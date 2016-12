Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech di questa settimana

Anche per quest’ultima settimana che anticipa l’avvenire del nuovo anno, torniamo a parlare di Samsung Electronics, una società che tra alti e bassi si è di certo saputa distinguere in quanto ad innovazione tecnica ed impegno nel ramo delle moderne tecnologie di alto livello da fornire a livello business e consumer per il settore mainstream. Molte, di fatto, sono state le notizie che ci hanno accompagnato, come di consueto, nel periodo. Vedremo, quest’oggi, di passare in rassegna quelle che sono state le argomentazione della società per questa settimana. Andiamo.

Samsung Galaxy Note 7

Quello del Galaxy Note 7 è un capitolo ancora aperto, nonostante le indagini interne siano ormai giunte alla loro conclusione. Pare, infatti, che – contrariamente in merito a quanto si era detto in merito alla politica di trasparenza nei confronti degli utenti a conclusione degli accertamenti – la società si rifiuti di rilasciare i resoconti sulle prove condotte in merito all’individuazione del problema che ha condotto, in ben due occasioni differenti, all’esplosione dei plablet Note 7.

Ad ogni modo gli utenti non demordono e, ciò che emerge dai dati, consente di avere un quadro molto chiaro della situazione: i Galaxy Note 7 sono ancora i device più usati tra i top di gamma, avanti addirittura alle proposte OnePlus 3T ed LG V20 messe insieme. Incredibile.

Tanto più incredibile quanto più da vicino si apprende di certe notizie che vogliono, in ultima analisi, comportamenti che generano panico ed isteria, come avvenuto recentemente a bordo di un’aereo. Ecco che cos’è successo. Uno scherzo davvero di cattivo gusto.

E c’è chi, in un contesto nettamente diverso, si prodiga alla realizzazione di video divertenti dalla chiara ironia. Ne è stato un caso quello proposto in settimana attraverso il nostro post.

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6? Già. Di fatto, pare che le esplosioni del Note 7 fossero solo il preludio di una serie di incidenti analoghi che stanno coinvolgendo i passati top di gamma della sezione smartphone. Il mistero si infittisce, scopri di più.

Samsung Galaxy S8

Tanto più vicino appare il Samsung Galaxy S8, tanto più forti ed incisive si fanno le informazioni in rete sul piano delle indiscrezioni e delle news in via non ufficiale. Di fatto, in settimana, si è discusso della possibilità che sia proprio LG Electronics a fornire i nuovi supporti energetici per le soluzioni di prossima generazione, in luogo di in insuccesso epico della divisione Samsung SDI Batteries e di ATL China, che pur si sono distinte in negativo per il colossale flop registratosi in occasione del ritiro del Samsung Galaxy Note 7. Ne abbiamo argomentato la vicenda attraverso un apposito post.

Davvero gradita, inoltre, è stata la notizia che ha voluto l’introduzione della nuova Samsung Experience, rispondente a nome di un‘interfaccia grafica utente che svicoli dall’eccessiva pesantezza di una Touchwiz molto lontana dalla perfezione. Ecco che cosa cambia attraverso la nuova introduzione.

Di certo, comunque, si riportano notizie verso le quali l’interesse assume un nuovo significato. Ne è un caso la news che riporta un aumento del prezzo per il prossimo Galaxy S8. Si parla di un buon 20% ma, se hai beneficiato della promozione Samsung per la restituzione del Note 7, potrai comunque portarti a casa un device stupendo al prezzo migliore di sempre. C’è chi, invece, ha provato ad ipotizzarne il prezzo, decisamente fuori portata.

Ma quando uscirà questo Galaxy S8? C’è chi parla del prossimo Mobile World Congress in programma a Barcellona per il prossimo 25 Febbraio 2017, chi discute in merito ad un anticipo sui tempi e chi, invece, lo pone ben oltre la road-map prevista per la sua presentazione. Ecco quando dovrebbe essere presentato e dove. Scopri il perché di questa scelta.

Un telefono che, nonostante il prezzo e le lunghe attese, di certo non si proporrà come un qualcosa di “già visto”, ed anzi porterà avanti una politica di nuove implementazioni che contino, inoltre, anche sulla Beast Mode. Ma di che cosa si tratta?

E che cosa direste a proposti di quello che dovrebbe essere un Samsung Galaxy S8 display da ben 6 pollici di diagonale?

Samsung Smartphone

Sicuramente il fiore all’occhiello dell’intero comparto aziendale Samsung, quello degli smartphone, che pur vedono un’anticipazione di quelle che saranno le nuove proposte da rilasciarsi durante il corso dell’ormai imminente 2017. Tra questi, sicuramente rilevante è il Samsung Galaxy J7 2017, apparso in nuovi render image e screenshot rilevati dalle pagine dell’ente internazionale di certificazione Bluetooth SIG.

Buone notizie per tutti coloro che si aspettavano un’uscita immediata delle nuove proposte entry-level del mercato smartphone: Samsung Galaxy A3 ed A5 2017 arriveranno per metà Gennaio 2017, così come confermato in via ufficiale. Scopri le ultime al riguardo e la scheda tecnica del modello A3 2017. All’interno, trovi tutti i dettagli.

Samsung Software, App & Update

In quanto ad update gli utenti Samsung stanno conoscendo un serio cambio di rotta, almeno per quella che è la nuova politica degli aggiornamenti che, in primis, porterà all’introduzione del nuovo Operating System di Google nei ranghi degli ultimi ritrovati top di gamma della line-up Samsung Galaxy S7, i quali hanno conosciuto l’introduzione della nuova quarta beta pubblica di sistema.

Se l’utilizzo del tuo telefono è diventato piatto e monotono, allora crediamo proprio che sia il caso di dare un’occhiata a quelli che sono i nuovi temi Samsung di questa settimana. Scoprili, non te ne pentirai.

C’è chi, in ambito software, manifesta il proprio punto di vista negativo in relazione ai problemi che si possono manifestare a seguito del nuovo aggiornamento di sistema per Android N. Una situazione che pare valga tanto per Galaxy S7 ed S7 Edge, tanto per quelli che saranno i nuovi portabandiera del segmento smartphone, ovvero sia i Galaxy S8. Ma di che cosa si è parlato?

Un aggiornamento, quello per Android 7.0 Nougat, atteso tanto sui flagship killer tanto sulle proposte della famiglia Samsung Galaxy A5 2016, per la quale si è preventivato un’uscita anticipata del nuovo sistema.

Android N a parte, di rilevanza notevole è stato l’ultimo update d’emergenza rilasciato per i device siglati Samsung Galaxy Note 4 ed S7. Ma a che cosa servirà mai questo nuovo e misterioso aggiornamento?

Samsung Smartwatch

Se vi diciamo Samsung Gear S3 che cosa vi viene in mente? Ma, ovviamente, l’ultimo incredibile ritrovato della tecnologia indossabile made in South Korea. Ne abbiamo esaminato la variante Frontier in settimana, attraverso la nostra recensione prodotto.

Dispositivi davvero incredibili, i nuovi smartwatch. Potremmo addirittura dire che i nuovi smartwatch fanno volare le preferenze dell’utenza e, di fatto, è letteralmente così. Samsung Gear S3 Frontier, infatti, è riuscito ad arrivare sino al cielo.

Samsung Tablet e Notebook

Il settore dei tablet e dei notebook non si presenta ricco di contenuti ed argomenti come, invece, si osserva sul piano della telefonia mobile su smartphone ma, ad ogni modo, davvero di rilievo è stata la notizia avutasi ad inizio settimana in relazione ai nuovi Samsung Notebook serie 9, portatisi alla nostra attenzione per la presenza di due nuovi modelli equipaggiati con i sistemi Intel ad architettura Kaby Lake. Scopri tutti i nuovi dettagli sui prodotti attraverso l’apposito post di riferimento.

In merito al settore Hi-Tech dei tablet si discute davvero poco, in considerazione del fatto che, nell’ultimo periodo, si è visto un progressivo cambiamento del trend volto a penalizzare il settore delle tavolette interattive digitali. Ad ogni modo, i possessori di Samsung Galaxy Tab S2 saranno felici di sapere che per il loro dispositivo si prospetta l’avvento del nuovo Google OS per Android Nougat, visto all’interno del database ufficiale di GFXBench.

Samsung VR

Quando parliamo di Virtual Reality, implicitamente sotto intendiamo l’utilizzo dei sistemi Samsung Gear VR, ultimamente reduci da un aggiornamento alle funzioni applicative di Samsung Internet che estendono notevolmente il livello di interattività con le funzioni browser in prima persona. Scopri l’ultimo nuovo update.

Natale è passato ma, se sei ancora in ritardo con i doni, indossa il tuo Gear VR e sali in sella alla tua slitta. Consegna tutti i tuoi regali direttamente dal divano di casa tua, con il visore per la realtà virtuale Samsung.

Samsung IoT

In vista dell’adeguamento strutturale che consenta la realizzazione di un complesso network di ultima generazione basato su tecnologia di telecomunicazione 5G, la società prepara il terreno proponendo nuovi indossabili direttamente correlabili al nuovo paradigma dell’Internet of Things, in cui ogni dispositivo è collegato attraverso un’unico grande apparato di rete in modalità wireless al fine di garantire un livello di interattività senza precedenti. Ne è un caso la nuova collana SMART Samsung FITT360, attraverso cui realizzare un sistema di ripresa a 360 grado molto, forse troppo, discreto. Lo abbiamo scoperto da questo articolo.

Samsung TV

Le soluzioni Samsung TV 2016 e le proposte Samsung UHD TV si fanno partecipi dell’introduzione diretta del nuovo platform applicativo per Youtube 4K con HDR, il quale introdurrà una seria rivalutazione dei contenuti in chiave qualità.

Ma che cosa si prospetta, oltre che lato prodotti, anche lato software per le prossime piattaforme Samsung Tizen in aggiornamento per le attuali soluzioni di mercato legate alla SMART TV? Attraverso un post, di fatto, abbiamo preso in esame quella che, verosimilmente, dovrebbe essere l’evoluzione dei sistemi. Scopriamola insieme. C’è anche un video.

Quello dell’intrattenimento è un settore in continua evoluzione, lo sappiamo bene. Proprio per questo, al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas in programma per le giornate 5-8 Gennaio 2017, vedremo l’introduzione di un nuovo layer tecnologico, volto a sgominare lo strapotere delle odierne soluzioni Samsung SUHD TV 2016 a favore di un nuovo livello di innovazione da realizzarsi attraverso quanto visto in anteprima qui. Innovazioni che lasciano il segno.

Samsung Business

Per tutti coloro che hanno creduto in una definitiva chiusura della vicenda Note 7 abbiamo un’altra notizia che, per quanto non direttamente all’attenzione dei consumer, pone un ulteriore negativo effetto del flop. Di fatto, Samsung è stata costretta addirittura a tagliare i bonus dipendenti per gli appartenenti alla divisione mobile, che pur avevano fatto registrare un dato rassicurante nei primi due quadrimestri. Un vero peccato per tutti i lavoratori che, sino ad oggi, hanno davvero dato il massimo.

Samsung, come noto, non è soltanto applicazioni, indossabili, smartphone e tablet ma, con costanza, manifesta il proprio impegno nella crescita collettiva sul piano culturale e dell’innovazione. Il caso più lampante ci viene fornito dal programma Europeo Samsung Citizen, che quest’anno ha omaggiato i nuovi creatori digitali.

Samsung Brevetti e Tecnologia

E se è vero che questo 2016 ci ha resi partecipi di serie rivoluzioni Hi-Tech, immaginiamo che cosa possa accadere per il prossimo 2017. Saranno soltanto futuristici smartphone dai display pieghevoli e nulla più? No di certo. Ecco, quindi, quali potenzialmente saranno le nuove frontiere della tecnologia Samsung per il nuovo anno. Esaminiamo, insieme, i nuovi trend tecnologici.

In quanto ad innovazione, infatti, la sudcoreana non ha rivali. Si è posta, di fatto, quale indiscussa vincitrice dell’ambito titolo Innovation Time con le sue lavatrici intelligenti Samsung AddWash, per le quali se ne è discusso in apposita sede.

Davvero spettacolare, inoltre, il supporto innovativo fornito dalla compagnia per l’ammodernamento del Sidney Opera House, dove si è potuto osservare l’impiego dei nuovi sistemi Interactive LED, perfetti per armonizzare un ambiente dal’alto valore artistico e culturale.

La tecnologia è un settore in continua espansione e, in quanto tale, deve necessariamente offrire costantemente nuovi modi di integrare funzioni e sistemi atti al miglioramento della nostra vita. In ultimo, abbiamo i progetti che Samsung C-Labs si appresterà a presentare al prossimo salone espositivo di Las Vegas nel mese di Gennaio. Tra i progetti candidati ad impressionare il pubblico abbiamo soluzioni desinati ai più piccoli e sistemi in grado di analizzare, prevenire e curare i disturbi della pelle senza l’ausilio di una visita o intervento specialistica. Ma, di certo, non è tutto qui. Scopri tutto ciò che c’è da sapere.

A fine settimana, inoltre, si sono appresi i nuovi sistemi dovuti ai nuovi condizionatori Samsung, i quali introdurranno un nuovo metodo di raffreddamento domestico concepito sulla base dell’efficienza e della conservazione energetica. Li abbiamo presi in esame attraverso questo post.

Grande impegno ed entusiasmo, ad ogni modo, vengono profusi dalla società in merito al’implementazione di nuovo tecnologie utili a livello consumer sul piano degli smartphone, verso cui è in studio un nuovo sistema che consenta di realizzare la ricarica del dispositivo attraverso il tocco delle dita. Un’implementazione che, verosimilmente, potrebbe risolvere, una volta per tutte, il problema dell’autonomia energetica dei dispositivi mobili. Una sfida, ad ogni modo, davvero ardua per Samsung.

Sono state queste tutte le notizie che, in settimana, ci hanno accompagnato nel processo di rinnovamento proposto da una compagnia sempre al passo con i tempi che, come visto, ha in serbo una serie di allettanti proposte di innovazione da rilasciarsi nel corso del prossimo 2017. E tu che cosa ti aspetti di vedere per il nuovo anno? Che cosa ne pensi di quanto visto nel corso del periodo? A te l’ultima parola.

