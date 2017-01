Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech della seconda settimana di Gennaio

Torna a grande richiesta il nostro appuntamento settimanale con l’alta tecnologia Samsung e con le novità del periodo che hanno visto al centro dell’attenzione non soltanto le vicende legate agli sviluppi della questione Galaxy Note 7 e Galaxy S8 ma anche una serie interessante di news che riproponiamo qui attraverso la nostra Rubrica Samsung.

Samsung Galaxy S7

Gli S7 sono dei terminali top-end davvero interessanti e che potrebbero subire un netto miglioramento a seguito dell’implementazione di un aggiornamento Android Nougat che si è fatto attendere e che è giunto solo a metà settimana all’attenzione di tutti gli utenti. Ecco che cosa serve sapere in merito al nuovo aggiornamento di sistema.

Un update che nonostante abbia provveduto ad introdurre notevoli miglioramenti ha fatto riscontrare qualche problema, come quello relativo alla gestione QHD del display. Ecco come abbiamo risolto il problema.

Se non hai ancora idea di cosa ti aspetti con l’aggiornamento ad Android Nougat 7.0 allora puoi dare un’occhiata alla fotogallery disponibile per Galaxy S7 ed S7 Edge.

Samsung Galaxy S8

Al centro dell’attenzione vi è un Galaxy S8 davvero molto discusso. In settimana si è appresa la possibilità che l’azienda deliberi a favore dell’adozione di una S-Pen nativa che, in tal modo, potrà scardinare l’esistenza di una serie Note alla quale la società non vuole certo rinunciare. Come si procederà allora in tal senso? Lo abbiamo scoperto attraverso questa indagine.

Un terminale davvero molto atteso, che prenderà le distanze da un Galaxy S7 davvero al top della gamma, e per il quale si vocifera di una sua definitiva presentazione da stabilirsi il prossimo 29 Marzo 2017 e con prevista commercializzazione per il giorno 15 Aprile 2017 ad un prezzo di circa $849. Scopriamo tutti i dettagli del caso attraverso questo post.

Un’uscita che si accompagnerà ad un dispositivo di alto livello per il quale è auspicabile che ne vengano completamente stravolte le forme. Non si avrà un Galaxy S8 con schermo tradizionale in formato 16:9, ma una versione completamente differente. Ecco quale. Abbiamo visto anche come tramite il nuovo telefono si potrà avere un canale diretto per una consulenza medica. Come? Scopriamolo. Ma quale sarà la scheda tecnica completa del nuovo dispositivo? Un rivenditore pare ne abbia fornito gli estremi. Ecco con cosa potremmo avere a che fare.

E per quanto riguarda invece il design? Ci possiamo fidare di questi render o il device sarà diametralmente opposto sul fronte del form factory? Una ulteriore prova rilevata in via del tutto ufficiale sul design dei nuovi dispositivi ci è stata anche data da alcuni scatti che metto in luce le sembianze dei vetri frontali dei due nuovi dispositivi previsti dal costruttore. Sarà vero? Almeno una certezza possiamo comunque averla, ed è proprio il nome scelto dalla società per la sua nuova line-up. I documenti lo dimostrano.

Con S8 giungeranno anche i nuovi sistemi intelligenti per l’assistenza vocale digitale tramite Bixby. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto a Samsung Voice, dove di certo non si dispone di un sistema di riconoscimento OCR dei caratteri e degli oggetti. Ecco come stanno le cose. Pare vi possa essere addirittura un pulsante fisico dedicato per l’accesso alle funzioni IA dell’assistente. Ecco i dettagli.

Sul fronte hardware assisteremo anche all’introduzione di un sistema di raffreddamento che ricalca appieno quello già visto per le heat-pipe su Galaxy S7. Questo quanto affermano le voci delle testate online. La cosa resta comunque da verificare con un successivo teardown.

Ma perché il Galaxy S8 sarà a tutti gli effetti il migliore smartphone che la compagnia sudcoreana abbia finora concepito? Scopri subito i 17 rumor che ruotano attorno al dispositivo.

Samsung Galaxy Note 7

Sulla stessa linea di indiscrezioni vi è il Samsung Galaxy Note 7 che ha segnato il capitolo più buio della storia della compagnia. Una storia che conoscerà presto risvolti interessanti quando, entro il prossimo Lunedì, le dinamiche degli incidenti verranno poste all’attenzione del pubblico così come annunciato qui. Nonostante questo pare che alcuni utenti si ostinino ancora ad utilizzare deliberatamente il proprio device.

Samsung Smartphone

Il settore degli smartphone è in continuo fermento e la fame di tecnologia degli utenti finali richiede prodotti che rispondano alle loro esigenze digitali. Con Samsung Galaxy J7 2017 le aspettative potrebbero essere soddisfatte, in luogo di una dotazione tecnica portata alla luce da alcuni screen rinvenuti in settimana sul database di GeekBench. Un device la cui data di presentazione ed uscita è ormai vicina, considerando il fatto che la FCC ha appena ufficializzato il terminale.

Accanto ai device della serie Galaxy J7 si collocano anche i più modesti entry-level della line-up Samsung Galaxy J2 Ace e Galaxy J1 4G. Ecco che cosa offrono e quando arrivano.

Samsung App & Update

Per i Samsung Galaxy Note 4 si è resa disponibile in settimana l’ultima patch correttiva di sicurezza per il mese di Gennaio 2017. Scopri tutti i fix ed i problemi risolti con l’ultima release.

Che update sarebbe senza un buon tema? Scopri quelli messi a disposizione dallo store Samsung Theme. Le proposte sono interessanti per questa settimana. . E tu, quale sceglierai?

Samsung Virtual Reality

La realtà virtuale Samsung non rappresenta soltanto una via utile per colmare la propria voglia di divertimento ma si conferma come metodo alternativo all’apprendimento in ben determinati ambienti, come quello automobilistico. Con Samsung Drive VR si può prendere coscienza dei pericoli della strada.

Samsung Wearable

Il settore degli indossabili Samsung, allo stesso modo dei diretti competitor di settore, non rappresenta il settore trainante del mercato tecnologico, nonostante la società stia facendo di tutto per promuovere i suoi prodotti attraverso video accattivanti. Ciononostante l’efficacia dei sistemi da polso intelligenti non è contestabile. Un utilizzo pratico dei Samsung Gear S3 potrebbe derivare dalla semplicità di operare nelle grandi catene di distribuzione, come i centri commerciali e gli esercizi che offrono pubblici servizi. Ecco un chiaro esempio.

Device che non sono soltanto pratici ma anche ampiamente personalizzabili e lo saranno ancor di più in vista delle implementazioni volute dal team di sviluppatori di WatchMaker che, in tal senso, offriranno un maggior margine di customizzazione per gli indossabili al pari delle soluzioni Android Wear.

Samsung Brevetti

Samsung Electronics è reduce da un primato che la vede in testa alle liste delle società con maggior numero di brevetti depositati. In merito alle proprietà intellettuali molto è stato fatto nei riguardi delle nuove implementazioni da prevedersi con i futuri smartphone pieghevoli Samsung. Ecco i primi concept design per i display.

Altri brevetti sono seguiti in settimana vertendo su nuovi sistemi di visualizzazione che potremmo vedere, in via teorica, sui prossimi Galaxy S8. Di che cosa si tratta? Scopriamolo subito.

Un settore a doppio taglio quello dei brevetti e per il quale le Leggi locali cozzano con le normative estere. Proprio per questo in settimana si è disposto il sequestro preventivo di alcuni device in Italia. La vicenda ha davvero dell’incredibile, se non altro per le contestazioni immotivate volute da una società nazionale. Ecco cos’è successo.

Samsung Tecnologia

Con Samsung tutto è tecnologia, anche sulle auto. Di fatto le vetture a marchio Audi potranno beneficiare dei nuovi microprocessori intelligenti della famiglia Samsung Exynos per la gestione dei propri sistemi di infotainment.

Samsung Business

Alle recenti vicende che hanno visto coinvolta Samsung nel disastro Note 7 sia affiancano gli scandali sulle presunte tangenti che hanno portato all’emanazione del mandato di arresto a danno del Vice Presidente Lee.

Ulteriori contestazioni sull’operato dell’azienda sono giunte sul finire della settimana dagli utenti Samsung Galaxy S4, ora portatisi alla creazione di una vera e propria Class Action collettiva.

Sono state queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso della seconda settimana di Gennaio 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

