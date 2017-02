Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech della seconda settimana di Febbraio 2017

Torna a grande richiesta il nostro consueto appuntamento settimanale con l’alta tecnologia Samsung e con le novità del periodo che posto al centro dell’attenzione le nuove indiscrezioni e tutt le vicende legate agli sviluppi del Galaxy S8 ma anche una serie interessante di news che riproponiamo qui attraverso la nostra Rubrica Samsung.

Samsung Galaxy S8

Galaxy S8 è di certo il fulcro nevralgico di tutte le testate giornalistiche online del periodo e vede proporsi un terminale davvero interessante che nel corso degli ultimi sette giorni si è mostrato attraverso le nuove cover che ne delineano le forme e quindi il design.

Le cover hanno fornito un primo assaggio sul design e le forme tipiche da volersi con il nuovo terminale che si completa ora attraverso un nuovo video. Ulteriori immagini si sono accompagnate ai vari render ed ai video trapelati in settimana. Ecco nuovi scatti che mettono in risalto le fattezze del profilo posteriore per le fotocamere e le cornici.

Ad ogni modo vi è ancora molto da scoprire in merito al nuovo terminale attraverso cui la società tenta di riparare al madornale errore commesso nella valutazione superficiale sull’affidabilità dei passati Note 7. In merito al comparto batteria, in questo caso, la durata è stata oggetto di tre nuovi test. Scopriamoli insieme. Sempre riguardo ai supporti energetici si è discusso delle preoccupazioni da volersi per il fatto che gli S8 adotteranno le stesse batterie del Note 7. Incredibile.

Sappiamo dalle fonti non ufficiali che il device riporterà una duplice versione che affiancherà alla revisione standard anche una variante Samsung Galaxy S8 Plus verso cui la società ripone estrema fiducia e che pertanto potrebbe prendere il sopravvento rispetto alla versione base. Ecco che cosa si è detto al riguardo.

Un device che sicuramente porrà in essere un nuovo livello di innovazione specifica. Scopri cosa abbiamo detto nel nostro post. Interessante in questo frangente sarà l’azione del nuovo assistente vocale Samsung Bixby per il quale si è dato il supporto a ben 8 lingue diverse. Ci sarà l’italiano? Scopriamolo direttamente dal nostro post. Un sistema IA che secondo l’opinione di molti sarà basato sul vecchio standard d’intelligenza fornito con S-Voice e che nel periodo ha anche manifestato il proprio logo ufficiale giunto in anticipo rispetto a quello proprio del nuovo terminale appena apparso online.

Ma quali saranno le novità del display per il nuovo terminale rispetto alle generazioni precedenti? Ecco un primo confronto diretto tra i futuri S8 gli attuali top di gamma ed i Galaxy S6. I risultati sono stati davvero inaspettati.

Uno smartphone che rispetto ai suoi diretti predecessori implementerà una notevole quantità di miglioramenti estetici e hardware oltre che funzionali per quanto riguarda il software. Ecco cosa abbiamo scoperto a proposito dell’applicazione Hello. Ecco di che si tratta.

Vorresti conoscere tutti i dettagli sulle specifiche tecniche del nuovo dispositivo? Consulta pure la nostra guida alle caratteristiche e scopri la data di uscita per il mercato di distribuzione di massa. C’è poi chi parla di una totale delusione. Sarà vero? Scoprilo direttamente da qui.

Samsung Galaxy S7

Vi è grande attesa per il roll-out ufficiale delle nuove piattaforme di sistema Google OS che introducono l’arrivo del tanto discusso Android Nougat 7.0. per gli attuali top di gamma. A quanto pare le attese hanno previsto un dilungarsi dei tempi di distribuzione del nuovo firmware update così come evidenziato ad inizio settimana. Ed in Italia? Ecco le novità per S7 ed S7 Edge.

Ad ogni modo pare che l’avvento dei nuovi OS non riporti soltanto le migliorie previste dalla nuova interfaccia interattiva Samsung Experience e tutte le ottimizzazioni apposte dallo sviluppatore di Mountain View ma anche alcuni problemi relativi ad un drastico calo dell’autonomia residua. Come lo abbiamo saputo. Ecco il riscontro.

Gli stessi Galaxy S7 si sono resi partecipi in settimana dell’introduzione di un nuovo pacchetto di aggiornamento dal peso di 98MB. Ecco di che cosa si tratta.

Samsung Galaxy S6

Nei piani della software house sudcoreana per il processo di aggiornamento dei sistemi al nuovo Android Nougat rientra anche il Galaxy S6 per il quale si prevedono ulteriori integrazioni in merito alle funzioni specifiche. Ecco che cosa potremo fare attraverso il telefono.

Samsung Galaxy Note 8

Il flop Note 7 non è servito a placare la sete di tecnologia ed innovazione Samsung che intende promuovere ora un Note 8 i cui dettagli si devono alla presenza di alcune componenti ed ottimizzazioni specifiche come gli altoparlanti Stereo JBL, il display 4K e molto altro.

Samsung Smartphone

La sezione smartphone accoglie le nuove proposte del mercato e tutte le novità inerenti i telefoni intelligenti. In particolare si è scoperto l’arrivo di una potenziale versione internazionale da volersi per i terminali della line-up Samsung Galaxy C5 Pro. Ecco che cosa abbiamo scoperto in dettaglio ed il nuovo video esclusivo per il nuovo device.

Il segmento degli smartphone è in continua evoluzione e benché la società abbia ormai sminuito le speranze di una potenziale presentazione del Galaxy S8 al Mobile World Congress previsto in apertura il prossimo 26 Febbraio 2016, la società non mancherà di porre in essere le nuove proposte per il mercato della telefonia mobile. In questo caso si attende l’arrivo del famigerato Samsung Galaxy X per il quale ne abbiamo rivelato i particolari nel nostro post dedicato. Si tratterà del primo smartphone pieghevole.

Samsung Tablet & Notebook

Il segmento tablet come quello degli smartwatch non riveste la scena centrale di interesse del mercato consumer ma ad ogni modo vi è grande attesa e curiosità in merito ai nuovi arrivi ed in particolare per il Samsung Galaxy Tab Pro S2 apparso in settimana all’interno delle pagine ufficiali del Bluetooth SIG che ha di certo contribuito a fornire ulteriori dettagli in merito alle specifiche tecniche del nuovo prodotto. Dettagli che si sono completati nel periodo con i riferimenti alla presena dei nuovi Syatem on a Chip Intel della serie U e successivamente con i riferimenti completi alle specifiche tecniche,

Samsung Notebook rientra a pieno titolo nel processo di realizzazione di device evoluti che contano ora sulla possibilità di ottenere un’espansione verso l’alto delle caratteristiche per i Chromebook Pro e Plus presentati nel corso del passato Consumer Electronic Show 2017 a Las Vegas. Si pensa a ben 16GB di memoria RAM, ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Software App & Update

In settimana i device della linea Samsung Galaxy S7, S6, S5 e Note 4 hanno ricevuto il nuovo aggiornamento di Febbraio 2017 che porta alla correzione di 7 vulnerabilità specifiche. Ecco di che cosa si tratta. Scopri i dettagli.

Ulteriori aggiornamenti sono stati rilasciati per i Samsung Galaxy S5 Plus in relazione ai nuovi sistemi di sicurezza aggiornati al mese di Gennaio 2017. Qui abbiamo visto tutti i dettagli del nuovo update.

Accanto ai Galaxy S7, ai Galaxy S6 ed alle proposte del mercato tablet per Galaxy Tab S2 in aggiornamento ad Android Nougat troviamo anche i Samsung Galaxy Note 5 per i quali si sono forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche di roll-out del firmware aggiornato.

Sei stanco del design piatto del tuo Samsung Gear S3 Classic o Frontier? Scopri subito le ultime watchfaces settimanali e personalizza il layout del tuo orologio secondo le tue preferenze personali.

Samsung TV

Quest’anno al CES 2017 di Las Vegas la compagnia ha posto in essere le sue nuove proposte per il mercato delle soluzioni TV introducendo dei dispositivi davvero sensazionali ben distanti dalla qualità offerta dalle soluzioni OLED soprattutto per la gestione del colore. Ecco il nuovo supporto ai sistemi CalMAN Volume Color ed Autocal

Samsung Brevetti

Come abbiamo di certo avuto modo di vedere nel corso dell’inizio dell’anno è proprio Samsung Electronics a garantirsi il maggior numero di proprietà intellettuali e neanche in questo caso l’azienda ha voluto smentirsi. Ecco che cosa si è detto in merito alle nuove soluzioni flessibili da adottare sui futuri smartphone.

La società ha accolto un nuovo disegno di brevetto che conta sulla potenziale realizzazione di un sistema con display laterale e posteriore per il quale ne sono state fornite le immagini. Scopriamo insieme i nuovi disegni correlati al rilascio della nuova proprietà intellettuale.

Samsung Business

Come ormai risaputo il settore degli smartwatch ed in particolar modo quello dei tablet risentono di una forte diminuzione della domanda che in tempi recenti ha evidenziato un netto andamento negativo delle vendite nel Q4 2016 tanto per Apple tanto per Samsung. Ecco come stanno le cose.

Samsung SDI è perseguitata dalla cattiva stella. Dopo il flop dovuto alle esplosioni dei Samsung Galaxy Note 7 è andata in fuoco anche la fabbrica. Un segno del destino? Scopriamo tutti i risvolti della vicenda.

Samsung Promozioni



San Valentino offrirà agli acquirenti di Galaxy S7 ed S7 Edge €100 in regalo. Ecco però due motivi validi per ignorare la proposta.

Queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso della seconda settimana di Febbraio 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

