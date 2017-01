Samsung: nuova linea di elettrodomestici ad incasso dal design elegante ed innovativo

Samsung Electronics ha concesso una panoramica della sua nuova gamma completa di elettrodomestici da cucina sul teatro espositivo del Las Vegas Convention Center per il Consumer Electronic Show 2017, un evento che sta riservando davvero molte sorprese.

Non soltanto smartphone, notebook e Chromebook, ma anche spazio agli elettrodomestici dal design curato ed innovativo. La resa estetica è a dir poco eccezionale, così come il livello di innovazione introdotto. I prodotti in acciaio Inox Black introducono, di fatto, nuovi livelli di convenienza e connettività built-in, che si completa allo stesso tempo con un design elegante e suggestivo, oltre che intelligente.

Per portare avanti i suoi propositi di innovazione e gli elettrodomestici di alta qualità, Samsung ha collaborato con il famoso brand italiano Scavolini, attraverso cui ha potuto realizzare una moderna cucina, ora in mostra a Las Vegas presso lo stand della compagnia. L’elegante estetica raffinata della cucina si fonde perfettamente con i sistemi principali messi in mostra, che comprendono tutti i piani cottura e forni Samsung, così come anche una cappa, un frigorifero di ultima generazione ed una lavastoviglie.

I visitatori in mostra al padiglione si sono detti stupefatti della qualità e del livello tecnico raggiunto dai prodotti e dall’intero ecosistema cucina, in grado di realizzare ora un’esperienza Smart all’avanguardia.

Il frigorifero a 4 porte, ad esempio, adopera la tecnologia FlexZone per la gestione intelligente e separata delle zone di raffreddamento, consentendo così una migliore conservazione dei cibi secondo necessità. Accanto al frigorifero Samsung, poi, si colloca la lavastoviglie Waterwall, dotata di una tecnologia brevettata per la rimozione efficace delle macchie più ostinate.

Il forno Samsung a parete, poi, si dota della tecnologia Flex Duo, la quale consente di disporre due forni in sovrapposizione in cui realizzare la cottura dei cibi a zone separate, IN tal modo si sarà in grado di cuocere contemporaneamente due piatti diversi nello stesso scomparto ed a differenti temperature.

Perfettamente inseriti nel contesto di innovazione al CES 2017 vi sono stati anche i nuovi piani cottura ad induzione ed i piani cottura a gas, così come le cappe di ultima generazione, in grado di realizzare un collegamento diretto con i piani cottura per un’aspirazione intelligente dei fumi e dei vapori. Il tutto potenzialmente centralizzabile tramite un controllo diretto dallo smartphone tramite app Samsung Smart Home. Di fatto, nell’occasione, un Galaxy S7 è stato utilizzato per la dimostrazione.

Tramite lo smartphone, infatti, è stato possibile realizzare un controllo e la visualizzazione delle informazioni utili, come la temperatura e la potenza di carico del piano cottura. Ogni comparto dispone di finiture di pregio realizzate in acciaio inossidabile nero o tradizionale, secondo gusti dei consumatori e ciascuno dispone di un’apposita tecnologia che facilita il processo di preparazione dei cibi in cottura.

Tutto ruota attorno ad un design Premium ed a componenti intelligenti di pregio, come le manopole illuminate che consentono di facilitare la regolazione.

Nel contesto della cucina, ogni elettrodomestico realizza una comunicazione intelligente che consente di massimizzare la resa del sistema in ambito Smart. In questo frangente, quindi, i processi di cottura saranno più rapidi e facilitati, potendo realizzare un monitoraggio completo dello stato della cucina tramite software Smart Home. Che cosa ne pensi di queste nuove soluzioni Hi-Tech pensate per la cucina?

