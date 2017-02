Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech della prima settimana di Febbraio 2017

Il Galaxy S8 si pone al centro dell’attenzione in merito a quelle che sono le sue specifiche tecniche derivate dai rumor che popolano le pagine delle testate online di riferimento. In settimana si è molto discusso in merito all’adozione dei supporti per le batterie, per le quali si è previsto non solo l’arrivo dei moduli da 3.250 e 3.750mAh ma anche l’introduzione di un terzo produttore di fattura giapponese. Scopri di che cosa si è parlato.

Accanto ai riferimenti per i supporti energetici si collocano inoltre le indiscrezioni circa la presenza di un device che conti sul supporto a ben 6GB di memoria RAM, divenuti ormai lo standard ufficiali dei flagship killer del settore smartphone mobile.

Un terminale davvero molto atteso e per il quale si attende un primo hands-on che confermi le specifiche ed il design ora oggetto di nuovi render che in settimana si sono accompagnati alle informazioni aggiuntive sui moduli batteria.

Ad ogni modo il design innovativo, l’aggiornamento sulle specifiche e la necessità di rientrare dell’investimento perduto dei Note 7 introdurrano necessariamente un aumento del prezzo rispetto agli attuali top di gamma. Un device che come detto non vedrà la luce nel contesto del MWC 2017, sebbene vi sarà una sua sfuggente presentazione di appena un minuto. Come lo abbiamo scoperto? Eccovi serviti.

Samsung Galaxy S7

L’attenzione è tutta sull’S8 e sull’atteso evento di presentazione da stabilirsi nella giornata del 29 Marzo 2017 ma gli attuali top di gamma rivestono ancora un ruolo centrale di preferenza ed ancor più per il fatto che i device No Brand Italia iniziano a ricevere il tanto ambito OS Google per Android Nougat su tutta la linea.

Un aggiornamento che porterà ad una serie di novità sia dal punto di vista grafico che sulla rivalutazione delle prestazioni complessive e delle funzionalità. Su quest’ultimo punto abbiamo visto quanto sia facile lanciare le applicazioni direttamente dalla modalità Always On Display.

Ancor prima del rilascio Android Nougat è stato previsto un inaspettato ed importante update per i device della gamma Samsung Galaxy S7 Edge. Ecco di che cosa si tratta.

Samsung Smartphone

Nell’ultimo periodo è balzato all’occhio il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 che ha fornito le indicazioni chiave per le specifiche tecniche nonché per il suo listino prezzi e la data di presentazione ed uscita. Ecco tutti i dettagli sul nuovo smartphone.

Samsung Galaxy J7 Sky è in arrivo. Ma di che cosa si tratta ed a quale fascia specifica di mercato si riferisce? Scopriamolo all’interno del nostro post dedicato.

Ad ogni modo accanto alle già annunciate proposte mobile si collocano anche dispositivi ignoti per i quali se ne forniscono solo delle info approssimative come nel caso del misterioso SM-G615F per il quale se ne sono fornite le specifiche essenziali.

Samsung Tablet

Il Samsung Galaxy Tab S2 è stato un tablet degno di nota ma deve necessariamente lasciare il posto alle nuove proposte da volersi con l’introduzione dei nuovi Samsung Galaxy Tab S3. Ecco quando potrebbero arrivare i nuovi prodotti. ormai prossimi al debutto ed il listino prezzi aggiornato agli ultimi rumor che vogliono anche l’introduzione di una nuova S-Pen.

Samsung Galaxy Tab Pro S2 è anch’esso un device interessante portatosi all’attenzione di noi utenti in settimana per la concessione delle Certificazioni WiFi che ne anticipano la sua presentazione da attuarsi come da programma nel contesto del prossimo Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Scopri i dettagli.

Samsung App & Update

In merito al segmento applicazioni Samsung ha espresso la volontà di procedere ad un’implementazione mirata delle funzioni da concedersi tramite le piattaforme di pagamento card-less di Samsung Pay Mini, il quale arriverà molto prima del previsto.

Il tuo smartphone è troppo monotono? Desideri rinnovare la tua esperienza utente con il tuo Galaxy? Perché non provi a scoprire i nuovi imperdibili temi? Ecco le 4 proposte di questa setimana.

Vivi la stessa situazione sul tuo Samsung Gear S3 Classic e Frontier? Non temere, scopri le watchfaces dedicate al tuo dispositivo.

Samsung TV

Quali sono i perni fondamentali della nuova tecnologia Samsung QLED TV e come migliorano l’interattività e la facilità di accesso alle funzioni rispetto ad una controparte OLED? Scoprilo direttamente dal nostro post in cui vengono messi in evidenza tutti i benefici nell’utilizzo delle ultime tecnologie per l’intrattenimento.

Samsung Elettrodomestici

Le varie divisioni Samsung occupano un ampio spazio nel soddisfacimento dell’esigenza comune di tecnologia, anche per la casa. Ecco quali sono le nuove proposte per gli elettrodomestici intelligenti portate avanti per questo nuovo 2017. Scopri i frigoriferi, le aspirapolveri e i sistemi di lavaggio di ultima generazione.

Samsung Business

Nonostante l’alto indice di preferenza riscontrato dalla compagnia nel segmento vendite il punteggio migliore si deve ad Apple che in queste prime fasi dell’anno ha fatto registrare un dato apprezzabile dal punto di vista finanziario ai danni di una Samsung Electronics segnata da un Note 7 davvero disastroso. Scopri tutti i dettagli sull’argomento.

Sempre in tema business si è discusso in settimana del valore del marchio sceso al terzo posto a favore di Apple. Ecco come stanno le cose. Scopri la situazione in casa sudcoreana.

Su Samsung ottenere un risarcimento pende una pericolosa Class Action le cui richieste vengono definite dalla necessità di chiarezza in merito alle discrepanze riscontrate per le dichiarazioni sulla disponibilità di memoria interna. Scopri quali device ne sono interessati.

Samsung News

In settimana abbiamo smentito ufficialmente le vicende legate al presunto SMS killer attivo sui device della linea Note 4, Galaxy S4 e Galaxy S5. Ecco di cosa si è discusso al riguardo.

Samsung Promozioni

Una nuova iniziativa Samsung ti consente di ottenere un tablet omaggio della serie Galaxy Tab A a fronte dell’acquisto di uno degli attuali top di gamma Samsung Galaxy S7 Italia: Scopri i dettagli e le condizioni della nuova offerta.

Sono state queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso della prima settimana di Febbraio 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

