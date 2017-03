Samsung presenta i migliori temi smartphone del 2016

Samsung Software ha presentato la lista dei migliori temi del 2016 per i suoi smartphone Samsung Galaxy. La società ha elencato i migliori temi dell’anno, facendo riferimento al numero di download effettuati nel periodo.

Nella gallery sottostante, è possibile vedere i migliori temi gratuiti ed a pagamento disponibili. Vi ricordiamo che per poter scaricare temi classificati Premium è necessario seguire la nostra guida dedicata.

Attraverso questo link, invece, è possibile vedere tutti i temi filtrati per categoria, come quelli selezionati dalla società o dai designer professionisti. Non dimenticate di sintonizzarvi domani per scoprire i nuovi temi disponibili per personalizzare il vostro smartphone. E voi quale di questi temi preferite?

