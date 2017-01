Samsung presenta un nuovo PC all-in-one con soundbar integrata

Unitamente ai dispositivi portatili della serie Samsung Chromebook Plus e Pro, ai notebook Odissey della line-up gaming ed ai notebook Samsung Serie 9, la società ha provveduto ad introdurre, nel contesto espositivo del Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas, anche nuovi PC all-in-one dalle fattezze a dir poco inedite.

Di fatto, si tratta di Personal Computer davvero particolari, il cui tratto distintivo è senz’altro dato dalla soundbar integrata che lo rende unico dal punto di vista del design.

Il PC Samsung è un 24 pollici con risoluzione Full HD touchscreen @1920×180 pixel con sistema di altezza regolabile e reclinabile. Sotto il cofano si trova una CPU Intel Core i5-7400T (con TDP da 35W) cadenzata a 2.4GHz ed un quantitativo di RAM a discrezione dell’utente, il quale può scegliere tra i tagli da 8GB o 16GB.

On-board, a gestire lo storage, troviamo invece un’unità a disco rigido low-RPM (5400 RPM)da 1TB. Soluzioni che, comunque, sono facilmente predisposti all’upgrade, sia per le RAM che per lo storage system.

L’aspetto più interessante, almeno a colpo d’occhio, è dato comunque dalla presenza della soundbar integrata, la quale sviluppa un canale d’uscita stereo da 10Wx2. Prevista in dotazione, inoltre, anche una tastiera full-size con sistema wireless di connessione al sistema, con tasti curvi studiati per garantire un’ergonomia maggiore. Vi è anche il mouse, anch’esso senza fili. La webcam frontale può essere anche utilizzata come sistema di accesso tramite Windows Hello e, tutte le porte trovano posto sul retro. Non manca, in questo frangente, un ingresso per schede SD.

Samsung Software ha anche provveduto all’implementazione del SideSync, in modo da avere un sistema che sincronizzi le informazioni con tablet e smartphone Galaxy. La soundbar, ovviamente, può anche essere utilizzata per l’ascolto musicale a PC spento, essendo dotato di sistema indipendente di connessione Bluetooth. Dettagli in merito alla disponibilità ed ai prezzi, vista la sua prematura comparsa, non hanno ancora trovato conferma.

