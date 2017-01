Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech dell’ultima settimana 2016

Il 2016 è stato per Samsung Electronics un teatro operativo altalenante, che ha visto in contemporanea l’ascesa di alcuni interessanti prodotti che si sono accompagnati, per contro, ad alcuni seri flop, primo fra tutti un Note 7 non proprio rispondente alle esigenze di una società che, nel comparto smartphone, ha puntato il tutto per tutto.

Ad ogni modo, come sappiamo l’impegno della società non è da volgersi a senso unico nella direzione della telefonia mobile ma, invece, abbraccia diffusamente ogni ramo di appartenente all’alta tecnologia ed è proprio per questo che, anche per questa settimana, vogliamo portare alla tua attenzione quelle che sono state le vicende del periodo. Scopriamo insieme che cosa è successo ultimamente.

Samsung Galaxy S7

Automaticamente in testa alle classifiche di preferenza nel segmento top di gamma, gli ultimi smartphone Samsung Galaxy S7 Edge si sono, ancora una volta, confermati all’altezza di tutte le aspettative. Incredibile, di fatto, è stato il video che li ha visti impegnati in un arduo test di resistenza comparativo.

Una line-up, quella degli S7, che sta manifestando un nuovo aggiornamento ad Android Nougat che passa per diverse Beta Release che anticipano l’ormai imminente uscita della versione stabile di Android 7.1.1 Nougat. Di fatto, al momento, non saranno più concessi aggiornamenti in Beta.

Ad ogni modo, come in molti altri casi, non ci troviamo certo di fronte ad un terminale perfetto, Lo prova il fatto che la società rischia ora una seria causa in merito all’estrema fragilità della fotocamera Samsung Galaxy S7. In questo contesto, causa anche un prezzo più che accessibile, potrebbe essere ancora conveniente acquistare un Samsung Galaxy S6. Perché? Ve lo spieghiamo qui.

Samsung Galaxy S8

Al centro dell’attenzione pubblica abbiamo quello che sarà un Samsung Galaxy S8 da presentarsi sul palcoscenico di New York il prossimo mese di Aprile 2017. Pare che, per il novo device, si possa contare su un comparto di memoria all’ultimo grido, grazie all’utilizzo combinato di moduli UFS 2.1 per il comparto storage interno e sistemi di memoria RAM a 10nm. Lo abbiamo visto in questo post.

Le novità per Galaxy S8 si concretizzeranno anche a livello software, così come visto per l’introduzione ad ampio raggio del nuovo sistema di assistenza digitale integrato Bixby, ora perfettamente integrato uniformemente con ogni app pre-installata di sistema.

E c’è chi, poi, rammaricato da un Note 7 sulla carta vincente, parla di un Galaxy S8 le cui sembianze ricalchino proprio quelle del mancato phablet, da riconsiderarsi secondo nuove specifiche. Una sorta di Note 7 potenziato, sebbene siano in molti a non essere d’accordo con la previsione. Un concetto, quello relativo al Note 7, che si rafforza, senz’altro, in virtù del fatto che gli ultimi rumor vogliono la Samsung Pen come accessorio esterno abbinato al nuovo terminale.

Uno smartphone potente che, in questo frangente, dovrà scontrarsi con l’opinione pubblica, ora segnata dallo scandalo Note 7, e con i futuri iPhone 8, che segneranno il decennale della serie. Da questo punto di vista, interessante appaiono i dettagli sul fronte delle prestazioni da fornirsi, per la versione Europe del device, dall’ultimo Qualcomm Snapdragon 835, per il quale ne sono stati diffusi alcuni interessanti nuovi dettagli.

Un Galaxy S8 su cui ci sarà ancora molto da speculare, considerando il fatto che le ultime indiscrezioni parlano anche di un sistema integrato che consenta di interagire con funzioni 3D Touch del tutto simili a quanto visto per i dispositivi concorrenti di Apple. Dovremmo dire addio alla barra di navigazione con pulsanti fisici Soft Touch capacitivi.

Al fatto di vedere estromessa la Navigation Bar, inoltre, si somma anche una mancanza ormai implicita per i device, già vista su iPhone. Avete capito bene, stiamo parlando del jack per le cuffie da 3.5 mm, il quale potrebbe lasciare il posto ad una serie di nuovi auricolari wireless in-ear presumibilmente da fornirsi in bundle con il nuovo device, alla stregua delle AirPods della software house di Cupertino.

Samsung Galaxy Note 7

Il capitolo Note 7 si è chiuso con la dichiarazione di rilevata causa per i malfunzionamenti, ancora ignota al pubblico che, nonostante questo, continua a mantenere attivo il proprio phablet Samsung. Ancora per poco comunque, visto e considerato che la società ne prevederà l’imminente disattivazione.

Un Note 7 che, a pieno titolo, rientra in quelli che sono stati i flop più clamorosi di quest’ultimo 2016.

Samsung Galaxy Note 8

Se è vero che, nel periodo, Note 7 ha contribuito a rallentare la leadership della compagnia in merito al segmento dei device mobili, è anche vero che con Samsung Note 8, la società tenterà la sua rivalsa sui competitor, primo fra tutti iPhone 8. Scopri le ultime indiscrezioni.

Samsung smartphone

Il settore smartphone della divisone principale conterà sul rilascio di una serie di nuove line-up di prodotti tra cui figura anche un Samsung Galaxy A5 2017 per il quale ne sono state rivelate le specifiche ed alcune immagini ufficiali tutte da scoprire. Non sono mancate, a fine settimana, anche informazioni utili in merito al Samsung Galaxy A3 2017, per il quale ne sono state rilasciate alcune immagini reali.

L’impegno della società non si concentra di certo a senso unico sugli ultimi ritrovati top dai gamma ma, in un contesto più ampio, abbraccia tutto il settore proponendo un Samsung Galaxy C9 Pro davvero tanto atteso dal pubblico, che può ora contare su nuovi impressionanti render che contemplano la nuova intrigante variante Black.

Ad ogni modo, una delle novità interessanti pare riguardi gli entry-level di prossima generazione che rispondono a nome di Samsung Galaxy A 2017, verso cui si sono disposte le ultime implementazioni volute per il sistema di isolamento dai liquidi e dalle polveri sottili, sulla base degli standard di conformità voluti dalle Certificazioni IP68. Ce lo ha confermato un teaser image che si è poi completato con l’indicazione della data definitiva di presentazione al pubblico.

Interessanti le notizie vertenti anche sui Samsung Galaxy C5 Pro, i quali si sono recentemente mostrati tra le pagine dell’ente di Certificazione della WiFi Alliance che, così facendo, lascia intendere un ormai imminente rilascio per il nuovo dispositivo.

Samsung Tablet

Consci del fatto che la divisione Samsung Tablet non si renda attiva nel settore, come invece avviene per il segmento smartphone mobile, abbiamo comunque riportato una notizia interessante in merito alla possibilità che la software house possa manifestare due nuovi tablet basati su OS Windows 10 nel contesto espositivo del CES 2017. Scoprili in anteprima assoluta.

Samsung App e Update

Tra le app più in voga tra il pubblico che opera con gli smartphone a livello aziendale vi è senz’altro Samsung Focus Hub, rispondente a nome di un’app gratuita attraverso cui incrementare notevolmente la propria produttività e la gestione dei propri impegni. Scoprila subito in questo nuovo post.

Nel computo del processo di aggiornamento rientra anche il tema della personalizzazione, da realizzarsi attraverso gli ultimi ritrovati grafici Samsung Theme visti in settimana. Dai un tocco custom al tuo smartphone. Non perderti le ultime proposte volute dai Temi Samsung.

Sul fronte della sicurezza applicativa e di usabilità dei terminali, si è portato in evidenza, in settimana, il rilascio del nuovo firmware di sicurezza per Samsung Galaxy Note 4, relativo all’ultima Security Patch del mese di Dicembre 2016.

Samsung TV e Samsung Monitor

Altrettanto importante, tanto per gli utenti quanto per il colosso sudcoreano, è il settore TV che, da alcuni nuovi mockup fa emergere quella che dovrebbe essere la nuova UI da presentarsi nel contesto del prossimo CES 2017 per le soluzioni SMART TV.

Come per le TV, anche i monitor rispecchiano, per Samsung Display, la volontà di emergere attraverso alcune nuove interessanti soluzioni da porsi sotto l’occhio del pubblico durante il corso dell’imminente CES 2017.

Samsung Audio

Se è vero che il settore televisivo riveste importanza cruciale nel piano di crescita delle soluzioni da destinare al’intrattenimento, è anche altrettanto vero che lo stesso discorso valga anche per il segmento dei prodotti audio, ora arricchitosi di alcune interessanti nuove proposte in corso di presentazione presso il palco del CES 2017 di Las Vegas.

Samsung Elettrodomestici

Samsung rappresenta una società a tutto tondo, questo lo sappiamo. Come sappiamo anche del fatto che offra soluzioni brevettate per il miglioramento dell’esperienza domestica, ora arricchitasi dal nuovo Samsung Robot aspirapolvere con sistema di funzionamento vocale.

Samsung Brevetti

Se è vero che il mercato degli smartwatch non traina le sorti di una tecnologia da destinarsi forse all’oblio, è anche vero che Samsung Electronics sta spingendo molto a favore di alcune idee di brevetto innovative che vertono sulla possibilità di avere a che fare con indossabili da polso intelligenti davvero rivoluzionari. Scopri le nuove potenziali future proposte per il mercato degli indossabili Samsung.

Samsung Technology

La settimana Samsung si è aperta all’insegna della tecnologia, grazie alla presentazione di alcuni nuovi ritrovati dei sistemi di condizionamento d’aria che, in ultimo, sfruttano le piattaforme Wind-Free per generare raffrescamento nel rispetto dei parametri eco-friendly e, quindi, anche con un occhio di riguardo agli sprechi nel settore energetico. Li potremo vedere all’opera nel contesto del prossimo CES 2017. Scopri le ultime implementazioni direttamente dal nostro post di riferimento.

Sempre al Consumer Electronic Show 2017, in programma presso gli stand di Las Vegas nelle giornate 5-8 Gennaio 2017, vedremo all’opera la sudcoreana con alcuni suoi progetti interni finalizzati da Samsung C-Labs, la quale promette una seria rivoluzione nel nostro modo di vivere digitale. Scopri i nuovi incredibili progetti.

La tecnologia Samsung, come noto, persegue nobili obiettivi. Tra questi è da ravvisare certamente il cambio di rotta introdotto nella vita dei non udenti in Bulgaria, dove maturano ora nuove speranze di vita sociale ed inserimento lavorativo, grazie ad un nuovo interessante progetto.

Samsung Business

È senz’altro un fatto che la società detenga, in maniera indiscutibile, la leadership del settore di produzione microchip che, quest’anno, ha potuto contare su un cospicuo aumento del rendimento all’attivo del +10%.

Sempre rimanendo nel ramo degli affari e degli accordi, è stato portato alla nostra attenzione il fatto che sarà proprio Samsung Display a fornire, in via del tutto esclusiva, i nuovi pannelli OLED Screen per i futuri iPhone 8 di Apple.

In casa Samsung, ad ogni modo, non mancano anche gli scandali, come quello visto in merito alla vicenda che la coinvolge direttamente in merito alle corse dei cavalli.

Sono state queste le notizie che hanno popolato il palcoscenico di fine anno. In quello che sarà un CES 2017 preludio di un anno infuocato di tecnologia, ci aspettiamo di vedere molto da parte della società sul piano delle prossime innovazioni da portare avanti nel comparto della telefonia e dell’intrattenimento.

Secondo te, qual’è stato il più grande successo Samsung 2016 e quale, invece, il più grande passo falso? Lasciamo a te l’onere di esprimerti al riguardo, cogliendo ancora una volta l’occasione per augurarti un FELICE ANNO NUOVO all’insegna della tecnologia.

Torna a trovarci ogni settimana e giornalmente con gli appuntamenti del mondo della tecnologia. Ti aspettiamo, non mancare.

LEGGI ANCHE: Samsung Vs Apple: ecco chi ha vinto la gara dei regali natalizi