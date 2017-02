Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech della terza settimana di Febbraio 2017

Torna a grande richiesta il nostro consueto appuntamento settimanale con le novità che nel periodo hanno posto al centro della scena il nuovo Galaxy S8 e le innovazioni di comparto che riproponiamo qui attraverso la nostra Rubrica Samsung.

Samsung Galaxy S8

La settimana ha aperto il focus diretto sul nuovo prossimo terminale che come riferito verrà presentato nel corso di un evento a porte chiuse da tenersi a New York a partire dal prossimo 29 Marzo 2017 e non al Mobile World Congress di Barcellona il prossimo 26 Febbraio 2017, come invece in molti si aspettavano. Alla vigilia della sua presentazione si moltiplicano le indiscrezioni ed i fatti che nel periodo hanno portato a svelare il nome in codice segreto del progetto ed una serie di interessanti retroscena senz’altro da non perdere. Ecco che cosa c’è da sapere.

Un device che sta già ricevendo il favore e l’interesse di un pubblico verso cui Samsung Electronics ha disposto un raddoppio delle unità di vendita al day-one rispetto alle controparti Galaxy S7 e che contestualmente ridefiniscono il design grazie all’introduzione di tre piacevoli aggiunte viste in foto. Aggiunte che in settimana hanno rivelato un design eccezionale, grazie alle nuove cover UAG. Eccole.

E visto che l’attesa cresce la rete offre ogni giorno una serie di nuove immagini interessanti che in settimana sono trapelate su Twitter. Ecco due nuove foto che ritraggono il nuovo smartphone.

Sapevate che ci sarà anche un Samsung Galaxy S8+? Perché sarà Plus? Scopritelo subito attraverso il nostro post di riferimento. Quali saranno le varianti colore e quale il prezzo? Eccovi serviti.

Ma cosa contraddistinguerà Galaxy S8 rispetto ai competitor? Qualcuno ha detto Samsung Bixby? Ecco una nuova funzione appena scoperta per il nuovo assistente vocale.

Altrettanto interessante è stato notare come anche Sony rientri in qualità di fornitore dei nuovi supporti energetici accanto alle già discusse batterie Samsung SDl, LG e le proposte giapponesi. Ecco le ultime indiscrezioni al riguardo.

Per quanto riguarda invece il mercato dei SoC si è fatto un gran parlare dell Qualcomm Snapdragon 835 e delle potenzialità offerte lato prestazioni e gestione energetica per i 10nm. Come sappiamo, ad ogni modo, la società differenzia i mercati portando in Europa alla concessione delle piattaforme proprietarie Samsung Exynos SoC che con la serie 9 prevista per i nuovi device porranno un ulteriore step evolutivo lato performance. In quanto a potenza, in tal caso, si avrà un netto miglioramento rispetto alla SD835. Ottime notizia quindi. Ecco di cosa si è discusso.

Galaxy S8 sarà meglio di iPhone 8? Ancora troppo presto? Facciamoci un’idea attraverso una prima comparativa. Che la sfida abbia inizio.

E per finire ecco un nuovo video che mostra il terminale nelle sue varie colorazioni. Davvero molto interessante.

Samsung smartphone

Accanto ai più blasonati top di gamma futuri e del periodo si collocano le proposte di fascia economia e medio alta che in settimana hanno conosciuto un Samsung Galaxy J7 2017 decisamente fuori dagli schemi. Ecco la nuova variante ed i riferimenti diretti alle sue specifiche tecniche.

L’azienda ha svelato anche una nuova versione del Samsung Galaxy XCover 4, giunto a ben 2 anni di distanza dal suo predecessore. Ecco cosa c’è da sapere al riguardo. Scopri le specifiche tecniche del terminale.

Altrettanto interessante è il nuovo ed esclusivo Samsung Galaxy J5 2017 la cui uscita è anticipata ora dai nuovi riferimenti tecnici alla scheda del terminale. Scopri che cosa offre il nuovo smartphone.

Gli smartphone hanno assunto nel tempo connotazioni decisamente evolutive e si porteranno, nelle intenzioni delle major society del settore, all’implementazione di form factory compatti che offrono il miglior margine di usabilità sin oggi concepito. Per Samsung Galaxy X si parlerà di device completamente pieghevoli e per iPhone X di interessanti novità specifiche. Ecco un primo confronto tra le nuove future versioni di terminale.

Samsung Tablet

Come noto il mercato dei tablet non si presenta ricco in dotazioni rispetto ad un segmento smartphone che invece regna incontrastato e che nel passato 2017 ha fatto registrare un +7% sul merchandising. Ad ogni modo in questo frangente si discute a proposito del nuovo Samsung Galaxy Tab S3 apparso in settimana in una nuova immagine cui è seguito il manuale ufficiale che illustra i nuovi cambiamenti e le funzioni della tanto discussa Samsung Pen.

Altrettanto interessante è invece la conferma in merito alla realizzazione di una variante LTE del Samsung Galaxy TabPro S2. Ecco di che cosa si è discusso e quali conferme sono giunte al riguardo. Si è parlato inoltre di una versione decisamente più compatta del nuovo device. Ecco cosa si è scoperto.

Samsung App & Update

Davvero interessanti le informazioni a corredo del Samsung Galaxy Tab S2 e del nuovo annunciato aggiornamento alle piattaforme di sistema Google OS per Android Nougat che tardano ad arrivare. Ma ci sono buone nuove. Scopri come sta avanzando il processo di update attraverso il nostro post dedicato. Un post che si affianca anche alle promesse ed al previsto roll-out promesso dalla società per i device della linea Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy Note 5. Ecco quanto potrebbe arrivare. Ci siamo.

Ma perché il nuovo aggiornamento ad Android N tarda ad arrivare sui dispositivi della gamma S7 ed S6? Ecco quali risposte ha fornito la società sudcoreana in proposito.

Sempre in merito al processo di aggiornamento dei terminali si è discusso nel periodo in merito al nuovo update software previsto per l’implementazione della patch di sicurezza di Febbraio 2017 sui device della gamma Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge. Ecco cosa c’è da sapere.

Se non vi va di aspettare l’arrivo di un aggiornamento ad Android Nougat più volte rinviato è tempo di prendere in mano la situazione. Ecco come ottenere il massimo della personalizzazione sul tuo Galaxy attraverso i 10 temi più belli di questa settimana.

Ulteriori proposte di personalizzazione sono state rilasciate in queste ore anche per gli indossabili Samsung Gear S3 Classic e Frontier Ecco 8 watchfaces di cui non fare a meno. Davvero belle.



Ed ecco anche un modo per inviare e ricevere SMS da Gear S3 tramite qualsiasi telefono Android: Scopri SMSGear e la guida dedicata. Non perdertela.

Samsung Tecnology



La vicenda Samsung Galaxy Note 7 è servita di lezione alla multinazionale che ha rimodulato letteralmente le fasi di testing per i dispositivi. Il ritardo per la presentazione dei futuri Galaxy S8 è da imputare proprio al nuovo processo di verifica dell’affidabilità dei device, sottoposti ora ad una serie incalzante di stress test volti a testarne l’assoluta affidabilità. I video correlati sono piuttosto interessanti, dateci un’occhiata.

L’azienda potrebbe realizzare il primo umanoide al mondo. Ecco il nuovo progetto Samsung Hello. Scoprilo subito in questa nuova inchiesta con tanto di immagini ed indizi utili.

Samsung business

Il segmento business mette a disposizione le competenze e le risorse di una società in continua evoluzione al cospetto dei partner. In questo caso pare che Apple riceverà in dotazione 60 milioni di display Samsung OLED da destinare alle dotazioni del segmento smartphone per i futuri top-end a marchio iPhone 8.

Ad ogni modo per Samsung come del resto per le altre società il comparto business può trasformarsi in un’arma a doppio taglio, come successo in settimana in merito alle scorrettezze sulla pubblicità scorretta sanzionate ora con 3 milioni di dollari di multa. Ecco i retroscena ed i fatti salienti della vicenda.

Samsung Promozioni e Sconti

Ti piacerebbe avere un Galaxy S7 a €416 in variante Dual Sim? Ti sembra impossibile? Ecco dove puoi trovarlo.

Queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso della terza settimana di Febbraio 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

