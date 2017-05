Samsung presenta le nuove watchfaces Gear S3 Classic e Frontier di metà Maggio

Dopo aver visto ieri la nuova selezione dei migliori temi della settimana, rilasciati dalla divisione software di Samsung per i dispositivi del comparto smartphone, proponiamo una raccolta aggiornata di watchfaces che puntano a migliorare l’esperienza utente anche nel segmento degli orologi intelligenti Gear S3, nelle previste varianti Classic e Frontier.

Questa settimana abbiamo selezionato per voi 4 soluzioni interessanti, con l’aiuto dei colleghi di SamMobile. Scopriamo insieme le nuove skin-face per i wearable top di gamma di quest’anno.

Samsung Gear S3 Classic è un prodotto che si rivolge espressamente a tutti coloro che puntano alla ricerca del lusso e dell’eleganza, da abbinare a funzionalità ad alto contenuto tecnologico. In quanto tale, l’indossabile si accompagna a proposte di grafica custom realizzate secondo i criteri del minimalismo, che portano in evidenza il carattere classico distintivo di questa categoria di device.

Le watchfaces proposte questa settimana sono decisamente semplicistiche, tendenti al classico ed estremamente minimal. Questa settimana abbiamo:

Samsung Habsburg Vienna II

Se ci fosse un termine per definire questa skin, questo sarebbe: essenziale. Il quadrante offre una visualizzazione rapida sull’orario e nient’altro. In linea con le esigenze di un pubblico Classic, di fatto, il designer ha messo a punto un tema efficace ma estremamente semplice. Non vi è alcuna informazione sui dati dei sensori, ed il tutto si riconduce alla consultazione dell’orologio in formato analogico. Troppo semplice? Giudicate voi.

Samsung Flip-Flap Special

Decisamente più moderno e solo leggermente più completo nel prospetto informativo è questo Flip-Flap Special Theme realizzato dallo sviluppatore Mr.Time, il quale concede in uso un quadrante digitale che offre una panoramica sui dati essenziali del tempo e della data. Un’area minore, posta appena sotto l’indicatore digitale, consente anche di avere un’idea analogica del trascorrere delle ore. Semplice, e fin troppo essenziale. Cosa ve ne pare?

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Gear S3 Frontier, in antitesi al modello in variante Classic, si rivolge esplicitamente ad un pubblico sportivo, e riporta caratteri in perfetta opposizione al layout classico voluto per la line-up precedente. In tal senso, si osserva una maggior completezza sulle informazioni a schermo ed una propensione al digitale, con un layout adeguato a questa categoria di prodotto. Abbiamo:

Samsung ME06 24H

Con questo quadrante al polso vi sembrerà di indossare un perfetto orologio tattico militare. Le informazioni offerte dalla skin sono decisamente complete e, benché riporti l’orario in formato analogico, offre una panoramica completa sui dati dei sensori. In questo caso, si osserva non soltanto l’indicatore digitale coordinato per l’orario, ma anche una vista dettagliata sugli step, le calorie bruciate durante il giorno nelle nostre attività di walking e corsa, il valore dei battiti cardiaci ed il livello della batteria. Bello e funzionale, non c’è che dire.

Samsung Golden Armor

Sempre da Mr.Time giunge anche questo nuovo tema indirizzato a Gear S3 Frontier. Anche qui l’aspetto minimal caratterizza il quadrante, ma il layout risulta essere decisamente più appagante, così come anche le informazioni, che offrono un rapido riscontro grafico sul livello residuo della batteria. Il colore oro è tipico di questa skin, che propone un formato misto analogico/digitale per la visualizzazione dell”orario ed alcune altre informazioni temporali.

Queste le proposte di personalizzazione rilasciate dalla società per questa terza settimana di Maggio 2017. Puoi trovare questi ed altri prodotti all’interno dello store ufficiale, all’apposita sezione di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con l’appuntamento con la personalizzazione su smartphone e smartwatch, e non perderti il recap di domani, con tutte le notizie della settimana.

