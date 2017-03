Samsung potrebbe presentare il primo smartphone pieghevole ad IFA 2017

by Davide Raia





Dopo mesi di rumors ed indiscrezioni, si fa sempre più probabile il debutto di un primo smartphone con display pieghevole firmato Samsung che, secondo alcuni rumors emersi in queste ore, potrebbe essere presentato, sotto forma di prototipo, nel corso della prossima edizione dell’IFA di Berlino, l’evento fieristico tedesco in programma ad inizio del prossimo mese di settembre.

Dopo la mancata presentazione al Mobile World Congress 2017 di qualche settimana fa, il primo smartphone pieghevole della casa coreana, che ha già registrato il marchio Samsung Galaxy X che dovrebbe contraddistinguere queste soluzioni, è sempre più vicino a diventare realtà.

Secondo alcuni report di oggi, Samsung avrebbe in programma il lancio di uno smartphone con display pieghevole, il nuovo Samsung Galaxy X appunto, soltanto nel corso del secondo semestre del 2018. La presentazione ad IFA del primo modello servirà da anteprima per questa nuova generazione di dispositivi e consentirà alla casa coreana di testare al meglio la risposta da parte di pubblico e critica.

A conti fatti, quindi, si tratta di un progetto a lunga scadenza. Samsung non vuole accelerare i tempi anche in considerazione di tutti gli elementi tecnici legati al progetto. Si tratta, infatti, di una tecnologia nuova che andrà inserita gradualmente nel mercato per evitare un fallimento simile a quello registrato con gli smartphone con display curvo (ricordate il Galaxy Round?).

Con ogni probabilità, ulteriori dettagli in merito al futuro Samsung Galaxy X e, più in generale, ai nuovi smartphone con display pieghevole che la casa coreana potrebbe presentare ad IFA 2017 dovrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti su questo interessantissimo progetto.