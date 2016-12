Samsung presenta la collana Smart con videocamere per riprese a 360 gradi

Samsung Electronics, tramite la sua divisione interna Creative Lab, ha presentato un progetto relativo ad un nuovo wearable dalle caratteristiche senz’altro interessanti, attraverso cui provvedere ad espandere la visione del mondo interponendolo a quello di realtà virtuale con l’ausilio di soluzioni di ripresa a 360 gradi, che fanno capo ad un indossabile frutto delle più recenti implementazioni.

Momentaneamente denominato come FITT360, il nuovo indossabile appare come una semplice collana apparentemente composta da tre ciondoli comuni che, invece, celano al loro interno gli ultimi ritrovati della tecnologia intelligente di Samsung in merito ai sistemi di ripresa full-coverage a 360 gradi che, per certi versi, ricalcano i metodi utilizzati con le Samsung Gear 360.

Attraverso, quindi, questo semplice accessorio saremo in grado di riprendere tutto ciò che accade intorno a noi, per poi visualizzarlo in un secondo momento con i visori a realtà virtuale, come l’immancabile Samsung Gear VR. Allo scopo è stato possibile realizzare un filmato, messo in luce dai creatori di C-Labs, che consente l’esplorazione a 360 gradi anche da PC utilizzando il pad o i comandi a video.

Sicuramente un add-in che si presta ad essere indossato dal gentil sesso e che porta in dote una sua particolarità specifica che coniuga alla perfezione design ed utilità. Molto versatile ed utile in ogni occasione, anche nel’ambito della sicurezza. Ecco a voi il video. Lasciateci pure le vostre personali considerazioni.

LEGGI ANCHE: Samsung Electronics vincitrice del premio Innovation Time