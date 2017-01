Samsung Notebook serie 9: sottili e con bordo CPU Intel Core Kaby Lake

Samsung Electronics ha portato agli occhi del pubblico dell’ancora in corso Consumer ElectronicShow 2017 di Las Vegas tutte le migliorie e le ottimizzazioni introdotte dalla sua nuova line-up notebook series 9, che conta ora su un comparto formato da 4 nuovi modelli diversificati per dimensione ma aventi, in ogni caso, spessore minimo e processori top di gamma con architettura Kaby Lake.

L’evento stampa del CES 2017 ha condotto alla presentazione ufficiale di nuove soluzioni da destinare al mercato laptop. Non sono stati solo i nuovi Chromebook Plus e Pro ad occupare la scena ma, accanto a questi, si sono potuti collocare anche Samsung Notebook 9 dal design straordinario e dalle caratteristiche di grido.

Accanto ad una seria riduzione dello spessore delle cornici, infatti, si è assistito all’introduzione di prodotti che contano su dotazioni tecniche davvero di riguardo. Come anticipato poco sopra, i modelli sono in totale 4: due soluzioni da 13 pollici e due da 15 pollici. I dettagli sono riassunti nelle rispettive schede tecniche:

Samsung Notebook 9 13 pollici – Intel Core i5

: Pannello reclinabile 180 gradi Full-HD Resolution con diagonale da 13 pollici @1920x1080p e luminosità selettiva indoor (fino a 350 nits) ed outdoor (500 nits) su spazio colore sRGB al 96% e supporto HDR View Processore : Intel core di quinta generazione (i5)

: 8GB Max DDR4 System Memoria di archiviazione: 256GB Max con tecnologia SSD SATA 3

Altoparlanti stereo 2x 1.5W Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.1, 2x USB 3.0 Type-A ed 1x USB Type-C reversibiile, lettore microSD, jack per cuffie/microfono

: 816,4 grammi Batteria : 30Wh removibile con funzione ricarica rapida (0-100% in 80 minuti) ed autonomia totale dichiarata di 7 ore

: 30Wh removibile con funzione ricarica rapida (0-100% in 80 minuti) ed autonomia totale dichiarata di 7 ore Sistema Operativo: Windows 10 Home Edition

Windows 10 Home Edition Extra: Tastiera retroilluminata, sistema di scansione biometrico per le impronte digitali

Samsung Notebook 9 13 pollici – Intel Core i7

: Pannello reclinabile 180 gradi Full-HD Resolution con diagonale da 13 pollici @1920x1080p e luminosità selettiva indoor (fino a 350 nits) ed outdoor (500 nits) su spazio colore sRGB al 96% e supporto HDR View Processore : Intel core di settima generazione (i7)

: 16GB Max DDR4 System Memoria di archiviazione: 256GB Max con tecnologia SSD SATA 3

Altoparlanti stereo 2x 1.5W Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.1, 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.0 Type-A ed 1x USB Type-C reversibiile, lettore microSD, jack per cuffie/microfono

: 816,4 grammi Batteria : 30Wh removibile con funzione ricarica rapida (0-100% in 80 minuti) ed autonomia totale dichiarata di 7 ore

: 30Wh removibile con funzione ricarica rapida (0-100% in 80 minuti) ed autonomia totale dichiarata di 7 ore Sistema Operativo: Windows 10 Home Edition

Windows 10 Home Edition Extra: Tastiera retroilluminata, sistema di scansione biometrico per le impronte digitali

Samsung Notebook 9 15 pollici – Intel Core i5

: Pannello reclinabile 180 gradi Full-HD Resolution con diagonale da 15 pollici @1920x1080p e luminosità selettiva indoor (fino a 350 nits) ed outdoor (500 nits) su spazio colore sRGB al 96% e supporto HDR View Processore : Intel core di quinta generazione (i5)

: Intel core di quinta generazione (i5) GPU: Nvidia 940MX

: 16GB Max DDR4 System Memoria di archiviazione: 256GB Max con tecnologia SSD PCI NVMe

Altoparlanti stereo 2x 1.5W Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.1, 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.0 Type-A ed 1x USB Type-C reversibiile, lettore microSD, jack per cuffie/microfono

: 984,2 grammi Batteria : 30Wh removibile con funzione ricarica rapida (0-100% in 80 minuti) ed autonomia totale dichiarata di 7 ore

: 30Wh removibile con funzione ricarica rapida (0-100% in 80 minuti) ed autonomia totale dichiarata di 7 ore Sistema Operativo: Windows 10 Home Edition

Windows 10 Home Edition Extra: Tastiera retroilluminata, sistema di scansione biometrico per le impronte digitali

Samsung Notebook 9 15 pollici – Intel Core i7

: Pannello reclinabile 180 gradi Full-HD Resolution con diagonale da 15 pollici @1920x1080p e luminosità selettiva indoor (fino a 350 nits) ed outdoor (500 nits) su spazio colore sRGB al 96% e supporto HDR View Processore : Intel core di settima generazione (i7)

: Intel core di settima generazione (i7) GPU Dedicata : Nvidia 940MX

: 16GB Max DDR4 System Memoria di archiviazione: 256GB Max con tecnologia SSD SATA PCI NVMe

Altoparlanti stereo 2x 1.5W Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.1, 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.0 Type-A ed 1x USB Type-C reversibiile, lettore microSD, jack per cuffie/microfono

: 1238 grammi Batteria : 66Wh removibile

: 66Wh removibile Sistema Operativo: Windows 10 Home Edition

Windows 10 Home Edition Extra: Tastiera retroilluminata, sistema di scansione biometrico per le impronte digitali

Allo stato attuale non si hanno informazioni accessorie in merito alle tempistiche di rilascio, sebbene il modello con GPU dedicata sia previsto per i soli Stati Uniti. Che cosa ve ne pare di questi nuovi portatili Samsung? A voi l’ultima parola in merito.

