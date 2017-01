Samsung patch Gennaio 2017: ecco alcuni nuovi dettagli

Nel corso di queste ultime ore, la sudcoreana Samsung ha deciso di rilasciare alcuni dettagli in merito alle correzioni apposte dalle ultime patch di sicurezza per il mese di Gennaio 2017, in relazione agli aggiornamenti da prevedersi, nel corso delle prossime settimane, per i device del segmento mobile.

Attraverso un post dedicato, pubblicato sulle pagine del suo blog di sicurezza, la società ha fatto sapere che l’update risolve ora ben 67 vulnerabilità note CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) relative al sistema operativo Android ed ulteriori 28 problemi interni tra cui, inoltre, figurano quelli della sicurezza per i nuovi ritrovati dell’alta tecnologia SoC, ovvero sia i Samsung Exynos 8895 e gli Snapdragon 835 di Qualcomm. i quali dovrebbero trovare posto sulle prossime punte di diamante del segmento smartphone mobile, i Galaxy S8.

Come di consueto avviene in questi casi, i contenuti specifici dell’aggiornamento restano ad esclusivo appannaggio degli analisti e dei programmatori interni, in considerazione del fatto che le vulnerabilità evidenziate, se divulgate, potrebbero cadere in mano ad hacker che potrebbero sfruttarle a loro vantaggio in vista del roll-out definitivo del nuovo firmware.

Vi terremo aggiornati in merito alle novità specifiche non appena se ne presenterà occasione. Nel frattempo descrivi qui l’esperienza di utilizzo con il tuo telefono Samsung ed esponi le tue personali considerazioni in merito alla politica di aggiornamento adottata dalla compagnia per i propri dispositivi.

