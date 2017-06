Samsung presenta i temi di questa seconda settimana di Giugno 2017

Torna a grande richiesta il nostro consueto appuntamento settimanale con la personalizzazione Samsung destinato al segmento mobile phone. Con l’aiuto dei colleghi di SamMobile abbiamo selezionato per voi 4 nuove interessanti proposte di personalizzazione, che renderanno unica l’esperienza di utilizzo con i terminali della linea Galaxy Phone.

I temi rilasciati dallo sviluppatore e dai designer in settimana sono stati decisamente tanti, ma sono solo questi quelli che possono radicalmente cambiare il modo di utilizzare il vostro smartphone. Scopriamoli subito insieme.

Samsung Infinity Black (AOD)

Questa proposta di personalizzazione giunge per mano del designer indipendente Anup, il quale ha concesso in uso un tema Purple Dark che non dispiace affatto a tutti coloro che desiderano un prodotto moderno che salvaguardi anche la durata della batteria.

La personalizzazione si manifesta ad ampio raggio, passando dalla schermata principale dell’Always on Display alla HomeScreen ed alla LockScreen. Le icone in Home sono perfettamente realizzate secondo il nuovo layout degli ecosistemi Android 7.0 Nougat con apposte personalizzazioni Samsung Experience UI 8.1, ed offrono un’aspetto gradevole con forme tondeggianti e cromatismi variegati che rendono immediatamente riconoscibili le applicazioni installate.

Il tema è fondamentalmente Dark, e lo si vede dalle relative schermate applicative delle app Messaggi e dalla Notify Area, dove al nero si contrappone un viola elettrico davvero accattivante.

Samsung Dreamy

Decisamente più colorato ed allegro è questo Dreamy Theme concesso dallo sviluppatore VIVA agli utenti Galaxy. Ottima la scelta del wallpaper per l’AOD e le relative personalizzazioni in Lock ed HomeScreen. Le icone riportano a cromatismi diversificati ed a forme in linea con l’esperienza UI stock delle ultime distribuzioni Android OS. Le schermate applicative si presentano ben contrastate e colorate, mentre la Tile Area riporta un aspetto essenziale con icone su fondo grigio cenere ed evidenziazioni in blu scuro. Davvero bello, non credete?

Samsung Benyuan

Questa skin è davvero unica nel suo genere. Piacciono gli accostamenti cromatici e le scelte operate nei confronti degli elementi di sfondo. Le icone sono a sviluppo circolare con frame in trasparenza, e si accompagnano ad un layout a tratti Dark a tratti Light. Le schermate del dialer e dei messaggi, di fatto, si colorano di bianco ed offrono font ed elementi visivi a schermo che non dispiacciono. L’area dei Toggle, invece, è in puro stile Black con elementi bidimensionali in bianco contrastati da un blu elettrico in stato attivo.

Samsung Water

Con l’arrivo della bella stagione Samsung ha pensato anche di rilasciare un tema correlato al periodo. Con Water, di fatto, potrete avere il mare sempre con voi. La scelta operata nei confronti del layout non dispiace, sebbene le icone appaiano decisamente in scarso contrasto con il wallpaper di default. Il frame trasparente e l’uso del bianco, infatti, non le rendono immediatamente riconoscibili rispetto alla spuma marina in sottofondo.

Stesso discorso per le app Dialer e Messaggi. Bello, invece, l’effetto conferito nell’Area delle Notifiche, dove un azzurro marea lascia il posto a Tile Icon in bianco davvero ben congeniate. Tutto sommato, comunque, il tema rientra ai vertici delle nostre preferenze. Che cosa ne pensate?

Queste le proposte di personalizzazione scelte da noi per questa settimana. Nel corso delle prossime ore interverremo anche in merito alla personalizzazione per gli smartwatch top di gamma della serie Gear S3. Non perderti il prossimo appuntamento, e seguici nel fine settimana con il nostro recap settimanale sul mondo Samsung. Ti aspettiamo.

FONTE