Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech di questa settimana

Il 2017 si è aperto all’insegna dell’alta tecnologia Samsung, per la quale ne stiamo avendo un assaggio in quello che è l’ancora in corso Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas, Il Centro Convegni cittadino, di fatto, sta ospitando una manifestazione importante, che apre una finestra sul futuro non solo dei prodotti, ma anche delle scelte commerciali della sudcoreana in merito ai partenariti ed al supporto del business plan aziendale.

Vedremo, pertanto, di scoprire quali sono state le avventure tecnologiche che la società ha portato avanti in questa prima settimana del 2017, chiusasi con una serie di idee e progetti innovativi nel campo dell’elettronica e dell’intrattenimento. Vediamo insieme che cos’è successo.

Samsung Galaxy Note 7

Non accenna a spegnersi, il focolaio di indiscrezioni che piovono in merito alle cause che hanno portato al disastro Note 7. Di fatto, per il momento, i report sulle indagini restano prerogativa esclusiva della società, la quale ha finalmente deciso di rendere pubblico il risultato, ma non subito. Ecco quando pensa di renderlo noto. Ad ogni modo, in merito alla vicenda, c’è chi pensa che la batteria in se e per se c’entri davvero poco. Ecco le ultime speculazioni al riguardo.

Un caso, quello del Note 7, che pare non essere il solo, Ecco, infatti, che cosa è successo in questa occasione.

Samsung Galaxy Note 8

E c’è poi chi parla anche di un Galaxy Note 8 davvero eccezionale, forgiato su un sistema di visualizzazione con pannello flessibile in risoluzione 4K ed una fotocamera posteriore da ben 30 Megapixel. Non sembrerebbe affatto un azzardo, visto e considerato che l’ultimo Snapdragon 835 consente soluzioni da 32 Megapixel (Dual: 16+16MP) per le fotocamere e che lo stesso Galaxy S8 riporti in dote un display QHD. Ma scopriamolo in video.

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge ed S7 rappresentano, per forzoso salto generazionale all’indietro, gli attuali top di gamma del settore. Delle proposte che, in vista del tanto atteso update ad Android Nougat, intensificheranno la loro azione proponendosi con prestazioni maggiorate ed un range di utilizzo decisamente più ampio, Ecco come, ad inizio settimana, sono apparsi i device con a bordo Android N.

Un aggiornamento a quanto pare sempre più vicino, dopo che ci siamo potuti rendere conto della distribuzione in versione stabile su un Samsung Galaxy S7 Active statunitense. Lo abbiamo visto su GFXBench e ve lo riproponiamo di nuovo qui.

Ma come se la cava un Galaxy S7 contro un OnePlus 3T equipaggiato con l’ultima revisione di sistema prevista da Google per Android N? Scopri chi è riuscita a spuntarla. Oppure scopri la comparazione tra S7 Edge, Honor 8 e OnePlus 3. L’abbiamo presa in esame qui.

Vicende, quelle del Galaxy S7, che porteranno ad una riconsiderazione della valutazione sulle prestazioni grazie al nuovo sistema che, in settimana, pare essere apparso sui terminali di alcuni utenti in versione stabile. Ma non si è trattato di Android Nougat 7.1.1, bensì di… Ad ogni modo una notizia che, a quanto possa sembrare, si è rivelata una colossale bufala.

Samsung Galaxy S8

Speculare a tutto tondo su quello che sarà il prossimo top di gamma della software house sudcoreana pare essere diventata la moda del momento. Samsung Galaxy S8, settimana, è passato sotto il focus dei render che lo hanno rivelato con le sembianze di un Note 7, ma ora notevolmente migliorato sotto il profilo delle prestazioni. Scoprilo da qui.

Ma sono tutte qui le notizie sul prossimo flagship killer? Ovviamente no. Di fatto, in settimana, si è parlato anche di una serie interessante di news, come la funzione Continuum-like e la presenza della fotocamera doppia lente vista in alcune suggestive immagini di riferimento.

C’è anche chi pensa che la società sia pronta a debuttare, con grande sorpresa, sul palcoscenico del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, in considerazione del fatto che si è appreso di alcuni test condotti in Cina per le nuove unità smartphone. E se tutto questo non bastasse, date uno sguardo alle immagini spettacolari materializzatisi qui. Ma è davvero così che dovrebbe apparire il nuovo device, o sarà magari così? In ogni caso si parla di un terminale davvero bellissimo.

Ma le novità riguardano pure le adozioni delle batterie. Pare, infatti, che la società abbia deciso di lasciare le redini alle divisione SDI per i prossimi device Proprio così, è la stessa divisione responsabile del disastro Note 7. Ma vediamo cosa bolle in pentola.

Un Galaxy S8 sul quale si sta discutendo davvero molto, e verso cui pendono indiscrezioni anche in merito alla presenza di un nuoco comparto performance dotato di molteplici soluzioni in-SoC per la dotazione di potenza dei microprocessori integrati che abbiamo visto qui. Un terminale per il quale si è addirittura già rivelata la data di uscita e la tiratura iniziale. Ecco quanto saranno gli esemplari pronti ad essere venduti al day-one.

Ma, ad ogni modo, sono in molti a chiederselo: “Avendo un Galaxy S7, conviene acquistare un Galaxy S8?“. Abbiamo cercato di dare una risposta proprio qui.

Samsung smartphone

Il settore smartphone Samsung 2017 si arricchirà di alcune specifiche proposte che consentiranno di alimentare le speranze di un pubblico che si attende molto sul piano delle innovazioni. A farsi carico di questa prima ondata di aggiornamenti saranno i device della line-up Samsung Galaxy A 2017, i quali riporteranno in dote on soltanto le Certificazioni IP68 per l’impermeabilizzazione totale, ma anche una serie di indubbie notevoli caratteristiche aggiuntive. Scoprile tu stesso da qui.

E, come se tutto ciò non bastasse, puoi infarcire i particolari sopra riportati con alcune informazioni accessorie che trovi qui.

Restando sempre in merito al segmento dei prodotti Galaxy A, sempre in settimana, si è portato avanti un confronto tra le attuali generazioni di prodotto e quelle future che, a breve, investiranno il mercato consumer. Nel particolare, si sono contrapposti i Samsung Galaxy A5 2017 contro gli A5 2016. Ecco com’è andata a finire la disputa.

Nella categoria rientrano anche le nuove proposte dettate dalle future generazioni di prodotto che rispondono a nome di Samsung Galaxy X, per i quali si è parlato di una loro comparso sul mercato già sul finire di quest’anno. Ecco cosa si è detto al riguardo.

Sorprese, inoltre, sono state rivelate in merito al nuovo Samsung Galaxy C5 Pro, recentemente apparso in foto con tanto di indicazioni relative al prezzo ed alla sua data di uscita.

Samsung Tablet & Notebook

Interessanti novità si sono manifestate anche in merito al settore dei notebook Samsung ed con particolare riguardo al laptop Odissey visto nel contesto del CES 2017 di Las Vegas. Rappresenta, di fatto, il primo dispositivo utile per la partecipazione di Samsung nel segmento dei prodotti destinati al gaming mobile. Scoprilo adesso.

Al CES 2017, accanto alle precedenti soluzioni, non sono di certo mancate altre proposte. Davvero interessanti, per la categoria Chromebook, sono stati i nuovi ritrovati appartenenti alle line-up Samsung Chromebook Plus e Chromebook Pro, i quali sono espressamente indirizzati all’indirizzo con il Google Play e le sue applicazioni. Scoprili subito in questo post.

Davvero ricca, questa settimana, la sezione dei notebook, che pur vede la presenza della nuova line-up Samsung Notebook 9, la quale conta su un design minimale e sulla presenza di nuove soluzioni Intel Core di potenza, basate su architettura Kaby Lake. Scopri la scheda tecnica dei prodotti (sono ben 4) attraverso questo collegamento diretto.

Ulteriori novità, inoltre, si ravvisano anche in merito all’universo dei tablet Samsung di prossima generazione. In questo contesto, un focus specifico è stato dedicato a fine settimana al Samsung Galaxy Tab S3 LTE, materializzatosi tra le pagine della WiFi Alliance, ponendo ormai in essere una sua repentina commercializzazione. Ecco di che cosa si è parlato nell’occasione.

Samsung Software & Update

La settimana si è aperta con l’aggiornamento dei Samsung Galaxy Tab S2 8 pollici, i quali hanno potuto ricevere il tanto atteso aggiornamento di sicurezza relativo alle patch del mese di Dicembre 2016. Lo abbiamo preso in esame in separata sede.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, davvero importante è stato nel periodo quello relativo a Samsung Smart View, l’applicazione che consente di interagire con le funzioni del nostro televisore, la quale offre ora una serie di feature che la accomunano ad un utilizzo Chromecast. Scopri come usarla direttamente da qui.

E mentre molti device aspettano ancora la patch di sicurezza del mese di Dicembre 2016, ecco spuntare all’orizzonte i primi resoconti sul rilascio dell’ultima integrazione voluta per la Security Suite del mese di Gennaio 2017, la quale colma una serie di bug noti per Android ed i dispositivi Samsung specifici. Scoprila ora in anteprima assoluta.

Sul piano dell’integrazione software, inoltre, Samsung apps ha lanciato ben 4 nuove piattaforme destinate al fitness e realizzate in partnership con Under Armour. Scoprile qui.

Volendo svicolare dall’argomento, ci si potrebbe concentrare sul settore della sicurezza dei dispositivi mobile come gli smartwatch, ma non solo, che rientrano ora nell’interesse della divisione Samsung SDS, da sempre specializzata nell’adottare sistemi di sicurezza sui dispositivi a marchio Tizen. Ecco quali sono i nuovi piani per il futuro.

Samsung Smartwatch ed Indossabili

Finalmente. Gli smartwatch Samsung Gear S3 e Samsung Gear S2 sono compatibili a pieno titolo con i dispositivi Apple appartenenti all’ecosistema di gestione iOS, dopo un cammino che ha portato ad un’attesa davvero infinita. Scopri tutto ciò che c’è da sapere.

Dispositivi, gli ultimi smartwatch, che ben si presteranno ad un utilizzo più esteso che abbracci anche il settore integrativo dell’automotive, verso il quale si stanno disponendo nuovi paradigmi di utilizzo con i sistemi SYNC Di Ford. Li abbiamo visti qui.

Samsung Elettrodomestici

Il settore elettrodomestici & Home Appliances Samsung si sta via via arricchendo con nuove proposte volte a migliorare il nostro tenore di vita e l’interazione con le funzioni della casa. In questo contesto, particolarmente rilevante è risultata essere la nuova lavatrice 4-in-1 Samsung, la quale ha evidenziato notevoli doti tecniche ed ampia adattabilità ad ogni tipo di lavaggio, con il minimo spreco energetico. Eccola qui.

Accanto alle lavatrici, inoltre, ampio spazio è stato dato a quelle che sono le nuove generazioni di frigoriferi Samsung intelligenti, i quali rispondono a nome di Family Hub 2.0. Scoprili subito in questo post.

Elettrodomestici davvero ben congeniati, dal design elegante e dalle prestazioni tecnologiche degne di riguardo. Li abbiamo visti nuovamente presso gli stand del Las Vegas Convention Center. Eccoli qui.

Samsung TV e Monitor

Il settore dell’innovazione televisiva per le TV Samsung conterà, come visto in sede di Conferenza Stampa al CES 2017, sull’introduzione del concetto di QLED. Soluzioni che introdurranno una nuova era dell’Home Entertainment made in South Korea. Scopri una prima panoramica della nuova tecnologia. Soluzioni che, quasi sicuramente, saranno destinate a conquistare un mercato in continuo aggiornamento.

Dei QLED straordinari, nel vero senso della parola. Soluzioni che offrono angoli di visioni davvero ampi, cui si è arrivati per mezzo di un processo di integrazione qui descritto. A tutto questo, inoltre, possiamo anche aggiungere le nuove funzioni di self-calibration viste nel corso del fine settimana. Di che cosa si tratta e come funziona questo sistema?

Ma le innovazioni da proporsi nel piano dell’interazione televisiva non sono soltanto dovuti alla creazione di una solida piattaforma hardware ad elevato contenuto tecnologico, ma anche su una prestante architettura software che consenta di beneficiare di un accesso facilitato ai contenuti preferiti. Ecco Samsung Smart TV Service, ora aggiornata a garanzia di un miglior margine di utilizzo.

Allo stesso modo delle TV, la divisione Samsung Monitor cura l’andamento del mercato gaming e del video-watching per i contenuti in streaming on-demand. I risultati raggiunti con le ultime proposte presentate al CES 2017 sono davvero eccezionali e sgominano il paradigma dovuto alla visualizzazione ottimale su monitor tradizionali. Eccoli qui.

Samsung Technology

In questa categoria abbiamo deciso di inserire un prodotto davvero straordinario, emerso in settimana dallo straordinario palcoscenico del CES 2017. Si tratta di un sistema integrato e senza fili per lo storage intelligente dei dati su SSD Samsung. Ma non provatelo a chiamarlo hard disk esterno, perché è molto ma molto di più. Puoi scoprirlo attraverso questo link.

Ti va di scoprire nuovi modi di utilizzare lo smartphone? Allora non perderti i nuovi speaker Bluetooth e le nuove stampanti portatili Samsung per smartphone. Ecco che cosa hanno da offrire i nuovi prodotti.

Samsung Business

Come ben sappiamo, la società dispone di un ampio comparto aziendale che gli consente di diversificare a piacimento i settori, offrendo innovazioni di pregio in ogni categoria di prodotti. Ne sono un caso i 20 frigoriferi che, recentemente, si sono potuti aggiudicare il titolo di ENERGY STAR Emerging Technology Award 2017. Soluzioni straordinarie, che abbiamo visto all’intero di questo post dedicato.

Nel segmento di produzione e vendita, quest’anno, Samsung SDI è andata piuttosto male, ed ecco perché per il nuovo anno sono stati fatti propositi che vertono su un sostanziale incremento della sicurezza. Lo abbiamo visto in questo post.

Un Q4, per Samsung Electronics, che si è rivelato essere un vero e proprio record assoluto, nonostante il disastro portatosi avanti con un Note 7 decisamente fuori dagli schemi.

Samsung Brevetti

Samsung ha diffuso in lungo ed in largo informazioni in merito alla commercializzazione dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli da adottare per i sistemi smartphone e tablet ma, sin oggi, non è stato possibile toccare con mano alcun prodotto. Di fatto, allo stato attuale, nelle idee della società si prospettano progetti davvero rilevanti, i quali non concorrono ad un’uscita nell’immediato delle prossime soluzioni. Ecco che cosa si è inventata ultimamente la sudcoreana.

Ancor più emozionante è stato apprendere, a breve distanza, di una seconda ondata di brevetti che conta sulla presenza di un display a curvatura variabile davvero innovativo. Lo abbiamo preso in esame nelle sue varie forme all’intero del post di riferimento. Scoprilo ora.

Nel piano di aggiornamento continuo della società vi è anche l’opera indiretta delle startup emergenti che operano nei nuovi segmenti dell’intelligenza artificiale, dei sistemi a pilotaggio remoto (droni), delle varie branche delle realtà virtuale e su una serie di nuove tecnologie descritte nel nostro post, con riferimento al piano di investimento Samsung NEXT.

Samsung Promozioni

Sapevi che puoi approfittare di un rimborso Samsung sull’acquisto del tuo prossimo televisore e che puoi avere un lettore Blu-Ray Samsung ad un prezzo davvero speciale? Scopri come avere indietro fino a €1000. Leggi questo post.

Sono state queste le notizie che, nel corso di questa settimana, ci hanno guidato all’insegna della tecnologia Samsung, attualmente al vaglio di una manifestazione che ci accompagnerà fino alla fine di questa intensa settimana. Seguici ogni giorno per tutti gli aggiornamenti ed ogni settimana con la nostra Rubrica dedicata.

