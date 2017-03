Samsung News: tutte le notizie Hi-Tech della seconda settimana di Marzo 2017

Torna a grande richiesta il nostro appuntamento settimanale con le novità che, nel periodo, hanno visto al centro della scena il prossimo Samsung Galaxy S8, ma anche tutti i progetti e le innovazioni specifiche di comparto, che riproponiamo qui attraverso la nostra Rubrica Samsung.

Samsung Galaxy S8

Indiscusso protagonista del periodo, il Galaxy S8, per il quale si sono registrate numerose notizie interessanti, a partire dalle nuove foto multi-angolazione che lasciano spazio ad un particolare piuttosto interessante. E che dire della nuova foto che inquadra il doppio sistema di scatto per il modulo posteriore? Eccolo nelle ultime immagini ufficiali che si completano anche con ben 6 nuove foto che inquadrano il device, con relativa versione Plus, nella cariante Black.

Un device per il quale è stato riferito di un potenziale posticipo sui tempi di uscita causa problemi specifici, come quelli relativi al microprocessore. Ecco che cosa abbiamo scoperto ultimamente. Non vi va di aspettare per ricevere il nuovo terminale? Perché non provate a dare un’occhiata al nuovo clone cinese 1:1. Davvero incredibile.

Ulteriori interessanti informazioni si sono portate alla nostra attenzione in settimana nei riguardi dei dettagli sul prezzo e sulle varianti colore disponibili per il nuovo device. In aggiunta, con il nuovo terminale potrebbero giungere anche le nuove cuffie Bluetooth 5.0 U Flex, che abbiamo avuto modo di vedere in quest’occasione.

Abbiamo visto anche un confronto diretto in foto tra Galaxy S8 e version Plus con Galaxy Note 7. Ecco quanto è emerso. Ma cosa distinguerà gli ultimi arrivati dai mancati phablet? Sicuramente il sistema di scansione del volto, tanto per cominciare. Ti va di confrontare i prossimi smartphone con le attuali proposte di mercato Galaxy S6, S7 ed iPhone 7? Guarda pure queste immagini.

E proprio verso iPhone 7 si sono sollevati alcuni dubbi in merito alla copia di una tecnologia specifica. Ecco quale.

Il terminale è ormai pronto per il mercato. Lo abbiamo scoperto grazie alle concessioni fornite dall’ente di certificazione FCC, dalle quali sono emersi i dati in merito al supporto di ben 24 bande di frequenza LTE.

Samsung Galaxy Note 8

Benché la serie Note 7 sia passata alla storia come il flop più colossale della compagnia sudcoreana, è di certo innegabile il fatto che la software house sudcoreana abbia in serbo un vero e proprio top-end del segmento phablet. Con Samsung Galaxy Note 8 si cercherà di affossare i fallimenti di un Note 7 decisamente troppo esplosivo per i nostri gusti. Ulteriori dettagli sul progetto Note 8 si sono resi disponibili, ed indicano un’uscita stabilita per la fine dell’anno. Qui trovi tutti i dettagli al riguardo.

Samsung Smartphone

Il comparto smartphone dell’azienda sudcoreana è il più ricco e variegato dell’intero comparto mobile phone internazionale. Ultimamente, si è potuto osservare anche il nuovo Samsung Galaxy XCover 4, atteso in Italia ed apparso ora in riferimento ai dettagli sul prezzo, la data e con due nuove specifiche che lo rendono davvero unico.

Sempre nel comparto telefonia mobile, è stato interessante conoscere il nuovo Samsung Galaxy C5 Pro, per il quale ne abbiamo riferito le specifiche tecniche e gli estremi per il prezzo di listino.

Samsung App & Update

Nell’ultimo periodo ha fatto tanto discutere il nuovo processo di aggiornamento Google per i sistemi Android Nougat a bordo degli-ex top di gamma della linea Samsung Galaxy S6, per i quali la società ha rilasciato una dichiarazione ad inizio settimana, cui è seguita la notizia sulla disponibilità ufficiale. Un sistema che sta per arrivare anche a bordo dei device della linea Samsung Galaxy A 2016. Ecco cosa si è scoperto.

Tutti aspettano il rilascio dei sistemi Android Nougat per i propri terminali, mentre la società comunica i resoconti forfettari sulle nuove patch di sicurezza per il mese di Marzo 2017. Ecco quali problemi sono stati risolti.

Sempre nelle prime battute di questa settimana, è stato interessante notare il rilascio del nuovo browser Samsung Internet Beta per sistemi Android, il quale introduce una miriade di novità decisamente interessanti. Lo stesso sistema di navigazione online che si accompagnerà all’uscita del prossimo futuro top di gamma Galaxy S8.

Nel fine settimana, la società ha presentato la selezione dei migliori temi smartphone del 2016. Ecco quali sono stati i più scaricati del periodo. Vuoi personalizzare anche il tuo Samsung Gear S3? Scopri subito le ultime proposte di questa settimana.

Samsung Technology

La realtà virtuale rientra a pieno titolo in quelle che sono le nuove tecnologie del futuro. Un futuro che non sarà da destinare soltanto al puro intrattenimento, ma che offrirà piuttosto un serio supporto a tutte quelle situazioni disagevoli, come visto per il progetto anti-stress voluto per i pazienti soggetti a chemioterapia. Ecco una nuova applicazione del Samsung Gear VR.

Oltre l’applicazione delle funzioni di intrattenimento in campo medico, Samsung si occupa anche di promuovere tecnologie su misura per i professionisti. La diversificazione dei comparti aziendali ha consentito di beneficiare degli ultimi ritrovati della diagnostica per immagini, presentati nel corso dell’annuale European Congress of Radiology 2017. Ecco di che cosa abbiamo discusso nell’occasione.

Notevole importanza è data anche al segmento tecnologico delle TV Samsung, ed in particolare quelle relative alle tecnologie QLED che, di fatto, hanno seriamente rivoluzionato il nostro modo di vivere la televisione. Ecco perché sono davvero speciali, ed ecco perché sono destinate ancora a migliorare, grazie all’ormai annunciato supporto per i metadati dinamici codificati in HDR10+.

Samsung Sicurezza

Di importanza notevole è stata, in settimana, la vicenda che ha coinvolto la CIA nello scandalo dei tool CCI, portati alla nostra attenzione dall’inchiesta Wikileaks sul cosiddetto Vault7 che, tra l’altro, ha coinvolto anche Samsung TV. Ecco che cosa si è detto al riguardo e come la società abbia reagito alla notizia.

Samsung Business

Si potrebbe pensare erroneamente che il flop Note 7 ed il più recente scandalo in casa Park abbia negativamente influito sulla fiducia degli investitori e, quindi, sull’andamento finanziario di una società al centro dei riflettori. Beh, non è affatto così. Gli ultimi dati, di fatto, parlano piuttosto chiaro, le azioni Samsung sono al loro massimo storico. Ecco cosa c’è da sapere.

Il segmento business, visto anche il colossale flop Note 7, ha visto Apple in prima posizione per quanto riguarda il mercato di vendita dei prodotti mobile. Qual’è la situazione al momento? Ed in che posizione si trova Samsung? Scopriamolo subito.

DI notevole impatto è stata la nuova acquisizione Harman tra le file della società sudcoreana, che potrà contare ora su un supporto professionale alle tecnologie auto-video. Ecco che cosa è stato stabilito.

Queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso della seconda settimana di Marzo 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

