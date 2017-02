Samsung potrebbe presentare un rivale del Surface Book

by Davide Raia 600 Views





Come già anticipato nei giorni scorsi, Samsung è al lavoro sul nuovo Galaxy TabPro S2, il nuovo 2 in 1 con sistema operativo Windows 10 che verrà presentato, insieme al tablet Android Tab S3, in occasione della prossima edizione del Mobile World Congress la prossima settimana.

In queste ore, però, apprendiamo della possibile esistenza di un secondo dispositivo con sistema operativo Windows 10 che potrebbe essere svelato a breve (forse già al MWC 2017) da parte di Samsung. La casa coreana ha, infatti, pubblicato, probabilmente per errore, un’app sul Windows Store dal nome di Book Setting. Quest’app potrebbe essere collegata ad un ipotetico Galaxy Book, un ultrabook con caratteristiche simili a quelle del Surface Book di Microsoft, una delle novità più interessanti dello scorso anno.

Il nuovo Galaxy Book di Samsung potrebbe presentare, così come il Galaxy TabPro S2, un display Super AMOLED touch da almeno 13 pollici. Tra le specifiche ci saranno i nuovi processori Intel Core di settima generazione “Kaby Lake”, almeno 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno di tipo SSD. Sarà interessante capire se Samsung adotterà la stessa soluzione di Microsoft che prevede la presenza di una scheda video dedicata all’interno della tastiera che potrebbe essere staccabile dalla parte tablet del dispositivo, in modo del tutto simile a quanto avviene sul Surface Book.

Ricapitolando. La casa coreana nelle prossime settimane presenterà il nuovo Galaxy TabPro S2 con display da 12 pollici e potrebbe stupire il mercato presentando anche un inedito Galaxy Book. Ricordiamo, inoltre, che secondo alcuni rumors dei giorni scorsi, Samsung dovrebbe presentare anche una variante compatta del nuovo TabPro S2 con display da 9,7 pollici.

A conti fatti, nei prossimi mesi, Samsung potrebbe rinnovare radicalmente la sua gamma di dispositivi presentando sul mercato una nuova generazione di tablet e convertibili basati sul sistema operativo Windows 10. Continuate a seguirci anche nel corso delle prossime ore per tutti i possibili aggiornamenti sulle novità che Samsung porterà al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.