranno nel corso dell’anno per il mercato sudcoreano. Ecco di cosa si tratta.

Tra le novità che la società potrebbe presentare al MWC 2017 vi sono quelle relative ai nuovi piano per lo sviluppo delle reti di quinta generazione. Per il momento sono state annunciate le fasi di sperimentazione sul campo in partnership con Verizon Wireless. Ecco quando si inizierà. Inoltre ulteriori sperimentazioni saranno condotte in partnership con Nokia Technologies a garanzia di un ampliamento del mercato dei prodotti verso utenti e professionisti. Ecco come stanno le cose.

Samsung Brevetti

Come già visto, Samsung è al primo posto in quanto a numero di brevetti depositati nel 2016 ed anche quest’anno punta a riconfermare il proprio impegno a garanzia della concessione di nuove proprietà intellettuali da applicare ad ampio raggio in ogni comparto tecnologico. Nel segmento degli smartphone potremmo avere a che fare con un nuovo concetto di smartphone Edge-to-Edge visto nei due nuovi disegni correlati alla documentazione.

Chi è il produttore che nel 2016 ha rilasciato il maggior numero di smartphone? Questa era facile. Ecco la classifica completa dei produttori mobile per numero di dispositivi realizzati. Samsung domina ovviamente al primo posto.

Samsung Guide

Questa settimana abbiamo riportato una guida specifica alla disattivazione del fastidioso overlay schermo. All’interno del nostro post trovi tutte le soluzioni del caso. Ci sei riuscito?

Samsung Business

Nel corso di queste settimana si è potuto assistere ad una rottura tra Samsung ed Harman che in questi giorni ha raggiunto una nuova stabilità. L’acquisizione è pronta. Ecco cos’è successo.

Queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso dell’ultima settimana di Febbraio 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

