Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech di questa settimana

La prima settimana del 2017 ha conosciuto l’apporto di una serie di novità interessanti concretizzatisi, per Samsung Electronics come anche per altre società emergenti protagoniste del panorama tecnologico, in quello che è stato un Consumer Electronic Show 2017 volutamente innovativo.

Ma si sa, il settore Hi-Tech non si limita ad un processo di rinnovamento chiuso in se stesso, ed è proprio per questo che, anche per quest’ultima settimana, si è andati in contro a delle scoperte davvero interessanti, che di certo contribuiranno a migliorare il nostro tenore di vita ed il nostro digital life-style. Ecco che cosa ha posto in essere la sudcoreana nel periodo.

Samsung Galaxy S7

Passato in via automatica a rivestire il ruolo di top di gamma, il Samsung Galaxy S7 con annessa variante Edge si è portato in primo piano nel periodo per il tanto discusso aggiornamento firmware alle piattaforme di sistema Google OS Android Nougat, ora più vicine che mai al loro esordio. Un argomento spinoso, fatto di continue indiscrezioni che hanno visto anticipi e posticipi, i quali hanno dovuto necessariamente lasciare il posto alle dichiarazioni ufficiali della compagnia.

Ma avete provato a gettare un occhio sullo splendido Galaxy S7 Edge Blue Artic, visto in nuove immagini e riferimenti ai listini?

Samsung Galaxy S8

Per tutti, senz’altro l’argomento topico del momento. Ad ogni modo c’è chi pensa che il neonato Asus Zenfone AR lo abbia già battuto a mani basse. Sarà così? Vediamo, intanto, come stanno veramente le cose.

Un device per il quale l’azienda ha stimato un obiettivo davvero rilevante, ma non per questo inverosimile. Ecco quante unità sono previste alla vendita.

L’uscita del Galaxy S8, parallelamente all’enunciazione in chiaro di tutte le sue caratteristiche e specifiche, rientra nel contesto indiscrezionale della notizia. Notizie che hanno visto una sua potenziale presentazione nel contesto espositivo del prossimo Mobile World Congress di Barcellona in Febbraio, con potenziale inizio commercializzazione pubblica già in Aprile 2017. C’è anche chi parla di un anticipo sui tempi di rilascio per l’Italia. Ecco cosa offrono i pronostici.

Ma come si comporterà Galaxy S8 di fronte ad un iPhone 8 temporalmente distante sul piano del rilascio e che promette di offrire caratteristiche d’innovazione uniche nel suo genere? In quanto a potenza, come andrà a finire la sfida epica? Chi vincerà la sfida del display e chi quella della RAM e della pura potenza bruta? Ecco i device nel nostro confronto.

Con che device avremo a che fare? Sarà solo potente o anche bello da far invidia? Lo abbiamo scoperto con i primi riferimenti dovuti alle cover Ghostek, passate poi in secondo piano a causa di una serie di nuove immagini aggiornate delle cover previste per i device. Qui, invece, trovi le ultime immagini e le ultime cover annesse ai device.

Una serie di caratteristiche, quelle discusse nei post ai link di cui sopra, che fanno capo ad un sistema di impermeabilizzazione IP68 davvero efficace, verso cui anche iPhone 8 prenderà esempio.

Scopri anche gli ultimi due esclusivi video promozionali lanciati su Youtube per il terminale. Molto interessante.

Samsung Smartphone

Il segmento degli smartphone si arricchisce quotidianamente di nuove argomentazioni, che anticipano l’uscita di prodotti che abbracciano ogni fascia d’utenza, dagli entry-level ai più esigenti utenti top-end. In settimana, quindi, ecco emergere le prime informazioni sugli interessanti device della line-up Samsung Galaxy A5 e Samsung Galaxy A7 2017, per i quali ne sono stati rivelati i listini prezzo.

E se è vero che gli A5 2017 riporteranno in dote caratteristiche hardware e software che li contraddistingueranno di certo dall’attuale generazione, è altrettanto interessante notare come i miglioramenti apportati dal nuovo ecosistema Android N giochino a favore dei Samsung Galaxy A5 2016 visti in settimana su GeekBench con a bordo l’ultima release software di sistema.

Accanto alla serie Galaxy A, nell’emisfero di nuovi prodotti Samsung, troviamo anche i terminali Samsung Galaxy C7 Pro, trapelati in alcune interessanti immagini unofficial che si sono completate in settimana con i riferimenti ufficiali alla dotazione tecnica.

Il segmento della telefonia mobile intelligente made in South Korea, come più volte ribadito, punta al soddisfacimento di ogni fascia consumer. La serie Samsung Galaxy J, di fatto, si arricchisce con un nuovo adepto, visto in settimana nelle sembianze dell’esclusivo Samsung Galaxy J3 Emerge 2017, dalla cui analisi delle certificazioni WiFi è emerso un particolare a dir poco interessante. Una serie pee la quale la società nutre forti speranze, e per la quale si è previsto un volume di vendita di 100 milioni di unità nel corso di quest 2017.

Se è vero, e certamente dovrà essere così, che il Galaxy S8 sarà il top di gamma indiscusso del 2017, è altrettanto vero che la prospettiva di un Samsung Galaxy X risulta quanto meno interessante. Ecco che cosa si è detto a proposito dei due modelli in fase di rilascio e delle altre indiscrezioni piovute in merito ai nuovi terminali ed alle tempistiche di uscita. E che cosa dire, allora, di un fantomatico Samsung Galaxy X1, il che porta gli smartphone ai limiti della fantascienza?

Riuscirà la società a garantirsi in tempo l’esclusiva sull’uscita dei terminali pieghevoli o dovrà vedersela con una LG Electronics pronta a tutto per anticipare i tempi? Ecco come si prospetta la situazione attuale.

Samsung Tablet

Un settore che continua ad arrancare nel processo di adozione tecnologica è senz’altro quello dei tablet, dispositivi pensati per una ben determinata categoria di utenti. Ad ogni modo, la società crede fermamente nel segmento di merchandising di tali prodotti e, pertanto, si prepara ad insediare un Samsung Galaxy Tab S3 dalle eccellenti caratteristiche. Manca ormai poco al lancio, in considerazione delle nuove concessioni sulle certificazioni Bluetooth SIG che, in tal senso, ne anticipano l’arrivo.

Samsung Software & Update

L’arrivo di nuove soluzioni software si accompagna, seppur in via non del tutto esclusiva, all’uscita contestuale di nuovi terminali e sistemi in grado di offrire pieno supporto. Di fatto, con l’avvento del Galaxy S8, si potrà assistere alla venuta dei sistemi digitali di assistenza vocale avanzata Samsung Bixby ed alle piattaforme di micro-transazione Samsung Pay Mini, ambedue diffusamente trattate nel corso del passato 2016. Ecco di che cosa si tratta.

Sempre in settimana, è balzato all’occhio degli utenti possessori di Galaxy J3 un update molto importante che ha provveduto a colmare alcune specifiche lacune critiche del sistema. Ecco di che cosa si è parlato nell’occasione.

Il tuo smartphone sembra piatto, monotono e non stimola più il tuo interesse nell’utilizzarlo? Prova uno di questi 4 nuovi temi e rivaluta l’opinione che hai del tuo telefono.

Se i temi non bastassero a colmare le lacune di un terminale graficamente e funzionalmente povero, allora sarebbe proprio il caso di scoprire tutti i cambiamenti indotti dall’introduzione di Android Nougat. I presupposti sono troppo interessanti per farseli sfuggire. Ecco che cosa possiamo fare con il nuovo sistema operativo.

Samsung Wearable

Finalmente. i Samsung Gear S3 e le line-up Gear S2 e Gear Fit 2 funzionano a bordo degli ecosistemi iOS dei prodotti Apple. Ma come dobbiamo configurare i device in modo da garantircene l’utilizzo? Scopriamolo da questo articolo dedicato. Ma il sistema di indossabili funziona a pieno regime anche su iOS? Lo volete scoprire? Consultate pure questo post.

Un settore, quello dei wearable intelligenti, in cui la società sta realmente puntando il tutto per tutto, a scapito di tecnologie emergenti che vertono, invece, sul piano della robotica. Ma quali sono i piani di sviluppo e le intenzioni della società al riguardo? Scopriamolo insieme.

Samsung TV

La divisione TV della pluri-premiata Samsung Entertainment System ha posto in essere una rivoluzione senza precedenti nel comparto televisivo, grazie alle nuove soluzioni Quantum Dot TV di ultima generazione. Un puro concentrato di tecnologia visiva a disposizione del mercato consumer, ora più che mai votato all’estrema flessibilità e qualità sui contenuti.

Samsung Brevetti

A parte le vicende giudiziarie che legano la compagnia sudcoreana ad Apple, c’è da dire che non vi è alcuna società in grado di garantirsi un numero di proprietà intellettuali al pari della suddetta. In ultimo, inoltre, si è potuto osservare un nuovo concept design che ricalca le sembianza di 3 smartphone Samsung pieghevoli dalle caratteristiche più che interessanti.

Samsung Technology

La tecnologia Samsung non ha rivali. Per una società che opera in diversi settori dell’alta tecnologia, dagli smartphone ai tablet per poi passare al settore TV, all’automoitive ed alla Smart Home, ricevere 120 Awards potrebbe sembrare cosa da poco, ma non lo è affatto. Ecco come è stato premiato l’impegno dell’azienda nel processo di innovazione tecnica al CES 2017.

L’innovazione e l’esigenza di un costante miglioramento, ad ogni modo, presuppongono un processo continuativo di ricerca e sviluppo in settori dove la moderna tecnologia arranca, come quello delle batterie. In merito all’argomento, in settimana, si sono presentate le argomentazioni della divisone Samsung SDI, la quale ha proposto un’anticipazione sui supporti energetici ultra-moderni, da volersi attraverso sistemi in grado di completare un 80% di carica in appena 20 minuti. Li abbiamo scoperti in questa sede.

Comunque sia, l’innovazione implica cambiamento. Un cambiamento che non si manifesta, lato azienda, soltanto nell’introduzione di nuovi prodotti, ma anche in alcune scelte dettate dal momento, come quelle relative al trasferimento strategico delle sedi TV ed elettrodomestici negli USA.

Una tecnologia, quella dettata dall’azienda, che non contempla soltanto quella inerente il settore mobile, ma che abbraccia diffusamente ogni ramo della moderna evoluzione elettronica, come quella dei PC. Perché non provi a dare un’occhiata al PC Samsung all-in-one con soundbar integrata?

Ad ogni modo i device e la società non sono certo immuni da problematiche che, in settimana, hanno manifestato lo scarso rendimento delle batterie su tutta la linea. Che cosa è successo e come possiamo risolvere? Ecco che cosa ha detto in tutta risposta l’azienda in merito agli ultimi deficit riscontrati.

Nelle intenzioni di Samsung abbiamo visto rientrare a pieno titolo il manifestato interesse nei confronti di Harman Audio Industries, verso cui si sono dimostrate, comunque, alcune ripercussioni a seguito di motivazioni di fondo tutte da scoprire.

Samsung Business

Il segmento business rappresenta un tema essenziale per il delinearsi delle nuove tecnologie emergenti. Il trend parla chiaro: il pubblico vuole conoscere i display OLED Samsung. Ecco il motivo per cui la società ha recentemente dispoto un nuovo piano di investimenti da $2 miliardi di dollari americani a favore del segmento di produzione dei pannelli.

Indiscutibile la leadership dell’azienda in quanto a valore dei titoli in borsa. Apple ne esce fortemente segnata. Ecco come stanno veramente le cose.

Queste, fondamentalmente, le notizie che ci hanno accompagnato all’insegna della tecnologia sudcoreana dell’ultima settimana. Ulteriori informazioni sono disponibili ogni giorno all’interno dei nostri canali e del nostro portale web di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con il nostro appuntamento ed ogni giorno con le news dedicate all’alta tecnologia made in Samsung.

LEGGI ANCHE: Galaxy S7, ecco i 3 spot divertenti Samsung in stile Nike per promuoverlo con Gear Fit 2