Samsung News: tutte le notizie dopo il MWC 2017

Torna il nostro consueto appuntamento settimanale con l’innovazione Samsung. Questa è stata la settimana del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, una settimana che ha dato ampia dimostrazione di un mondo Hi-Tech in continuo fermento. Nuove tecnologie, nuovi prodotti ed anticipazioni sul prossimo Galaxy S8 si sono susseguiti a ritmo incalzante. Ecco che cosa è successo in questi ultimi 7 giorni.

Samsung Galaxy S8

La settimana si è aperta con nuove anticipazioni sui futuri top di gamma di casa Samsung, ovvero sia i tanto discussi Galaxy S8 e Galaxy S8+ Plus, mostratisi in anteprima all’interno di un video di 34 secondi che ne ha delineato le forme e l’estetica di alto pregio. Qui ne è stato rilasciato un secondo, che evidenzia il device in funzione. Ma il nuovo terminale pare non sia solo bello, riporta anche grandi potenzialità nel comparto audio, ora contraddistinto dalle dotazioni AKG in bundle. Ecco tutti i vantaggi.

Con Galaxy S8 giungerà anche una nuova funzione applicativa denominata Samsung Flow, la quale consente di estendere il potenziale del data sharing in ambienti Windows così come visto in precedenza, ed ora anche sui device della famiglia Samsung Galaxy Note 4, Galaxy S5 ed S6 su tutta la linea.

Restando in tema S8, ad ogni modo, ha destato particolare interesse il fatto di poter personalizzare i tasti a schermo. Lo abbiamo scoperto attraverso due nuove foto dimostrative. Ma quanto arriverà il nuovo telefono? Forse queste immagini possono dirci di più sull’orario preciso e la data di lancio. Non mancano nemmeno le informazioni temporali per l’apertura del circuito di pre-order e nuove immagini che evidenziano delle novità davvero molto interessanti. A quanto pare, inoltre, la produzione di massa delle nuove unità pare sia già iniziata.

Vorreste poter contare su qualche immagine reale del nuovo dispositivo? Eccovi serviti.

Con Galaxy S8 giungeranno anche molte novità lato software, alcune più interessanti di altre. Per il momento abbiamo avuto modo di vedere in anteprima gli screen dell’app Music e tutte le novità in arrivo con le nuove funzioni applicative.

Notizie ben più interessanti sono sopraggiunte sul finire della settimana in merito alla versione Samsung Galaxy S8+ Plus, alla sua prima apparizione pubblica sul database di GeekBench. I risultati sono davvero straordinari e si accompagnano alla disponibilità delle prime applicazioni unofficial per device Android M ed Android N. Scopriamole subito. Se ti interessano altre applicazioni, e se vuoi scoprire come usarle sul tuo Galaxy Phone, consulta il nostro post sulle app Galaxy S8.

Sapevamo bene che il display del Galaxy S8 sarebbe stato una bomba (non prendetelo alla lettera) ma addirittura un display infinito? Tutto qui? No, c’è anche uno straordinario registratore vocale.

Ad ogni modo, un confronto preliminare ha evidenziato come Galaxy S8 potrebbe non essere all’altezza delle aspettative. Perché? Ecco una valutazione in anteprima che lo vede contrapporsi alle attuali proposte Apple per iPhone 7.

Samsung Smartphone

Le intenzioni Samsung per il futuro della tecnologia mobile degli smartphone sono ormai chiare: si procederà all’implementazione delle soluzioni pieghevoli, come ampiamente dimostrato dal gran numero di brevetti depositati nel corso dell’ultimo biennio. Saranno loro i nuovi protagonisti della scena. Ecco le prime foto ed un nuovo brevetto che si accompagna, tra l’altro, ad un nuovo indizio per il prossimo Samsung Galaxy X che indica la data precisa del suo esordio.

Avete mai sentito parlare del nuovo smartphone Samsung Galaxy XCover 4? Se la risposta è no fareste meglio a scoprire le specifiche tecniche, il prezzo e la data di effettiva disponibilità.

Altrettanto interessante sarà il nuovo Samsung Galaxy J7 2017, recentemente apparso all’interno delle pagine della WiFi Alliance. Il nuovo smartphone si avvicina alla sua presentazione ufficiale. Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Samsung App & Update

Di notevole impatto, in settimana, è stata la notizia sulla svolta per l’aggiornamento dei sistemi Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge ad Android Nougat in Italia. Ne sono stati dichiarati i tempi di uscita confermati poi a metà settimana attraverso un nuovo comunicato.

Sempre restando in tema di aggiornamenti Nougat, vi informiamo che Vodafone Italia ha rilascio il nuovo calendario per gli update dei sistemi per Samsung Galaxy S6, Galaxy S7 ed S5.

Sempre in settimana, abbiamo portato alla vostra attenzione il roll-out degli aggiornamenti alle patch di Febbraio 2017 per i device della famiglia Samsung Galaxy A5 2016. Peccato che Nougat non sia ancora arrivato.

Utilizzare il tuo smartphone non ti da più soddisfazione? Sei stanco di sbloccare il tuo telefono e vedere sempre la stessa schermata? Scarica pure gli ultimi Temi Samsung scelti per te questa settimana. In aggiunta puoi personalizzare anche il tuo smartwatch. Scopri tutte le watchfaces per il tuo Samsung Gear S3 Classic e Frontier.

Samsung Galaxy S5 si aggiorna con le ultime patch di sicurezza per il mese di Febbraio 2017: Ecco quali sono tutte le novità dell’update.

Samsung Tablet

In un mercato che fatica ad emergere, quello dei tablet, la società sudcoreana tenta il tutto per tutto con le sue nuove proposte top di gamma. Nel corso della fiere catalana, in particolare, è stato dato ampio spazio ai nuovi Samsung Galaxy Tab S3 Android muniti di nuova Samsung Pen e di una serie di inedite funzioni. Inoltre, sono stati presentati anche i nuovi Samsung Galaxy Book, device caratterizzati da un cuore operativo Windows 10. Li abbiamo scoperti qui in via del tutto ufficiale, dopo essere giunti attraverso alcune interessanti anticipazioni. Per quanto riguarda i table Android, invece, se ne è discusso qui, dopo aver ricevuto una serie di interessanti nuove immagini in vista dell’evento.

Samsung Business & Tecnologies

La tecnologia Samsung non è seconda a nessuno, anche quando si parla dei network 5G di ultima generazione. Ultimamente, infatti, sono stati disposti nuovi scenari di prova per le reti next-gen in collaborazione con Deutsche Telekom. Al Mobile World Congress 2017, infatti, si è dimostrato il progresso raggiunto in merito alla gestione delle latenze di rete. Ecco l’esperimento.

Sempre nel contesto del MWC 2017, la società ha presentato la prima auto che si guida con il telefono, in stretta collaborazione con la francese Peugeot. Il progetto è davvero straordinario, da non perdere.

L’evento di Barcellona è servito non soltanto ad indicare la data effettiva di presentazione per i nuovi terminali ma, inoltre, ad eleggere le attuali proposte top di gamma Galaxy S7, e relativa versione Edge, quali indiscussi protagonisti del panorama mondiale dell’innovazione smartphone. Sono proprio loro i migliori telefoni del MWC 2017 per GSMA.

Samsung e Staedtler puntano alla realizzazione di una nuova penna digitale interattiva dal sapore retrò. Ecco di che cosa si è parlato.

La forza di Samsung nel comparto Hi-Tech è dovuta all’ampia diversificazione che offre tramite tutti i suoi comparti. In particolare, quello del chipmaking è particolarmente rilevante. Lo abbiamo visto con le DRAM e lo stiamo vedendo attraverso il suo nuovo SoC Exynos 8895 per la generazione 9. Di importanza notevole è stata la riunione a porte chiuse tenutasi nel corso del MWC 2017. Nell’occasione si è discussa l’implementazione dei processori a bordo dei nuovi sistemi per la realtà virtuale. Perché i nuovi sistemi sono così speciali per i visori VR? Scopriamolo immediatamente.

La catastrofe Samsung Galaxy Note 7 è servita al produttore sudcoreano per rimodulare il suo apparato aziendale e la sua policy di controllo sui prodotti. Nello specifico si sono andati ad intensificare i controlli sulla filiera di produzione, motivo per cui il nuovo Galaxy S8 ha fatto notevolmente slittare la sua presentazione. A motivo di ciò, è stata creata una nuova Task Force operativa per il controllo qualità dei prodotti su tutta la filiera.

Queste le notizie che ci hanno accompagnato nel corso di questa prima settimana di Marzo 2017. Torna a trovarci ogni giorno con notizie aggiornate ed ogni settimana attraverso la nostra rubrica dedicata al mondo della tecnologia Samsung. Non mancare all’appuntamento.

